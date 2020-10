Nella settimana dal 19 al 25 ottobre troviamo sul piano astrale il Sole spostarsi dall'orbita della Bilancia al segno dello Scorpione (dove transita anche Mercurio), mentre Urano stazionerà sui gradi del Toro. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Marte proseguirà il domicilio in Ariete. Infine, Venere rimarrà stabile in Vergine come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: finanze a gonfie vele. Col Sole che, venerdì 23 ottobre, andrà congiungendosi con Mercurio nel loro Elemento a giovarne potrebbero essere le finanze in casa Cancro, sopratutto per chi tra loro non ha scialacquato il gruzzolo accumulato nella stagione estiva.

2° posto Scorpione: lavoro top. Nella seconda parte della settimana i nati sotto il segno dello Scorpione vedranno il Luminare diurno accasarsi nel loro domicilio, e ciò presumibilmente andrà a favorire i nativi che svolgono un lavoro autonomo, specialmente nell'ambito della comunicazione.

3° posto Acquario: weekend top. Il terzo segno d'Aria potrebbe trovarsi alle prese con una settimana che inizierà, con tutta probabilità, in maniera routinaria per poi, fortunatamente, giungere al weekend con la Luna nel segno congiunta a Saturno, che li farà ben sperare verso il loro prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Leone: dettagli da rivedere. Con l'avvento del Sole congiunto a Mercurio nel segno dello Scorpione, in onda da venerdì, a cui si aggiungerà la Luna in opposizione potrebbe divenire alquanto faticosa la seconda parte della settimana in casa Leone.

Il focus sarà presumibilmente incentrato sui progetti professionali in essere, dove qualche dettaglio andrà rivisto. Sino a mercoledì, invece, saranno pieni di entusiasmo e buon umore con Marte ed i Luminari in buon aspetto.

5° posto Sagittario: partenza smart. La settimana inizierà con la Luna sui loro gradi che, non formando alcun aspetto coi restanti pianeti, avrà buone chance di permettere ai nati Sagittario di trascorrere le prime tre giornate in piena tranquillità, relegando in secondo piano ansie e problematiche legate al quotidiano.

6° posto Vergine: organizzati. La Bianca Signora nella loro orbita andrà in trigono col terzetto Giove-Plutone-Saturno in Capricorno per l'intera settimana facendo emergere, c'è da scommetterci, in maniera prorompente l'indole organizzativa dei nativi, sopratutto per ciò che concerne il nido domestico.

7° posto Ariete: umore altalenante. Le posizioni di contrasto che questa settimana vedranno protagonisti Sole e Luna potrebbero rendere il tono umorale nativo alquanto instabile, e se a ciò aggiungiamo anche la retrogradazione marziale ecco che anche un pizzico di nervosismo avrà buone possibilità di emergere.

8° posto Capricorno: perplessi. L'inizio e la fine di questa settimana potrebbero far storcere il naso al terzo segno di Terra, in quanto alcuni comportamenti di capi e colleghi risulteranno ai loro occhi difficilmente comprensibili. Sarà, invece, nelle giornate di mercoledì e giovedì, complice il Luminare notturno nel segno, che le loro attenzioni saranno virate quasi esclusivamente verso l'amato bene.

9° posto Gemelli: lavoro flop. Le faccende professionali dei nati Gemelli in questi sette giorni dovranno, con ogni probabilità, fare i conti con un parterre planetario tutt'altro che benevolo nei loro confronti. Le giornate più "spinose" saranno presumibilmente quelle centrali, dove un po' di insoddisfazione potrebbe bussare alla loro porta.

Ultime posizioni

10° posto Toro: a rilento. I risultati desiderati dai nativi nei progetti lavorativi in essere potrebbero tardare ad arrivare questa settimana, sopratutto nel weekend quando il Sole deciderà di opporsi ad Urano retrogrado nella loro orbita. Le giornate che risulteranno, invece, più indicate per le faccende amorose saranno quelle del 21 e 22 ottobre.

11° posto Pesci: amore flop. Con Venere in opposizione e la congiunzione Sole-Mercurio nel loro Elemento, sarà presumibilmente da venerdì che i nati Pesci riscontreranno qualche malumore di troppo nel menàge amoroso. Sarà bene, però, rinviare qualsiasi chiarimento alla prossima settimana, quando la Bianca Signora traslocherà nella più conciliante Bilancia.

12° posto Bilancia: stress. In questi sette giorni, che vedranno in primis il Sole spostarsi nel segno successivo dello Scorpione e Marte retrogrado continuare l'opposizione, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero accusare il colpo ed essere bersaglio facile dello stress.