Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti i segni. Arrivano nuove previsioni e un nuovo Oroscopo per la giornata del 19 ottobre 2020 per tutti i segni. Leggiamo in amore e nel lavoro quali saranno le novità che porteranno stelle e pianeti.

Ariete: in amore giornata positiva. Dovete soltanto fare attenzione ad alcune situazioni non chiare e persone che non sono dalla vostra parte. Nel lavoro in questo momento qualcosa potrebbe non andare come vorreste, cercate di trovare una soluzione a piccoli contrattempi.

Toro: per i sentimenti, se la vostra storia non va come vorreste potrebbe anche arrivare il momento di dire basta.

Nel lavoro ogni discussione deve essere rimandata, fate solo ciò che ritenete veramente opportuno.

Gemelli: cercate di non alzare troppo la voce con il partner. Nel lavoro sono favorite le nuove occupazioni, anche se sentite un po' di stanchezza fisica.

Cancro: in amore i legami di lunga data sono protetti da Venere. A livello lavorativo alcuni sono alla ricerca di una maggiore certezza economica.

Leone: occorre portare avanti solo i rapporti importanti. È opportuno liberarsi di qualche polemica inutile. Nel lavoro non manca un po' di nervosismo, ma si tratta di questioni passeggere.

Vergine: a livello amoroso momento tranquillo per le coppie. Attenzione solo alcune polemiche in serata. Nel lavoro non mancano le buone novità, i nuovi progetti sono dietro l'angolo.

Previsioni e oroscopo del 19 ottobre 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: in amore, con la Luna favorevole entro il prossimo fine settimana, sarà possibile mettere a punto un incontro speciale. Non mancheranno alcune emozioni che vi faranno sentire meglio. Nel lavoro nuove occasioni per mettervi in mostra.

Scorpione: per i sentimenti giornata promettente. Non mancheranno delle sensazioni speciali. A livello lavorativo nuove occasioni da cogliere al volo, dovete soltanto fare attenzione ad alcuni rapporti.

Sagittario: a livello amoroso in questo momento nulla va come vorreste. Se dovete mettere a punto qualcosa di importante è meglio rimandare tutto ai prossimi giorni.

Nel lavoro è il caso di trovare soluzioni ad alcuni problemi.

Capricorno: in amore un rapporto sarà messo alla prova a causa di alcuni problemi. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno discutere. Nel lavoro i cambiamenti dovranno essere gestiti con attenzione.

Acquario: a livello sentimentale, con la Luna favorevole, si potranno trovare soluzioni ai recenti problemi. Sentite una maggiore forza. Nel lavoro momento di recupero, anche se oggi sentirete un po' di stanchezza.

Pesci: nervosismo nei prossimi due giorni a livello sentimentale. Successivamente potranno arrivare delle soluzioni. Nel lavoro non mancheranno alcune occasioni, attenzione solo ad alcuni momenti di maggiore stress.