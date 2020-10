Cosa prevede l'oroscopo del giorno 20 ottobre? A quanto pare si prospetta un martedì differente per ciascun segno zodiacale e questo per via della Luna in Sagittario in piena fase crescente. Se per i nati del Toro si prospetta un periodo teso, per l'Ariete le idee brillanti non mancheranno. Amore, salute, soldi e lavoro, approfondiamo dettagliatamente le previsioni della giornata dando un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 20 ottobre: i segni dal dodicesimo al settimo posto in classifica

Vergine – 12 - L'immaginazione è tutto, senza di essa non si va da nessuna parte.

Diffidate di chi vi invita a non fantasticare e a restare con i piedi per terra. Adesso, più che mai, occorre dare libero sfogo alla creatività. Quindi non sprecate queste 24 ore a lamentarvi. Guardatevi attorno, perché potreste venir colti da un lampo di genio destinato ad aprirvi la mente. Qualcuno vi farà sorridere!

Amore: il partner non vi comprende;

Lavoro/Soldi: avete bisogno di più denaro o di un impiego migliore;

Salute: lo stress e la preoccupazione vi tormentano il sonno, forse state facendo molti incubi ultimamente.

Toro – 11 - Non perdetevi dietro a quelle persone che non vi capiscono o che vi scoraggiano dal perseguire un determinato percorso. La vita è piuttosto breve per sprecarla in questo modo!

Avete tutto il diritto di sperimentare, di provare quello che vi dice la mente e di sbagliare. È sbagliando che si impara a perfezionare il tiro, per cui fate il salto nel buio.

Amore: delle vecchie questioni in sospeso potrebbero ritornare a galla;

Lavoro/Soldi: dei ritardi o delle discussioni non mancheranno in questo martedì;

Salute: periodo teso, avete bisogno di una vacanza ma ciò non è possibile attualmente.

Acquario – 10 - Certe volte vorreste soltanto rimanere sotto le coperte al caldo e al sicuro.

Il mondo esterno vi agita e vi impaurisce. Magari vi sentite sopraffatti e pieni di complicazioni, ma in questo martedì la soluzione sarà alla vostra portata. I problemi non passano da soli, per cui rimboccatevi le maniche. Quest'annata è stata piena di insegnamenti, infatti avete appreso delle cose nuove e avete capito che la felicità è insita nelle piccole cose di ogni giorno.

Amore: i single hanno una cotta per qualcuno e vorrebbero dichiararsi;

Lavoro/Soldi: avere le idee chiare sarà molto importante in queste 24 ore;

Salute: state pensando di iscrivervi in palestra o di mettervi a dieta, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

Leone – 9 - Procrastinare e rinviare contribuirà solamente a rendervi infelici e improduttivi. Una perdita vi ha lasciato una cicatrice nel cuore, ma è proprio nel dolore che si trova la forza di lottare e di guardare oltre i propri limiti. In questa giornata sentitevi liberi di sfogare le vostre abilità. La creatività e la fantasia non hanno limiti. In questo periodo vi sentite apatici e infelici, in realtà avvertite l'esigenza di fare dei cambiamenti!

Amore: voglia di coccole, ma chi è single preferirà consolarsi davanti alla tv;

Lavoro/Soldi: rinnovate, se qualcosa non funziona più come un tempo;

Salute: mal di testa o pressione instabile.

Scorpione – 8 - Siete sempre occupatissimi, non avete mai tempo per voi stessi e questo vi causa uno stress eccessivo. Avete bisogno di ridefinire le cose e riordinare le idee. Questa giornata potrebbe fare al caso vostro dato che la Luna crescente favorisce la creatività e l'ingegnosità. Entro la fine di questo 2020 cercate di concludere almeno una di quelle cose che vi siete promessi di fare. È giunto il momento di rinnovare!

Amore: fate tesoro delle esperienze passate;

Lavoro/Soldi: state lavorando ad un progetto importante;

Salute: prendete appuntamento dal parrucchiere, avete bisogno di una sistematina.

Cancro – 7 - Le abitudini giuste vi aiuteranno a elevarvi e a raggiungere dei magnifici risultati.

Se sentite di non avere mai tempo durante la giornata, allora rivedete interamente la vostra quotidianità e alzatevi prima del solito. Dedicare le prime ore della mattina a voi stessi, vi aiuterà a coltivare una vita più soddisfacente e intrisa di valori. Tutto quello che dovete fare è ridefinire la giornata e questo sarà il giorno migliore per farlo.

Amore: alti e bassi nella relazione, volete più romanticismo;

Lavoro/Soldi: antipatie tra colleghi, del resto siete un segno coerente e stacanovista;

Salute: al mattino sarete un uragano inarrestabile, ma subito dopo pranzo le vostre energie caleranno a picco.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Bilancia – 6 - "Non tutti i mali vengono per nuocere".

Il fallimento spinge a migliorarsi, quindi se una cosa non dovesse esservi venuta bene, ritentate e non gettate la spugna. Questo vale anche per coloro che hanno subito un ridimensionamento lavorativo o scolastico. Nessuno nasce con il sapere in mano, inoltre, con la volontà e la perseveranza si arriva ovunque! Sfruttate questa giornata per spingervi oltre i vostri limiti, avrete gli astri dalla vostra parte.

Amore: sarà impossibile resistervi ;

; Lavoro/Soldi: forse siete davanti ad un bivio e dovete prendere delle decisioni a breve;

Salute: cercate di dormire un pochino di più.

Ariete – 5 - Circondatevi di persone che alimentano la vostra serenità e che vi stimolano a diventare migliori. Prediligete la qualità alla quantità, questo fattore vi aiuterà a vivere in maniera equilibrata.

Da un po' di tempo state correndo una sorta di maratona disordinata e affannosa, avete bisogno di fermarvi e di assaporare anche un semplice minuto.

Amore: non è semplice gestire la carriera e al contempo una relazione, ma voi ce la state mettendo tutta per far andare avanti entrambe le cose;

Lavoro/Soldi: le idee brillanti non vi mancheranno in questo splendido martedì;

Salute: dovrete fare attenzione a non ripiombare negli stessi errori.

Capricorno – 4 - Settimana piena di armonia, la luna crescente stimola la creatività e la voglia di agire. Avrete molte cose da fare, come al solito, ma nel tardo pomeriggio vi rilasserete. Cercate di non esagerare con i lavori domestici, stabilite delle regole e assegnate degli spazi a ciascun membro della famiglia.

Chi ha interrotto gli studi anni fa, si sente incompleto e vorrebbe riprendere: non è mai troppo tardi per ricominciare!

Amore: eventuali litigi verranno chiariti;

Lavoro/Soldi: shopping;

Salute: prendete la vita con leggerezza e lasciatevi scivolare ogni problema e tristezza.

Pesci – 3 - Gli ostacoli vanno visti per ciò che veramente sono, ossia delle prove per verificare quanto è forte la volontà. Gettare la spugna e arrendersi prima del tempo non vi farà stare bene con voi stessi, perché avrete sempre dei rimorsi. Sbarazzatevi delle preoccupazioni e imparate a concentrarvi sul presente. Dedicate del tempo anche alle persone che vi stanno a cuore e non perdetevi nelle futilità.

Amore: la vicinanza della persona amata si farà sentire;

Lavoro/Soldi: avete le mani bucate perché amate fare shopping;

Salute: sarete in ottima forma.

Gemelli – 2 - Ultimamente siete come inebetiti, il tempo vi ha privato di molte cose e ve ne rammaricate.

Se ci pensate, molti anni fa eravate spensierati e prendevate la vita con leggerezza, mentre ora è tutto il contrario. La preoccupazione, il terrore e l'ansia ormai sono le vostre compagne inseparabili. La suddetta giornata sarà liberatoria e piena di buoni auspici. La fortuna vi supporterà e riuscirete a superare eventuali problemi. Chiamate in arrivo.

Amore: in amore siete un po' gelosi e possessivi, ma chi è in una relazione da molti anni, si sente soffocare e vorrebbe più spazio d'azione;

Lavoro/Soldi: l'energia non vi mancherà;

Salute: coltivate e mantenete delle buone abitudini, non cullatevi nei vizi;

Sagittario – 1 - Se una cosa ha funzionato in passato, può benissimo non funzionare più adesso.

I tempi si evolvono sempre più velocemente, perciò bisogna abbracciare il cambiamento e aggiornarsi di frequente. Entro dicembre cambieranno delle cose, lo dicono le stelle! Non aspettate l'ultimo momento per agire. Non aspettate che arrivi il Natale per fare degli acquisti, ma partite già da adesso cogliendo al volo le migliori offerte.