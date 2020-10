L'Oroscopo del giorno 27 ottobre è pronto a svelare che tipo di giornata dovranno aspettarsi i vari segni zodiacali. La Luna sarà ancora in Pesci, per cui si prevedono 24 ore interessanti. Dopo un fiacco avvio della settimana, i nati del Cancro risulteranno in ripresa. Si prospetta una giornata vivace per il Sagittario mentre l'Ariete dovrà guardarsi dai possibili problemi finanziari. Approfondiamo le previsioni delle stelle e la classifica di questo martedì.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete – 12 - Si prospetta un martedì che richiede una grande concentrazione e maturità da parte vostra.

Dovrete cercare di essere più flessibili. Scendere a compromessi non è sinonimo di debolezza, anzi. Portate pazienza se qualcuno dovesse porgervi una critica o addossarvi delle colpe che non avete.

Amore: dialogo scarseggiante con il partner;

Lavoro/Soldi: finanze 'ko';

Salute: sarete di malumore.

Toro – 11 - In questo periodo avete bisogno di un appiglio sicuro. Le certezze scarseggiano o forse in famiglia l'atmosfera non è delle migliori. Comunque sia, le stelle parlano di un martedì risolutivo, ma tutto dipenderà da voi. Contate fino a 10 prima di parlare, perché sarete molto irascibili e rischierete di risultare offensivi.

Amore: possibili litigi con la persona del cuore;

Lavoro/Soldi: soluzioni in arrivo;

Salute: occhio alla caffeina.

Leone – 10 - Martedì distratto e a tratti demoralizzante, avrete molte cose da fare ma non ne avrete voglia.

Non remate controcorrente e accettate il vostro stato d'animo. Dunque, snellite gli impegni e rinviate quello che può essere rinviato a un altro momento più propizio. Ogni tanto ci sta lasciarsi andare!

Amore: flirt e sguardi ammalianti;

Lavoro/Soldi: martedì scarsamente produttivo;

Salute: possibili mal di testa.

Bilancia – 9 - Le previsioni astrologiche vi vedranno avvolti nel velo del pessimismo.

Attorno a voi non fate altro che notare negatività su negatività e non ne potete più! Prendete le distanze da queste emozioni tutt'altro che positive, questa sarà la giornata giusta per risalire dal fondo.

Amore: il partner potrebbe avere dei problemi, siate più comprensivi;

Lavoro/Soldi: possibili carenze finanziarie;

Salute: potreste sentirvi poco in forma.

L'oroscopo del giorno 27 ottobre dei segni di metà classifica

Vergine – 8 - Negli ultimi tempi ve la passate abbastanza male, forse la notte fate fatica a chiudere gli occhi e siete tormentati da mille pensieri oscuri.

Avete bisogno di una vacanza, ma ciò per il momento potrebbe risultare impossibile. Tuttavia, sarà un martedì perfetto per prendere le distanze da una situazione conflittuale e per riemergere dal fondale.

Amore: possibili incontri o conoscenze in rete;

Lavoro/Soldi: favoriti gli investimenti e gli acquisti;

Salute: una certa condizione risulterà in miglioramento.

Gemelli – 7 - Ultimamente vi sentite a pezzi e pessimisti, ma in queste 24 ore potrete muovere i primi passi per sbarazzarvi di tale sentimento. La fortuna va aiutata, per cui non aspettate che i vostri sogni si realizzino magicamente, perché nulla piove dal cielo. Potrebbero verificarsi delle cancellazioni o dei cambi di programma, cercate di non rimanerci male.

Amore: desiderate più attenzioni e romanticismo, forse il partner è poco collaborativo;

Lavoro/Soldi: giornata perfetta per ridare vita a dei vecchi progetti;

Salute: evitate di sottoporre il vostro corpo a degli sforzi superflui.

Cancro – 6 - A partire da questa giornata incomincerà la vostra ripresa. Il pessimismo va assolutamente bandito dalla vostra vita e questo sarà un giorno fantastico per decidere di attuare quel cambiamento che avete in mente di fare da tempo. Dunque, potreste ritrovarvi a ripulire la casa o a cambiare dei mobili. "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" questa massima sarà il mantra che vi guiderà in questo martedì.

Amore: dei progetti di coppia risultano in stand-by;

Lavoro/Soldi: un particolare influsso astrale continua a influenzare la carriera e la professione;

Salute: cercate di tenere una giusta postura.

Capricorno – 5 - L'oroscopo del 27 ottobre apre le porte ad un lieto martedì.

Tutti i nodi verranno al pettine e metterete i puntini sulle "i". Nessuno ostacolo vi bloccherà il cammino e tornerete a essere più positivi e propositivi. Via libera allo shopping, agli incontri e alle nuove conoscenze.

Amore: giornata perfetta per chiarirsi con il partner;

Lavoro/Soldi: la distrazione rischierà di farvi finire tardi;

Salute: relax a fine giornata.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci – 4 - L’oroscopo prevede un martedì appagante, vi toglierete tutte quelle soddisfazioni più recondite. Allaccerete nuovi contatti e vi porterete avanti con il vostro lavoro/studio. Sarete attenti e prevenuti. Avrete maggiori chance di incontrare una persona importante.

Amore: giornata di coccole con la persona amata;

Lavoro/Soldi: uscite di denaro, farete delle spese;

Salute: durante la giornata ritagliatevi dei momenti di relax.

Acquario – 3 - Gli ultimi anni sono stati decisivi e importanti, forse vi siete trasferiti o avete cambiato mestiere. In questa giornata potreste ritrovarvi a rivangare il passato e a riflettere sui cambiamenti avvenuti. La vostra immaginazione potrebbe condurvi sulla strada del successo e del miglioramento personale.

Amore: incontrerete una persona segretamente attratta da voi;

Lavoro/Soldi: affari in vista;

Salute: voglia di dolci o di pizza.

Sagittario – 2 - Giornata imprevedibile e al contempo vivace, non vi annoierete di certo. Forse dovrete affrontare una sfida o un viaggio, magari per lavoro o per studio siete costretti a fare i pendolari.

Comunque sia, aspettatevi un martedì carico di brio e novità sentimentali o lavorative. Dentro di voi sembra essere in atto una trasformazione.

Amore: all'interno della relazione occorre avere pazienza;

Lavoro/Soldi: ci sarà un certo movimento economico;

Salute: vi sentirete fisicamente in forma.

Scorpione – 1 - Martedì con qualche garanzia in più, soprattutto per chi si ritroverà a celebrare gli anni. Sarete al settimo cielo, delle recenti sorprese vi hanno risollevato un po' l'umore. Aspettatevi una giornata piacevole e piena di spontaneità. In famiglia si respirerà un clima piacevole.