Questo fine settimana inizia con qualche preoccupazione per l'Acquario, che soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, si trascina dietro delle incomprensioni da chiarire. Al contrario le stelle lasciano presagire un grande recupero in amore per i Pesci e anche gli incontri sono favoriti. Giornata sottotono per il cancro, che potrebbe risentire di alcuni fastidi fisici. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 10 ottobre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 10 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di cercare di mantenere i nervi ben saldi, soprattutto in amore dove la gelosia potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e accendere accesi contrasti, soprattutto nel caso di rapporti appena nati.

Toro: basta restare ancorati al passato, è il momento di guardare avanti e lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le stelle proteggono l'amore, la passione non manca e anche la sessualità è in crescita.

Gemelli: la giornata di sabato 10 ottobre potrebbe essere impegnativa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa dove potrebbero nascere dei contrasti con i colleghi o i superiori.

Meglio agire con calma ed evitare di alzare i toni.

Cancro: gli astri lasciano presagire una giornata particolarmente sottotono per quanto riguarda il fisico e la sfera salutare. Qualcuno potrebbe accusare dei fastidi, come dei malesseri stagionali. Le stelle consigliano cautela alla guida, meglio evitare di entrare in contatto con oggetti pericolosi o appuntiti, il segno potrebbe perdere facilmente la concentrazione.

Leone: durante le ultime giornate della settimana il segno potrebbe aver ricevuto delle proposte molto interessanti, ma che comportano sacrifici, come un trasferimento o un investimento monetario. Le stelle consigliano di riflettere attentamente, meglio dormirci sopra e rimandare la scelta all'inizio della nuova settimana.

Vergine: i caldi influssi di Venere continuano a proteggere l'amore e a favorire gli incontri. Anche il fisico può trarre beneficio dal pianeta, anche se le stelle consigliano di non abusare della carica ritrovata.

Bilancia: l'oroscopo di sabato 10 ottobre consiglia al segno di staccare un po' la spina per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica e concedersi un po' di riposo. L'amore necessita di maggiori cure, si potrebbe organizzare una serata speciale per il partner o la famiglia, così da recuperare il tempo perduto,

Scorpione: il weekend inizia con un velo di tristezza e malinconia, soprattutto per chi vive un amore a distanza o vive separato dalla famiglia e dai figli. Non lasciatevi risucchiare da questa negatività, meglio cercare di combatterla e concentrarsi su altro.

Sagittario: durante questa giornata potrebbero esserci degli affari da concludere, come una vendita o un acquisto immobiliare. Le stelle consigliano al segno di agire con cautela, prima di procedere è necessario fare un quadro completo della situazione economica.

Capricorno: weekend di stop e totale riposo per il segno, che farebbe bene a mettere in pausa le questioni lavorative e pratiche per dedicarsi a sé stesso e alle persone care. Anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: questo fine settimana inizia con dei vecchi contrasti da chiarire. Le giornate precedenti potrebbero esser state faticose per quanto riguarda l'amore e i rapporti con i familiari e ora sta al segno cercare di risolvere.

Le stelle vi favoriscono, avere un dialogo sereno e costruttivo è possibile.

Pesci: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante la giornata di sabato 10 ottobre. L'amore ricopre un ruolo da grande protagonista, c'è passione nella coppia e anche gli incontri sono favoriti. È un ottimo momento per lanciarsi in nuove trattative o affari, ma prima meglio assicurarsi di avere le spalle coperte, almeno dal punto di vista economico.