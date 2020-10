Questo mese inizia con un buon recupero per l'Acquario, per quanto riguarda i fisico. Tuttavia gli influssi contrastanti di Mercurio potrebbero procurare lievi malesseri, soprattutto alla fine del mese, dal 23 al 31. Il pianeta inoltre potrebbe agitare le relazioni tra genitori e figli, dove le stelle invitano alla prudenza e all'ascolto. Bene l'amore, anche gli incontri occasionali sono favoriti. Periodo decisamente migliore di quello precedente per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, come suggerisce Marte. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno dell'Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di ottobre 2020 per il segno dell'Acquario

Amore: gli influssi benevoli del Sole, ammorbidiscono l'impeto di Marte, che però continua a spingervi all'azione. Questo non è negativo per quanto riguarda l'amore, si ha infatti la possibilità di migliorare la qualità dei rapporti di coppia, dove nei mesi precedenti il dialogo potrebbe esser venuto meno. L'Acquario è più sereno mentalmente, più armonioso e anche la sessualità cresce. E' un mese vantaggioso per i nuovi incontri, anche se questi potrebbero non portare a niente di stabile per il futuro, ma regaleranno di certo una bella notte di passione. L'ostacolo maggiore nel vostro cielo è però dato da Mercurio che agita i rapporti familiari, soprattutto le relazioni tra genitori e figli adolescenti.

Le stelle consigliano di mettere l'orgoglio da parte, per avere una comunicazione vincente con i più giovani è bene mostrarsi aperti, disposti all'ascolto e assolutamente per niente giudicatori.

Lavoro: durante il mese di ottobre 2020 Mercurio approda in Scorpione. Questa è una posizione poco vantaggiosa per voi, in quanto potrebbe spingervi verso situazioni poco chiare, ambigue, da cui potreste far fatica ad uscire.

E' importante, soprattutto negli affari e per quanto riguarda le trattative finanziarie, giocare d'anticipo, siate astuti! Il cielo è favorevole per chi è alla ricerca di soci, finanziatori o partner commerciali. Qualcuno potrebbe avvertire un forte senso di impazienza, come se il piede spingesse da solo sull'acceleratore, sfuggendo completamente al vostro controllo.

Questo è Marte, curioso e poco paziente, che però fareste bene a controllare, ci saranno ottime occasioni anche nei mesi futuri, per ora meglio non fare più del dovuto.

Salute: il mese di ottobre 2020 rappresenta un momento di ottimo recupero per il segno per ciò che riguarda la salute, tuttavia Mercurio contrastante, potrebbe causare qualche lieve malessere. Particolarmente sensibili potrebbero essere le vie respiratorie e le articolazioni, meglio essere prudenti, soprattutto nelle giornate dal 23 al 31.