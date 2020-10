L'Oroscopo del giorno 3 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. Il frangente in analisi in questo contesto valuta il probabile andamento del primo giorno d'inizio week-end ed interessa gli ultimi sei segni dello zodiaco. Intanto il cielo astrologico del momento si tinge di rosso passione grazie all'ingresso della Luna in Toro, prossima alla congiunzione con Marte. Parlando di segni fortunati, in primo piano nel periodo spiccano Bilancia e Scorpione, segnati in vetta alla classifica stelline e meritatamente considerati in giornata a cinque stelle. Ad avere altresì buone possibilità da investire nei comparti relativi all'amore e al lavoro, Sagittario, Capricorno e Acquario, terzetto preventivato dal'Astrologia con sabato abbastanza positivo.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 3 ottobre su amore e lavoro segno per segno da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline sabato 3 ottobre

Un nuovo week-end è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? In questo caso, la classifica stelline interessante la giornata di sabato 3 ottobre risulta essere il punto di riferimento tra positività e negatività. In anteprima abbiamo già svelato i segni più fortunati del giorno.

Vediamo adesso di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 3 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 3 ottobre preannuncia un inizio weekend ricco di belle soddisfazioni. Miglioreranno di molto i rapporti con amici e familiari. In coppia, soprattutto a chi ultimamente avesse avuto a che fare con un generale calo d’attrazione verso il partner, riuscirà senz'altro a riportare una certa armonia con la dolce metà.

Ottimo periodo anche per chi attualmente non può contare su un rapporto affiatato al 100%: programmate qualcosa di diverso, da fare assolutamente in due; chi amate di certo ringrazierà. Single, da questo sabato in poi potrebbero incominciare finalmente giornate davvero molto interessanti. È vero, ci sono ancora alcuni piccoli problemi da risolvere, ma tutto sta avviandosi verso una pacifica soluzione. Riguardo il lavoro, una situazione potrebbe volgere a vostro favore, a patto che qualche collega non metta il proprio zampino: siate vigili, ok? Voto 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano l'arrivo di uno splendido weekend, quasi tutto all'insegna di una generosa Venere in sestile al vostro Mercurio nel segno.

In amore, l'Astrologia invita a non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi. Riderci sopra, insieme al partner, sarà il modo migliore per farli scomparire. Infatti le stelle si preparano a sfoggiare per voi una veste romantica, pronte a celebrare una serata all'insegna dell'amore e della passione: in prima lista il partner, affettuoso e disponibile come non mai. Single, si prospettano avventure o amicizie promettenti a livello affettivo. Organizzate un qualcosa con la persona che avete a cuore, qualsiasi cosa che vi permetta di stare a contatto, magari anche solo per fare semplice conversazione. Nel lavoro, state uscendo da una fase molto stressante e abbastanza complicata.

Sappiate tuttavia che la giornata potrebbe regalare piccole ma deliziose soddisfazioni. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 3 ottobre al Sagittario indica una giornata per lo più indirizzata verso la calma o la sana tranquillità. L'Astrologia del momento prevede situazioni non troppo impegnative da risolvere. In campo sentimentale, se volete rendere felice la persona amata sorprendetela con una cena a lume di candela, magari scegliendo un locale particolare che ricorda ad entrambi momenti felici. Poi potreste chiudere buttandola sul romanticismo: una passeggiata mano nella mano, magari lungomare, darà la possibilità di dialogare in sincerità aprendo ancora una volta il cuore alla vita: pensateci su, potrebbe essere davvero meraviglioso!

Single, soprattutto coloro più sbarazzini e con il sorriso sempre stampato sulle labbra, potranno trascorrere una bella giornata/serata in compagnia di una persona piacevole. Nel lavoro, sarà quasi sicuramente una giornata intensa e piena di impegni. Potreste ricevere nuovi incarichi, cambi di mansioni, trasferimenti. Valutate ogni possibile opportunità. Voto 8.

Oroscopo di sabato 3 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 3 ottobre indica che non sarà proprio facile per voi nativi affrontare questa parte finale della settimana. Tranquilli, probabilmente riuscirete a ritagliarvi qualche buon momento di relax da una giornata indicata sì impegnativa, ma assolutamente positiva.

Cercate di usare l'ingegno soprattutto nelle cose d'amore. In coppia trascorrerete dei piacevoli momenti in dolce compagnia; questo vi farà dimenticare gli affanni quotidiani. Anche sul fronte delle emozioni sarà una giornata piacevole. Single, avrete voglia di sperimentare situazioni nuove e soprattutto di scambiare opinioni con tutte le persone che incontrerete. Approfittate dei favori degli astri per instaurare nuovi rapporti di amicizia; potranno col tempo diventare sempre più profondi. Nel lavoro invece, converrà migliorare soprattutto nella libera professione. Aggiornatevi, mostratevi disponibili con i colleghi, perfezionate metodi e tempistiche. Voto 8+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali di sabato indicano una giornata discretamente positiva e, alla lunga, sicuramente abbastanza soddisfacente. In amore, riuscirete a coordinare al meglio le vostre intenzioni: in coppia, potreste notare senz'altro un piccolo aumento nella capacità di venire incontro al partner, oltre che un buon aspetto fisico pronto a rispondere a ogni esigenza. La famiglia sarà al centro dei vostri interessi usate l'appoggio di un'amicizia per aprirvi la strada verso quell'obbiettivo che sapete, ok? Sappiate che la giornata non porterà eccessive problematiche a cui porre rimedio, quindi, approfittate del momento per mettere a segno qualcosa di importante. Single, usate l'appoggio di un'amicizia per aprirvi la strada verso quell'obbiettivo che sapete, ok?

Sappiate che la giornata non porterà eccessive problematiche a cui porre rimedio, quindi, approfittate del momento per mettere a segno qualcosa di importante. Nel lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere il tempo adatto a mettere sul piatto qualcosa di importante. Ovviamente ogni aspetto sarà da valutare insieme a chi sapete. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 3 ottobre, è pronto a togliere dubbi o curiosità in merito al periodo analizzato. Pertanto la domanda sorge spontanea: sarà o non sarà una buona giornata?A domanda precisa serve risposta altrettanto precisa: purtroppo il periodo è stato valutato con il simbolo stressante del "ko". Dunque, poche o nulle le speranze di portare a buon fine il periodo.

In amore, il periodo, valutato a priori abbastanza critico, non darà troppe occasioni in ambito di coppia. Se stavate aspettando il momento buono per fare/proporre/programmare qualcosa di nuovo, questo non sarà affatto il momento ideale. Il consiglio è quello di posporre a tempi migliori. Single, sarà difficile conservare il buonumore, perché oggi la Luna potrebbe mettervi seriamente in difficoltà, specialmente in pubblico, forse dispensando disagio o comportamenti inadeguati. Nel lavoro, non mettetevi in contrasto con colleghi o, ancor peggio, con chi sta sopra di voi: avreste sicuramente più da perdere che da guadagnare. Voto 6--.