Anche il mese di settembre ha abbandonato ormai la barca per lasciare il timone a un ottobre in grado di fare scintille con un Oroscopo che preannuncia giornate strepitose per la maggior parte dei segni zodiacali. L'amore continua a librarsi nell'aria e ad accogliere qualcuno fra le proprie braccia, allo stesso modo della fortuna, che ha deciso di mantenere il suo sguardo nella giusta direzione e rendere migliori le giornate di molti. Se si prendono in considerazione due segni zodiacali come l'Ariete e i Pesci non si può che prospettare giornate intense ma pregne di fortuna. Se si ha in mente di fare un passo decisivo, infatti, questo potrebbe essere forse il periodo migliore.

Un po' meno fortunati, invece, coloro nati sotto l'influenza di Sagittario e Vergine, costretti a dover fare i conti con qualche astro in opposizione che non dà il minimo agio di poter anche solo immaginare degli attimi di assoluto relax.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - l'Ariete risulta essere uno tra i segni zodiacali maggiormente fortunati, specialmente prendendo in considerazione il periodo non proprio positivo appena trascorso. Se si ha in mente di fare un passo importante e prendere una scelta decisiva, questo risulta essere proprio il momento adatto.

Toro - attenzione a non esagerare nell'alzare il tono di voce. Qualche incomprensione potrebbe nascere all'interno del nucleo familiare e della vita di coppia, senza tuttavia intaccare la vita lavorativa.

Le decisioni prese, le scelte tanto meditate e denigrate da qualcuno, porteranno i risultati sperati.

Gemelli - l'unico consiglio che l'oroscopo è in grado di elargire per i Gemelli, all'interno di questa prima settimana del mese di ottobre, è quello di "fregarsene" di ciò che gli altri potrebbero pensare e cercare di godersi la vita a pieno ritmo, assaporando ogni singolo attimo che viene donato.

Cancro - qualche nota di nostalgia potrebbe avvolgere la figura del Cancro, riportandolo indietro nel tempo e facendogli rivivere quei bellissimi momenti trascorsi con una persona cara che adesso non c'è più. Lasciare andare le lacrime, che siano di dolore o di gioia, non può che risultare terapeutico in momenti come questo.

Leone - l'amore non è mai stato così positivo e propositivo come in questo periodo. Abbandonarsi ad esso e lasciarsi travolgere dalle varie emozioni che è in grado di scatenare non è certo una cattiva idea.

Vergine - coloro nati sotto al segno della Vergine dovranno fare i conti non solo con il partner, ma anche con i colleghi e il datore di lavoro. Le discussioni saranno all'ordine del giorno e metteranno a dura prova la pazienza e il carattere di questo segno. Attenzione a non andare contro tutte le persone che si perse lungo il cammino.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - alcune tra le idee avute dai nati sotto al segno della Bilancia risultano essere tanto fantasiose quanto fantastiche e realizzabili.

La maggior parte potrebbe addirittura portare a un cambiamento positivo per la comunità, ma non è ancora giunto il momento di portarle alla luce. Meglio migliorarle un po' prima di divulgare.

Scorpione - la determinazione e la grinta previste dal l'oroscopo di questa settimana renderanno lo Scorpione uno tra i segni più "pericolosi". Chi ha intenzione di avanzare e scalare qualche gradino gerarchico nella propria carriera ha decisamente tutte le carte in regola per poterci riuscire.

Sagittario - gli astri hanno deciso di posizionarsi in modo non proprio favorevole nei confronti del Sagittario. Qualche battibecco potrebbe nascere all'interno della vita di coppia, ma se si è in grado di tenere a freno la lingua si potrà uscirne facilmente e senza troppe "perdite".

Capricorno - solitamente il Capricorno è uno di quei segni zodiacali sempre attivi e pronti a tutto, quasi incapaci di restare fermi anche per qualche minuto. In questo periodo, invece e stranamente, non ci si sentirà al meglio e si andrà alla continua ricerca di un letto caldo e di riposo.

Acquario - attenzione agli acciacchi e alle problematiche che la nuova stagione potrebbe portare. Le difese immunitarie non sembrano essere tra le migliori e potrebbe bastare uno sbalzo di temperatura "di troppo" per ritrovarsi costretti a restare in casa.

Pesci - come per l'Ariete, anche per coloro nati sotto al segno dei Pesci si prospetta un periodo di positività e di grandi opportunità. Per ottenere ciò che si desidera e se ci si vuole avvicinare maggiormente ai propri obiettivi sarà necessario aprire gli occhi e cogliere il momento giusto.