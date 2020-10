Il mese di ottobre è ormai entrato pienamente nel vivo, portando con sé una nota di malinconia per alcuni dei segni zodiacali e tanta fortuna per altri. L'oroscopo del secondo weekend di questo mese, da venerdì 9 fino a domenica 11, preannuncia delle giornate propizie e fruttuose per i nati sotto al segno dell'Ariete, con qualche nota di nostalgia che accompagnerà il Cancro. Chi invece è nato sotto l'influenza dell'Acquario dovrà, sfortunatamente, fare i conti con qualche acciacco causato dal clima non proprio ottimale. La Bilancia, invece, potrà continuare a coltivare i propri interessi e magari trascrivere le idee brillanti che gli vengono in mente, senza tuttavia poterle rendere pubbliche adesso.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il weekend in arrivo risulta essere propizio, sia in ambito di lavoro e istruzione che riguardo ai rapporti interpersonali. La vita di coppia prosegue per il verso giusto e sul lavoro non ci sono più le problematiche contro le quali ci si è dovuti confrontare fino a pochi giorni fa. Stringere nuove amicizie, specialmente sincere e "pulite", potrebbe portare di nuove opportunità.

Toro - l'oroscopo di questo nuovo periodo di ottobre consiglia vivamente di trattenere le proprie emozioni e quelli che possono essere i propri istinti. Imparare a rapportarsi in maniera civile, anche e soprattutto quando le situazioni sembrano essere completamente avverse, è uno dei modi migliori per maturare e crescere in maniera sana e costruttiva.

Alzare troppo la voce, spesso e volentieri, non aiuta minimamente.

Gemelli - godersi la vita potrebbe essere uno degli aspetti fondamentali di questo fine settimana, specialmente se non ci si vuole ritrovare costretti a fronteggiare situazioni spiacevoli e problematiche. Uscire con gli amici, con la persona amata o semplicemente con la propria famiglia, senza soffermarsi troppo a riflettere, aiuterà a gestire al meglio le proprie emozioni.

Cancro - la nostalgia potrebbe essere tra le compagne fisse di questo periodo. Ripensare ai bei momenti potrebbe far scendere sul viso del Cancro qualche lacrima che, conoscendo il carattere di questo segno, verrà prontamente nascosta e mascherata. Ricordare una persona cara che non c'è più o un momento particolare della propria vita, allegro o triste che sia, renderà più docili e amabili.

Leone - trascorrere un po' di tempo in compagnia della persona amata potrebbe presentarsi come un'opportunità forse più unica che rara. Il Leone è noto per essere uno tra i segni più fieri e orgogliosi che possano esistere e questa sua peculiarità lo porta a non riuscire a godersi completamente le situazioni che si presentano lungo il cammino. I sentimenti vengono spesso celati e il "brutto caratterino" porta all'allontanamento delle persone care.

Vergine - il periodo in arrivo non sembra essere proprio tra i migliori e più fortunati del mese. Dopo qualche giornata trascorsa in pieno equilibrio, sia interiore che con le persone attorno, ci si dovrà preparare ad affrontare e sopportare l'arrivo di inutili e futili battibecchi che prenderanno vita non solo all'interno della vita di coppia, ma anche e forse soprattutto all'interno dell'ambito lavorativo.

Riuscire a gestire le varie situazioni potrebbe non essere così semplice.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le idee che balenano nella testa della Bilancia sono tante e quasi tutte veramente ottime e brillanti, ma questo non è decisamente il periodo più propizio per portarle alla luce e metterle in atto. Bisognerà portare ancora un po' di pazienza, evitando di esporsi troppo e attendendo il momento ottimale per fare la propria mossa. Tutte le carte migliori sembrano essere in mano a questo segno zodiacale.

Scorpione - in ambito lavorativo non c'è nessuno in grado di tenere testa a questo segno zodiacale. La scalata verso il successo non è mai stata così semplice per lo Scorpione e un rapido raggiungimento degli obiettivi prefissati potrebbe addirittura renderlo incredulo.

Se si hanno dei piani in mente sarebbe opportuno mobilitarsi adesso per renderli attuabili.

Sagittario - il sentimentalismo non è proprio apprezzato dal Sagittario, soprattutto in un periodo come quello che sta per sopraggiungere. I battibecchi potrebbero non mancare, specialmente all'interno della vita di coppia, e le discussioni che ne conseguono potrebbero rovinare in maniera forse irreparabile un rapporto. Meglio tenere a freno la lingua e imparare ad ascoltare le necessità e i rimproveri del partner.

Capricorno - la stanchezza accumulata durante l'intera settimana non può che sfociare e palesarsi con una costante e insolita mancanza di forze che non permetterà al Capricorno di svolgere le normali attività quotidiane con il sorriso sulle labbra.

Qualche nota di stanchezza sopraggiungerà nella giornata di sabato per poi scemare con l'arrivo della domenica. Attenzione, quindi, a non esagerare troppo con il lavoro e le faccende domestiche.

Acquario - secondo quanto previsto dall'oroscopo di questo nuovo weekend, i nativi del segno potranno trovarsi costretti a fronteggiare l'arrivo della stagione fredda e turbolenta. I continui cambiamenti climatici non permetteranno all'organismo di sviluppare gli anticorpi necessari a contrastare l'influenza. Qualche nota di ansia e nervosismo potrebbero rendere il tutto ancor più complicato.

Pesci - i nativi potranno ritrovarsi di fronte a un fine settimana decisamente con i fiocchi. L'amore, le amicizie varie, la famiglia, il lavoro e tutto ciò che chiunque può desiderare si troveranno finalmente in comunione tra loro e riusciranno a donare qualche nota di reale serenità a questo segno zodiacale.