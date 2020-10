Lunedì 19 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Sagittario, mentre Mercurio stazionerà nel segno dello Scorpione. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano rimarrà stabile sui gradi del Toro. Infine, il Sole proseguirà il moto in Bilancia come Venere continuerà la sosta in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Bilancia, meno roseo per Leone e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: volitivi. La voglia di mettersi in gioco sul piano professionale non dovrebbe mancare nel giorno che apre la settimana in casa Sagittario, e tale stacanovismo non passerà inosservato dai capi aziendali.

Amore in secondo piano.

2° posto Bilancia: cambio look. Con la Luna di Fuoco ed il Sole appollaiato nella loro dimora, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero decidere già dalle prime ore di questo lunedì di cambiare look, malgrado debbano fare attenzione a non spendere troppi danari con Plutone disarmonico.

3° posto Ariete: energici. Il bottino energetico del primo segno zodiacale sarà, con ogni probabilità, stracolmo anche se i nativi dovranno indirizzare bene tale mole di forze, non facendosi fuorviare dalla quadratura marziale e dall'opposizione solare.

I mezzani

4° posto Acquario: briosi. Coi Luminari in felice angolazione i nati Acquario godranno presumibilmente di un tono umorale brioso, che lascerà piacevolmente sorprese le persone con cui avranno a che fare, oramai abituati ai loro musi lunghi.

5° posto Toro: ostinati. La cupidigia che metteranno, c'è da scommetterci, in campo i nati del segno durante queste 24 ore risulterà poco proficua al fine di raggiungere i risultati, sia pratici che lavorativi, a cui anelano. Sarà bene, quindi, risultare più pazienti quando le cose non andranno come previsto.

6° posto Vergine: affettuosi. Nel nido domestico del secondo segno di Terra si potrebbe respirare un clima particolarmente affettuoso, dove sia i nativi che i partner si lasceranno andare, con estrema naturalezza, nell'esternare il loro amore.

7° posto Pesci: riflessivi. Col duetto Nettuno-Mercurio nel loro Elemento, i nati sotto il segno dei Pesci risulteranno probabilmente riflessivi, ancor più del solito, nelle faccende di cuore.

Sarà facile, infatti, che peseranno ogni parola dell'amato bene, ponderando a dovere prima di rispondere.

8° posto Capricorno: confusi. Plutone in moto diretto sui loro gradi formerà una tripla quadratura con Marte ed i Luminari, rendendo i nati Capricorno oltremodo confusi sul piano professionale, dove anche le mansioni più semplici risulteranno difficoltose.

9° posto Scorpione: insoddisfatti. Lunedì in cui i nati del segno potrebbero assumere un mood insoddisfatto in merito al loro percorso esistenziale, come dono sgradito di Sole e Luna in posizioni poco concilianti sommate a Mercurio retrogrado nel loro domicilio in opposizione ad Urano.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Quel sorriso capovolto probabilmente stampato sui loro visi non sarà il miglior biglietto da visita per i nativi sul luogo di lavoro, dove i parigrado potrebbero approfittare del loro silenzio lanciandosi in spiacevoli provocazioni.

11° posto Leone: amore flop. I lavoratori autonomi del segno, stimolati dal conciliante duetto Sole-Luna, metteranno, con tutta probabilità, le faccende di cuore in secondo piano a pro dei progetti professionali in essere. Probabili nervosismi nelle ore mattutine.

12° posto Cancro: diffidenti. In questa giornata i nati Cancro potrebbero risultare parecchio diffidenti delle loro relazioni amicali, in quanto Mercurio, Nettuno e Plutone gli faranno scorgere nemici laddove non ce ne saranno.