A novembre 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari rilevanti: il Sole si sposterà dal domicilio dello Scorpione per accasarsi sui gradi del Sagittario, mentre Mercurio insieme a Venere viaggeranno dal segno della Bilancia allo Scorpione.

Oroscopo del mese di novembre favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: progetti di coppia. Le prime tre settimane di novembre, col terzetto Mercurio-Sole-Venere in buon aspetto, avranno ottime chance di rivelarsi le migliori per i nati Scorpione, dove potranno fare progetti a due nel menàge amoroso e, al contempo, dare prova di stacanovismo sul versante professionale.

2° posto Cancro: finanze a gonfie vele. L'undicesimo mese dell'anno in casa Cancro potrebbe essere impreziosito da un florido bottino economico, che permetterà ai nativi di investire su sé stessi (tramite dei master e/o una nuova attrezzatura da lavoro) nelle giornate dal 12 al 15 novembre. Mentre dall'11 al 20 novembre sarà anche la verve sotto le lenzuola a divenire la protagonista delle loro giornate, con grande soddisfazione della persona amata.

3° posto Pesci: flirt. Le nuove conoscenze affettive che i nati del segno si appresteranno presumibilmente a fare saranno supportate dal binomio Nettuno-Sole nel loro Elemento, che li aiuterà a trasformare in appassionanti flirt. Dal 21 novembre, inoltre, i nativi potranno concedersi degli acquisti per la casa, sebbene debbano fare attenzione alla posizione poco conciliante di Plutone di Terra, che li spingerà a scialacquare troppo denaro.

I mezzani

4° posto Vergine: cambiamenti inaspettati. Urano, camminando all'indietro nel segno del Toro, andrà a stimolare il terzetto Giove-Saturno-Plutone mettendo sul percorso lavorativo dei nativi diversi cambiamenti, spesso improvvisi e poco calcolabili. Chi tra loro dovesse ostinarsi a percorrere il vecchio 'sentiero' dovrà fare i conti con l'austerità dei pianeti generazionali, mentre chi si rasserenerà al cambiamento ne trarrà diversi vantaggi tra qualche tempo.

5° posto Bilancia: mediatori. Novembre si rivelerà, c'è da scommetterci, un periodo in cui i nati Bilancia dovranno mettere in campo tutta la diplomazia e la voglia di mediare di cui disporranno. In amore come nel lavoro, difatti, da giorno 11 (col trasloco di Mercurio nello Scorpione) sarà necessario scendere a compromessi per il quieto vivere.

6° posto Leone: fine mese top. In ambito professionale i nati Leone si rapporteranno, con ogni probabilità, a un mese a doppia velocità, dove a una prima metà progettuale (Venere-Mercurio d'Aria) seguirà una seconda metà dedita alla fase d'attuazione (Sole di Fuoco). Nelle faccende di cuore, invece, ad avere una marcia in più dovrebbero essere i single del segno, i quali potranno lanciarsi in stuzzicanti conquiste dal 22 novembre in poi.

7° posto Sagittario: impazienti. La voglia di virare verso nuovi lidi professionali, purtroppo, avrà poche possibilità di essere soddisfatta dai nativi in questo penultimo mese del 2020, e ciò non farà altro che aumentare la loro impazienza in tal senso. Effemeridi poco entusiasmanti anche quelle che si prospettano sul versante sentimentale, dove il terzo segno di Fuoco potrebbe dare prova di affettuosità ma soltanto nel nido domestico, rigettando le richieste mondane del partner.

8° posto Toro: lavoro sottotono. Il primo segno di Terra, a fronte di un parterre planetario particolarmente ostico, dovrà presumibilmente fare i conti con un mese da prendere con le pinze per quanto riguarda il versante professionale, dove i risultati potrebbero venir meno. In amore, invece, i nativi resteranno sgomenti rispetto ad alcuni ambigui atteggiamenti della mezza mela, contribuendo ad inasprire il clima nel nido domestico.

9° posto Gemelli: finanze flop. Il bilancio finanziario di casa Gemelli potrebbe subire una flessione a novembre, figlia delle spese extra sostenute dai nativi ad ottobre, che li costringerà a serrare i cordoni della borsa per evitare sgradite sorprese a fine mese.

Poco entusiasmante potrebbe rivelarsi anche il fronte sentimentale, dove gli indesiderati protagonisti saranno Plutone di Terra e Nettuno d'Acqua che instilleranno nei nativi un'insana quanto immotivata gelosia in coppia.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: scostanti. Venere e Mercurio, per due settimane in opposizione, faranno il paio con la quadratura marziale sui loro gradi rendendo, c'è da scommetterci, il primo segno zodiacale nervoso ed insoddisfatto, e tali sentimenti avversi faranno si che metta in campo una incostanza nell'ambiente lavorativo.

11° posto Acquario: amore in stand-by. Le vicende legate alla professione, parecchio intricate in questo periodo, porteranno via gran parte del tempo in casa Acquario, con l'inevitabile conseguenza che il partner riceverà meno attenzioni del consueto.

Nella sfera professionale, invece, i nativi potrebbero accorgersi che novembre non sarà ancora ideale per virare su nuove frontiere professionali, ed a fronte di ciò assumeranno un mood attendista.

12° posto Capricorno: confusi. Plutone in moto diretto nella loro orbita, assieme al binomio poco conciliante composto da Mercurio e Venere, parranno illuminare tutto ciò che sul versante lavorativo non gira come dovrebbe, stimolando un certo scoramento nei nativi. Malgrado ciò, però, il terzo segno di Terra dovrà mantenere il sangue freddo, provando a consolidare le posizioni professionali raggiunte sinora.