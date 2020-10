Per la giornata di domenica 25 ottobre, l'Oroscopo indica relazioni più complesse e profonde per i nativi Gemelli, che potranno contare sulla Luna favorevole, mentre lo Scorpione si lancerà nella mischia, intento a conquistare il cuore della persona amata. Per l'Ariete potrebbe essere il momento di fermarsi un attimo, godersi i successi ottenuti in ambito lavorativo e pianificare le prossime mosse, mentre il Leone potrebbe sentire la necessità di ampliare la propria cerchia di amici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrali di domenica 25 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 25 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: con questo quadro astrale sarà più facile per voi farvi capire dal partner. La vostra energia sempreverde porta momenti intensi tra voi e il partner, fatti non solo di passione, ma anche di crescita. Se siete single potrebbero rientrare nella vostra vita persone che appartenevano al passato. Valutate voi se sarà qualcosa di positivo oppure no. In ambito lavorativo questo è il momento di prendersi una pausa, godere di quanto avete fatto di buono di pianificare le prossime mosse in vista di progetti molto interessanti. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della giornata di domenica che vedrà alcuni astri in posizione negativa, come la Luna e Mercurio.

In ambito sentimentale accettare alcuni compromessi a volte non è segno di debolezza, ma di virtù. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbe essere una giornata buona per parlare d'amore, ma non con la persona che amate. In ambito lavorativo essere precisi in questo momento non è facile. Meglio rinunciare ad un lavoro perfetto, pur di riuscire a fare qualcosa di almeno soddisfacente.

Voto - 7-

Gemelli: se la vostra vita sentimentale vi sembrava un po’ piatta, in questa giornata vedrete che vivrete una relazione più complessa e profonda. Gli astri vi sostengono, in particolare la Luna, e fare qualcosa di straordinario potrebbe essere una delle tante idee che avrete. Se siete single potreste rendere la vostra vita più vivace e dinamica.

Nel lavoro le nuove iniziative saranno sempre ben accette, soprattutto quelle che mettono in risalto le vostre abilità migliori. Voto - 8

Cancro: relazione sentimentale movimentata in questa giornata di domenica. Questo è il periodo giusto per dare vita a nuovi sentimenti, soprattutto quando avete la certezza di poter contare sulle persone che vi stanno vicino, e in particolare il partner. Se siete single avvicinatevi di più a qualcuno che ammirate. In ambito lavorativo la situazione non è rosea. Siete ad un punto fermo e lo stress di certo non aiuta, così come Marte in quadratura. Voto - 7

Leone: voi single in questa giornata potreste sentire la necessità di ampliare la vostra cerchia di amici.

Vi sentite circondati da persone poco affidabili e cambiare non vi dispiacerà. Dopotutto una nuova amicizia può sempre fare bene. Se avete una relazione fissa la situazione potrebbe essere un po’ fuori controllo e merita dei provvedimenti. Per quanto riguarda il lavoro se volete uscire da questa situazione poco promettente, la prima cosa da fare sarà analizzare bene la situazione e successivamente trovare una soluzione. Voto - 6

Vergine: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica 25 ottobre, con Venere e Giove che illuminano questo periodo. In amore arguti e piccanti come siete, stupire positivamente il partner sarà un’operazione alla vostra portata, intensificando il vostro rapporto.

Se siete single sarete alla ricerca di una persona che sappia corteggiarvi nel modo giusto. Per quanto riguarda il lavoro giocare con la fantasia e l'originalità vi permetterà di dare vita a nuove iniziative. Voto - 8,5

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, le previsioni astrali di domenica si riveleranno soddisfacenti per voi nativi del segno. In ambito lavorativo resterete un po' sorpresi dei progressi che avete fatto per concludere un affare o un progetto, e sarete incentivati a dare di più. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single potreste pensarci più volte prima di buttarvi, ma a volte basta solo seguire il cuore. Se siete già impegnati il periodo sarà perfetto per godersi ogni singola emozione.

Voto - 8

Scorpione: fine settimana leggermente in calo, ma nel complesso positivo per voi nativi del segno. Se siete impegnati in una relazione sentimentale, puntate a frasi dolci e carine che possano rendere l'atmosfera più allegra. Se siete single lanciatevi nella mischia e puntate a conquistare il cuore della persona che amate. In ambito lavorativo risolvete le vostre mansioni con velocità, sfruttando al meglio le vostre competenze. Voto - 8-

Sagittario: in questa giornata vi verranno alcune idee molto valide per quanto riguarda il lavoro e, secondo l'oroscopo di domenica, vi darete da fare per portarle a bordo il prima possibile. Dal punto di vista sentimentale un po’ di fantasia potrebbe creare unione tra voi e il partner, nonostante Venere sia in quadratura.

Per quanto riguarda i cuori solitari non ci sarà tanta voglia di innamorarsi, ma se l'amore dovesse bussare, allora si potrebbe fare un pensierino. Voto - 7,5

Capricorno: previsioni astrali di domenica ottime per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale l'influenza di Venere e del Sole vi sostengono nelle vostre imprese romantiche, e soprattutto voi single, quello che desiderate sarà alla vostra portata, basta solo crederci. Se avete una relazione stabile avrete molto entusiasmo e voglia di vivere in questo periodo. Nel lavoro le vostre mansioni vanno gestite con attenzione, se ci tenete a raggiungere buoni risultati. Voto - 8+

Acquario: un po' di spensieratezza vi accompagnerà in questa giornata di domenica.

La Luna in congiunzione vi aiuterà a mettere in chiaro alcuni dubbi con il partner, permettendovi di vivere una giornata fantastica. Se siete single un obiettivo per voi importante potrebbe essere a portata di mano. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio vi confonde le idee e sarebbe opportuno agire con cautela. Voto - 7+

Pesci: giornata d'ottobre in cui non avrete paura di far trasparire chiaramente ciò che pensate. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potrebbe essere necessario per cercare di ricostruire il vostro rapporto, ma attenzione alle parole che utilizzerete. Se siete single ci vuole pazienza per riuscire a conquistare la vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro con Mercurio a favore sarete capaci di azioni decisive utili per completare le vostre mansioni.

Voto - 6,5