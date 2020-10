Mercoledì 21 ottobre 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, Giove, Plutone e Saturno sostare sui gradi del Capricorno, mentre Urano stazionerà nell'orbita del Toro. Venere proseguirà il domicilio in Vergine, così come Marte permarrà nel segno dell'Ariete. In ultimo, Nettuno continuerà la sosta in Pesci come il Sole rimarrà stabile in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno conciliante per Cancro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. Trascorso un inizio settimana col favore dei Luminari dove hanno potuto scorgere interessanti spiragli professionali, ecco che i nati Leone, con l'avvento della Luna in Capricorno, potrebbero avere l'opportunità di mettere in atto tali idee, con sfavillante entusiasmo al seguito.

2° posto Capricorno: amore top. Le vicende affettive, spinte dalla forza propulsiva del trigono Venere-Giove, rappresenteranno presumibilmente il fiore all'occhiello dei nati Capricorno, i quali non avranno occhi che per l'amato bene, lasciandolo piacevolmente sorpreso.

3° posto Vergine: lavoro top. Il Luminare notturno nel loro Elemento ingaggerà, in queste 24 ore, un sestile col duetto Sole-Mercurio e ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una giornata oltremodo favorevole sul fronte professionale, dove i nativi daranno prova di grande organizzazione.

I mezzani

4° posto Scorpione: intuitivi. Sul versante amoroso di questo mercoledì, i nati Scorpione godranno del supporto di Mercurio, in felice aspetto sia col Sole che con la Luna, il quale potrebbe fornirgli ottime intuizioni sul modo di rapportarsi al partner, senza ferirlo involontariamente (Nettuno in Pesci opposto a Venere in Vergine) con delle frasi fuori luogo.

5° posto Toro: caparbi. La tenacia di cui il primo segno di Terra saprà dare dimostrazione in questa giornata sul versante lavorativo sarà figlia del trigono che Saturno in Capricorno formerà con Venere in Vergine, e tale ostinazione professionale potrebbe essere ben apprezzata dai vertici aziendali.

6° posto Sagittario: revisioni finanziarie. Giornata che avrà buone chance di rivelarsi ottimale in casa Sagittario per porre attenzione alle questioni finanziarie, revisionando con scrupolosità entrate ed uscite economiche, al fine di scongiurare sgradite sorprese nel bilancio di fine mese.

7° posto Gemelli: taciturni.

Più che di comunicare, come di solito accade, i nati Gemelli avranno presumibilmente più voglia di starsene in silenzio nell'ambiente professionale, preferendo lavorare a testa bassa senza crucciarsi dei colpi bassi inflitti dai parigrado.

8° posto Bilancia: spossati. Il bottino energetico, a causa dell'opposizione marziale e della quadratura Sole-Saturno, risulterà probabilmente scarno in questa giornata di metà settimana, facendo optare molti nativi per rinviare a data da destinarsi le incombenze meno gravose.

9° posto Pesci: confidenze. Il parterre planetario, particolarmente ostico questo mercoledì, non lascerà, c'è da scommetterci, molto spazio di manovra ai nati Pesci che, di conseguenza, avvertiranno il bisogno di confidarsi con un'amica fidata, che saprà rassicurarli in un batter d'occhi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. La comunicazione nel menàge amoroso potrebbe far difetto questo mercoledì in casa Cancro, soprattutto perché i nativi, con la Luna e Saturno in opposizione, tenderanno a rivangare vecchie ruggini, che parevano oramai relegate nel dimenticatoio al partner.

11° posto Ariete: nervosi. Semaforo acceso sul rosso in queste 24 ore per i nati sotto il segno dell'Ariete, i quali potrebbero avere a che fare con un pizzico di nervosismo dalle ore pomeridiane che, se non sfogato tramite sport o hobby, emergerà nelle situazioni amorose meno opportune.

12° posto Acquario: fuori giri. Giornata da prendere con le pinze quella che potrebbero dover affrontare i nati Acquario, a causa di svariate dissonanze astrali, che riusciranno a fronteggiare grazie alla lucidità mentale fornita dalla congiunzione Sole-Mercurio in decima casa.