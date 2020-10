A novembre 2020 troveremo sul piano astrologico il Sole viaggiare dai gradi dello Scorpione al Sagittario, mentre Mercurio assieme a Venere passeranno dal domicilio della Bilancia allo Scorpione. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Marte rimarrà stabile in Ariete. Infine, Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno risiederà nel segno dei Pesci.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Gemelli ed Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: progetti di coppia. Nel mese del compleanno, specialmente nelle settimane centrali, i nati sotto il segno dello Scorpione, che vivono una relazione d'amore stabile, saranno presumibilmente favoriti dal duetto Sole-Mercurio nel segno ed in moto diretto, che li spingerà a fare dei progetti di coppia.

2° posto Cancro: passionali. La verve sotto le lenzuola in casa Cancro sarà, con ogni probabilità, una fedele alleata nelle giornate dall'11 al 20 novembre, quando Venere e Mercurio nel loro elemento faranno si che risultino oltremodo sensuali agli occhi del partner.

3° posto Pesci: flirt. Le prime tre settimane del penultimo mese dell'anno avranno buone chance di risultare proficue in materia di nuove conoscenze affettive, dove i nati del segno grazie al trigono Sole-Nettuno riusciranno con naturalezza a trasformare in splendidi flirt.

I mezzani

4° posto Bilancia: inizio top. Le vicende affettive dei nati Bilancia attraverseranno, c'è da scommetterci, nel mese di novembre una fase decrescente, dove le giornate migliori si attesteranno nella prima decina, quando riusciranno con naturalezza a dimostrare il loro affetto alla dolce metà.

5° posto Vergine: di rendita. Novembre non sarà un periodo, astrologicamente parlando, entusiasmante sotto il profilo affettivo per il secondo segno di Terra. Malgrado ciò, però, i nati del segno che hanno coltivato una relazione amorosa con le giuste attenzioni nel mese di ottobre, potrebbero vivere 'di rendita' scongiurando scossoni improvvisi nelle faccende di cuore.

6° posto Leone: fine mese smart. I single del segno avranno ottime possibilità di trascorrere una fine del mese scoppiettante dove poter conoscere nuove ed intriganti persone, quando dal 22 il Sole passerà nel loro elemento facendosi beffa del duetto Mercurio-Venere in quadratura.

7° posto Sagittario: pantofolai.

Le faccende amorose in casa Sagittario potrebbero attraversare una fase statica in questo mese, dove i nativi prediligeranno dedicare le dovute attenzioni al partner purché lo stesso rinunci a qualsiasi evento mondano.

8° posto Toro: perplessi. Il comportamento dell'amato bene, sopratutto nelle settimane centrali, farà presumibilmente storcere il naso ai nativi che, di tutta risposta, assumeranno un atteggiamento distaccato, rendendo il clima nel nido domestico tutt'altro che conciliante.

9° posto Ariete: scostanti. Con Marte retrogrado sui loro gradi ed il duetto Mercurio-Venere in opposizione per metà periodo, i nati Ariete attraverseranno un mese col tono umorale altalenante dove nervosismo ed insoddisfazione potrebbero far capolino in svariate giornate.

Trend leggermente migliore quando il Luminare diurno (22 novembre) si accaserà nell'amico Sagittario.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: gelosi. Nettuno retrogrado in Pesci e Plutone diretto in Capricorno potrebbero essere i due fautori dell'immotivata gelosia che proveranno i nati Gemelli verso l'amato bene in questo mese. Basterà uno sguardo, un messaggio o un banale invito a farli scattare come una molla, lanciandosi in plateali scenate che la dolce metà non gradirà affatto.

11° posto Acquario: amore in stand-by. Il terzo segno d'Aria sarà, c'è da scommetterci, alle prese con un periodo costellato da svariate problematiche inerenti alla sfera professionale che, com'è facile intuire, sottrarranno del tempo da dedicare al partner.

Quest'ultimo, preso alla sprovvista, da tale lontananza emotiva potrebbe fargli una sonora ramanzina.

12° posto Capricorno: bizzosi. In questo mese ai nati sotto il segno del Capricorno parrà di non avere sotto controllo la loro storia d'amore in essere, perché avranno presumibilmente a che fare con un partner sfuggente o degli atteggiamenti poco limpidi da parte dello stesso. Queste motivazioni basteranno per fomentare la loro rabbia, che dovrebbe essere sfogata tramite hobby e sport.