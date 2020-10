Mercoledì 28 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Marte transitare nel segno dell'Ariete, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano proseguirà il domicilio in Toro, così come Nettuno rimarrà stabile nell'orbita dei Pesci. Infine, il Sole continuerà il moto in Scorpione come Venere insieme a Mercurio permarranno in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: amore top. A balzare in primo piano questo mercoledì potrebbero essere le faccende di cuore in casa Sagittario, dove i nativi riusciranno a conciliare bene i bisogni dell'amato bene coi propri cimentando, come piacevole conseguenza, la simbiosi di coppia.

2° posto Leone: lavoro top. Giornata che si prospetta splendida per i nati Leone nelle faccende professionali, grazie al terzetto Luna-Marte-Venere, in quanto riusciranno presumibilmente a giungere ai risultati anelati con estrema facilità. I lavoratori autonomi, invece, dovranno fare i conti con la retrogradazione mercuriale che non sarà favorevole per eventuali aumenti della clientela.

3° posto Gemelli: briosi. Con la spinta propulsiva del Luminare notturno in Ariete e Venere nel loro Elemento, i nati del segno avranno buone chance di mettere in campo un umore brioso e frizzante, che sarà ben apprezzato sopratutto dalla cerchia amicale.

I mezzani

4° posto Vergine: chiarimenti. Le ruggini nate nel luogo di lavoro durante le scorse giornate potrebbero essere affrontate questo mercoledì dai nativi, che cercheranno un confronto costruttivo con le persone interessate.

Sarà bene, però, mettere in campo un pizzico di diplomazia in modo da rendere il riconciliamento più semplice.

5° posto Capricorno: taciturni. Mercurio camminerà indietro nella Bilancia quadrando Saturno sui loro gradi in queste 24 ore, e ciò potrebbe tradursi coi nati Capricorno che assumeranno un mood taciturno, sopratutto nell'ambiente professionale dove non avranno voglia di ascoltare critiche e puntualizzazioni di capi e colleghi.

6° posto Cancro: focus sulle amicizie. Mercoledì in cui, con ogni probabilità, i nati sotto il segno del Cancro saranno chiamati a virare la loro attenzione verso le relazioni amicali, eliminando (come esigeranno Plutone e Giove opposti in ottava casa) quelle che non avranno più ragion d'essere.

7° posto Scorpione: nostalgici.

Le corde della malinconia potrebbero tornare a vibrare questo mercoledì nelle menti native, dove i loro pensieri ripercorreranno vecchi amori oramai passati evidenziando solamente i lati positivi di tali rapporti. Sarà meglio, però, destarsi da questo torpore nostalgico e dedicare del prezioso tempo al partner.

8° posto Acquario: riflessivi. Giornata di metà settimana che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Acquario ponderare ogni singola mossa prima di metterla in atto, dalle azioni pratiche più semplici sino alle mansioni professionali più complesse preferiranno riflettere più del solito prima di agire.

9° posto Pesci: lavoro flop. I lavoratori autonomi del segno riscontreranno presumibilmente in queste 24 ore qualche difficoltà nell'avanzamento dei loro progetti in essere e, a fronte di ciò, sarebbe meglio non premere il pedale sull'acceleratore aspettando giornate più proficue.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spossati. Il bottino energetico di casa Bilancia sarà probabilmente messo sotto scacco dall'opposta accoppiata Luna-Marte, che spingerà i nativi, a ragion veduta, a prendersi un giorno di ferie dal lavoro in modo da rimettersi in forze.

11° posto Ariete: amore flop. Nel nido domestico potrebbe aleggiare il fantasma della gelosia questo mercoledì per i nati Ariete, che avranno difficoltà a mantenere un atteggiamento moderato verso l'amato bene, lanciandosi in scenate plateali alla prima occasione.

12° posto Toro: distratti. Giornata da prendere con le pinze per il primo segno di Terra che potrebbe constatare una mancanza di lucidità nello svolgimento delle faccende pratiche quotidiane, con alto rischio di commettere qualche errore grossolano.