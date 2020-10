L'Oroscopo di sabato 31 ottobre avrà un serbo tante novità e sorprese per tutti i segni zodiacali. Sarà un girono ricco di dolcetti gustosi e di scherzetti insidiosi. Halloween sarà fonte di divertimento, ma porterà anche dei cambiamenti. Nella volta celeste del 31 ottobre, fra gli aspetti planetari principali sarà possibile osservare la congiunzione fra Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 31 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni di sabato 31 ottobre: gelosia per Gemelli, Cancro malinconico

Ariete: vi renderete conto di dover fare delle scelte. Dovrete rinunciare a qualcosa per raggiungere determinati risultati, ma non sarà facile accettarlo. Cercherete di rimandare questo momento, ma la fuga non sarà una strategia valida. L'oroscopo suggerisce di analizzare le dinamiche delle vostre giornate. Sicuramente, dopo una riflessione accurata, sarete in grado di stabilire le vostre priorità. L'amore avrà un ruolo chiave in questa giornata, anche se il primo passo spetterà a voi.

Toro: avrete bisogno di un confronto con un amico importante. Non vorrete litigare o mettere l'altro in difficoltà, ma saprete di dover chiarire alcune cose.

L'oroscopo consiglia di non farvi prendere dal panico. Provate ad entrare in connessione con i pensieri dell'altro e cercate di comprendere i motivi delle sue azioni. La spiegazione potrebbe inaspettatamente sorprendervi! Il partner porterà la vostra relazione a un livello superiore! Potrebbe esserci una svolta importante in arrivo.

Gemelli: vi sentirete talmente coinvolti dal partner che non riuscirete ad accettare l'idea che qualcuno possa tentare un approccio con lui. La vostra gelosia vi renderà ansiosi e poco inclini al dialogo. Tenderete a vedere il marcio in ogni cosa e a costruire delle barriere difensive. La persona amata non potrà fare a meno di notare questo cambiamento.

Forse, reagirà con rabbia e frustrazione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare un modo per sfogare i vostri sentimenti.

Cancro: vorrete solo essere felici per poter festeggiare questa giornata di divertimento, ma le cose non andranno come previsto. Vi sentirete spossati e giù di tono. Cercherete la compagnia delle persone che vi saranno accanto, ma avrete la sensazione che nessuno riesca ad aiutarvi. L'oroscopo consiglia di non gettare la spugna: dovrete trovare la forza in voi stessi perché nessuno potrà reagire al posto vostro! Il partner avrà un ruolo significativo nella vostra ripresa.

Previsioni zodiacali di sabato 31 ottobre: Leone coraggioso, Scorpione originale

Leone: vorrete godere al massimo della notte più spaventosa dell'anno.

Deciderete di dare vita a un'atmosfera spettrale e divertente. Andrete alla ricerca di film spaventosi da guardare in tv e vi sentirete carichi di energia. Qualcuno potrebbe giudicare inutile il vostro comportamento, ma voi sarete pronti a confrontarvi con il vostro coraggio. Vi aspetterà una serata divertente e ricca di sorprese. Attenzione solo a non esagerare con gli snack zuccherati.

Vergine: dolcetti e maschere spaventose vi faranno sorridere e divertire, ma non basteranno per allontanare i pensieri dalla difficile situazione lavorativa. Vi scontrerete con dinamiche complesse e non dipendenti dalla vostra volontà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di usufruire di tutta la vostra forza.

Tenervi tutto dentro, sul momento, potrebbe sembrare la scelta più giusta, però, in realtà, vi farà sentire solo peggio. Avrete bisogno della presenza di un amico fidato e disposto ad ascoltarvi.

Bilancia: finalmente la fortuna tornerà a bussare alla vostra finestra. Avrete successo in tutto quello che farete e non avrete paura di mettervi in gioco. La vostra vita sociale subirà un'impennata positiva grazie al vostro carattere affabile e comprensivo. In amore, purtroppo, le cose andranno diversamente. Non sarete ancora pronti ad aprire il vostro cuore, ma sentirete il forte bisogno di trascorrere più tempo possibile con la persona amata.

Scorpione: vi farete trascinare dalla vostra golosità.

Trascorrerete ore intere in cucina per dare vita a gustosi manicaretti. Impiegherete tutta la vostra originalità e la vostra energia creativa per dare vita a qualcosa che sia buono e visivamente appagante. Le persone attorno a voi non potranno fare a meno di gradire il vostro impegno. Potreste approfittarne per cenare, tutti insieme, in un'atmosfera gioiosa e vivace. L'oroscopo consiglia di alimentare i vostri talenti.

Astrologia del 31 ottobre: Acquario innamorato, cambiamenti per i Pesci

Sagittario: avvertirete il desiderio di mettervi alla prova, soprattutto in ambito amoroso. Da una parte, avrete paura di mostrare i vostri veri sentimenti perché temerete di essere rifiutati, ma dall'altra lotterete per la persona che amate.

Forse, la reazione del potenziale partner vi lascerà delusi e demoralizzati, ma non sarete disposti ad arrendervi. L'oroscopo consiglia, però, di tenere in considerazione il punto di vista del partner: essere troppo insistenti produrrà l'effetto contrario a quello desiderato.

Capricorno: la vostra routine quotidiana verrà determinata dalle scelte che farete. Sulle vostre spalle, sentirete il peso di una grande responsabilità, ma non avrete modo di fuggire o di delegarla. Dovrete fare appello al vostro coraggio, alla vostra determinazione e alle vostre emozioni. La presenza delle persone care riuscirà a dissipare i vostri dubbi e a infondervi l'energia necessaria per andare avanti. In questa giornata, avrete modo di aumentare la fiducia in voi stessi.

Acquario: il partner avrà un fascino inarrestabile su di voi. Vi sentirete completamente catturati dalla sua bellezza e dal suo modo di fare. Una sensazione di felicità colpirà il vostro cuore e vi farà sentire in pace con voi stessi e con gli altri. Lotterete per dare un seguito alla famiglia che desiderate costruire. L'oroscopo consiglia di godere di ogni singolo momento. Essere attivi e partecipativi darà nuova vita al vostro rapporto di coppia. Attenzione alle influenze negative.

Pesci: in questo 31 ottobre vi sentirete pronti ad assecondare il lato più stravagante del vostro carattere. Vi divertirete a giocare con i travestimenti, la moda e il trucco. Aggiungerete alla vostra personalità degli elementi nuovi, ma sotto la maschera sarete sempre voi stessi.

Interagirete con il prossimo in modo spontaneo e divertente. L'oroscopo suggerisce di non porvi troppe domande e di godere al massimo di questa giornata: sarà un ricordo che vi resterà nel cuore.