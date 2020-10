L'Oroscopo di mercoledì 28 ottobre sarà caratterizzato da sorprendenti novità per tutti i segni zodiacali. Ci saranno svolte romantiche e successi lavorativi, ma anche incomprensioni da risolvere e litigi in famiglia. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare, tra gli aspetti planetari principali, la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano, la Luna in opposizione a Venere e Venere in trigono a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 28 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 28 ottobre: novità lavorative per Ariete e vivacità per Gemelli

Ariete: la giornata di domani presenterà grandi novità in ambito lavorativo. Sarete pronti a fare del vostro meglio per farvi notare e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Purtroppo, la stanchezza, soprattutto durante le ore serali, si farà sentire. L'oroscopo suggerisce di dare spazio al riposo e di non imporvi ulteriori impegni. Le braccia del partner saranno un luogo sicuro dove rilassarvi e dove trovare calore e amore. Attenzione a non farvi travolgere dai pensieri negativi.

Toro: l'amore avrà un ruolo fondamentale nella giornata del 28 ottobre. Sarete pronti a donare tempo e impegno al legame di coppia.

Il vostro obiettivo sarà quello di dare vita a una complicità del tutto nuova. Il partner, sicuramente, sarà lieto di vedervi così coinvolti e cercherà di essere partecipativo. Purtroppo, sul luogo di lavoro, le cose saranno più complesse. Dovrete confrontarvi con colleghi meschini e con ritmi fin troppo veloci.

L'oroscopo suggerisce di non perdere la fiducia in voi stessi perché sarà la vostra arma migliore.

Gemelli: un pizzico d'avventura migliorerà la vostra giornata. Vi darà quello stimolo in più per essere allegri e curiosi. Non vi concentrerete molto sull'aspetto romantico perché preferirete dedicare tempo agli amici e al rapporto con i colleghi di lavoro.

Infatti, vi renderete conto di dovervi impegnare per rafforzare il vostro legame. L'oroscopo, tuttavia, consiglia di non discutere con i colleghi di possibili comportamenti scorretti da parte dei superiori. Potrebbe esserci qualcuno che non saprà tenere la bocca chiusa.

Cancro: la situazione amorosa con il partner vi procurerà molto stress. Lo vedrete distante, poco partecipe alla vita di coppia e restio ad aprire il suo cuore. Penserete subito che ci possano essere dei problemi tra voi, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non saltare a conclusioni affrettate. La realtà, infatti, potrebbe essere bene diversa. Indagate con gentilezza, senza fretta e senza pregiudizi. La concentrazione sul lavoro potrebbe vacillare, ma farete del vostro meglio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 28 ottobre: Bilancia innamorata e incomprensioni per Scorpione

Leone: non riuscirete a separarvi, completamente, dalle difficoltà del passato. Ogni volta che starete per fare qualcosa di nuovo, la mente vi riporterà alle delusioni subite. Questo vi frenerà un po' dal punto di vista sociale, però, con impegno e determinazione, avrete modo di tornare a splendere come non mai. Il partner vi dedicherà tempo e attenzioni, cercherà di rendervi felici e voi non potrete fare a meno di essere entusiasti per il suo atteggiamento. In ogni caso, cercherete di riservare dei momenti di solitudine da dedicare solo a voi stessi.

Vergine: avrete bisogno di fare ordine tra i vostri pensieri.

Vi renderete conto di avere la mente fin troppo affollata. Cercherete di trovare un modo per sfogare la vostra frustrazione, ma vi renderete conto di aver bisogno solo dell'empatia di qualcuno. La presenza di un amico sarà fondamentale per permettervi di confrontarvi con le sue esperienze. Forse, sarete un po' restii ad ascoltare i consigli ricevuti, ma proverete ad aprire il vostro cuore al prossimo. La situazione sul lavoro rimarrà stabile.

Bilancia: nella giornata di domani 28 ottobre, avrete occhi solo per il partner. La fiamma dell'amore brucerà come non mai e sarete pronti a mettere in gioco tutti i vostri sentimenti. Avrete un po' di timore nell'esporvi così tanto, ma le forti emozioni avranno il sopravvento.

Sul posto di lavoro, camminerete con l'aria sognante e allegra. Qualcuno potrebbe farvi delle domande a riguardo, però, per il momento, deciderete di non dire niente a nessuno. L'oroscopo suggerisce di non mettere in secondo piano gli amici.

Scorpione: vivrete una giornata un po' complessa perché dovrete gestire alcune incomprensioni con il partner. Il legame tra voi sarà saldo, ma la diversa visione delle cose potrebbe causare malcontento nella coppia. Cercherete di avere la meglio l'uno sull'altro, ma questo non farà altro che aumentare le tensioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di accettare serenamente il pensiero altrui e di esprimervi con garbo e tolleranza. I risultati saranno immediati.

Astrologia di domani 28 ottobre: Sagittario intraprendente e fortuna sul lavoro per Acquario

Sagittario: un pizzico di intraprendenza non guasterà in questo 28 ottobre. Vi permetterà di sfruttare occasioni inaspettate e di porre nuove traguardi. Allontanare l'ansia e la paura potrebbe avere dei risvolti molto positivi, ma attenzione a non esagerare. L'oroscopo di domani suggerisce di mantenere un certa dose di razionalità. Riflettere sulle situazioni, infatti, vi consentirà di soppesare i pro e i contro. In amore sarete molto espansivi, ma soffrire anche facilmente per possibili rifiuti.

Capricorno: sarete un po' restii a lasciarvi andare con amici e parenti. Terrete dei segreti all'interno del vostro cuore che non vi consentiranno di essere, realmente, voi stessi.

Ogni volta che sarete sul punto di rivelare tutto, tornerete sui vostri passi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non affrettare i tempi e di attendere il momento giusto. Però, tormentarvi eccessivamente non avrà alcun senso. L'amore aprirà un piccolo spiraglio di luce nella vostra anima.

Acquario: dovrete gestire un umore alquanto altalenante. Sul lavoro, continuerete ad avere buoni risultati e riceverete complimenti da parte di colleghi e superiori, ma in amore le cose saranno ben diverse. Si creeranno delle dinamiche fastidiose a causa di alcune vecchie incomprensioni. Il partner tornerà a concentrarsi sul passato e questo vi ferirà molto. L'oroscopo suggerisce di esprimere i vostri sentimenti per far capire all'altro come vi sentite.

Attenzione, però, a non insistere eccessivamente.

Pesci: deciderete di darà un tocco di novità al vostro guardaroba. Sarà la giornata perfetta da dedicare allo shopping. Preferirete indossare capi colorati e vivaci perché vorrete trasmettere agli altri la vostra allegria. La giornata di domani non sarà tutta rosa e fiori, ma il vostro umore positivo vi porterà a superare le difficoltà senza ripercussioni. In amore, sarete pronti ad aprirvi al prossimo, ma non vi accontenterete di una conoscenza superficiale. L'oroscopo suggerisce di rimanere sempre fedeli a voi stessi.