L'oroscopo di sabato 31 ottobre indica una giornata in cui i nativi del Cancro dovranno cercare di mettere un po’ d'ordine nella loro vita, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, mentre Vergine recupererà concentrazione e lucidità sul posto di lavoro. Gli sforzi dei nativi Leone presto saranno ripagati per quanto riguarda il settore professionale, mentre una Luna luminosa si sposterà nel segno zodiacale del Toro, che assieme a Giove favorevole, avrà più fortuna e passione dalla sua parte in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di sabato 31 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni sabato 31 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: una giornata poco soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere in opposizione si sta rivelando una spina nel fianco e per quanto riguarda la sfera sentimentale è consigliabile prendere le cose con calma e cautela. Il vostro rapporto al momento è molto delicato, dunque fate attenzione. Se siete single alcuni dubbi che avete per la testa potrebbero rendervi più impulsivi del solito. Salute ancora ottima grazie a Marte, ma in ambito lavorativo rimandate ciò che al momento è complicato da fare, almeno fino a quando Mercurio vi lascerà in pace, cioè tra qualche giorno. Voto - 6+

Toro: Luna che si sposta nel vostro segno zodiacale in questo fine settimana per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia procede bene e il vostro magnetismo attirerà il partner molto efficacemente.

Per quanto riguarda i cuori solitari accettare dei compromessi a volte non è una cattiva idea. Salute tutto sommato discreta, avrete meno confusione nella vostra mente e per quanto riguarda il lavoro saprete fin da subito dove mettere le mani con le vostre mansioni. Voto - 8

Gemelli: un halloween all'insegna del romanticismo per voi nativi del segno.

Venere in trigono porta passione nella vostra relazione sentimentale e il dolcetto sarà una magnifica serata piena di passione con la persona che amate. Se siete single non vi dispiacerà trascorrere del tempo in compagnia dei vostri amici. Nel lavoro incontrare gente nuova potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando per mettere in piedi progetti ambiziosi che solo con l'aiuto delle giuste persone potreste svolgere.

Voto - 9-

Cancro: un po’ indispettiti e delusi in questa giornata secondo l'oroscopo, complice una configurazione che non vuole darvi una mano a causa di troppi astri in posizione sfavorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete bisogno di fare ordine nella vostra vita di coppia, se davvero volete che il vostro rapporto funzioni. Se siete single sbrigare faccende sarà un metodo alternativo per distrarvi dai problemi della vita quotidiana. Per quanto riguarda dovete trovare una ragione per portare avanti i vostri progetti, anche se la salute non vi accompagna al momento. Voto - 5

Leone: previsioni astrali di sabato 31 ottobre che vedono la Luna in quadratura per voi nativi del segno.

Nulla di grave considerato che Venere e Mercurio vi proteggono, ma dal punto di vista sentimentale sarebbe opportuno non fare battutine o gesti che solitamente fanno irritare il partner e voi questo lo sapete. I cuori solitari tenderanno a stare solo con coloro di cui si fidano. Salute molto buona in questo periodo. Ambito lavorativo in leggera crescita. Non saranno risultati ancora degni di nota, ma vedrete che presto i vostri sforzi e sacrifici saranno ripagati. Voto - 7+

Vergine: ultimamente avete messo da parte la vostra energia e il vostro ottimismo, un po’ anche per colpa di Venere che vi ha lasciati. Ma con la Luna in trigono, l'oroscopo di sabato si rivelerà molto soddisfacente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di un certo fascino che genera feeling con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda i single siete in una fase dove preferirete non sbilanciarvi troppo quando conoscete nuova gente. Nel lavoro recupererete lucidità e con il vostro ottimismo raggiungere più facilmente i vostri traguardi. Voto - 8

Bilancia: ambito lavorativo particolarmente soddisfacente in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Con la giusta calma e serenità, risolvere efficacemente le vostre mansioni e con risultati gratificanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale staccarsi dalla routine quotidiana e vivere momenti diversi e unici con il partner sarà una bella iniziativa. Se siete single buttatevi e correte il rischio di innamorarvi. Voto - 8,5

Scorpione: ottimo Sole che illumina questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore non avrete problemi a manifestare i vostri sentimenti nei confronti del partner, non solo con le parole, ma anche con i fatti. Attenti però a questa Luna opposta che potrebbe portarvi fuori strada, anche se siete single. Infatti potreste rischiare di prendere un abbaglio. Nel lavoro continuate a dare del vostro meglio, ma con gran fatica e con una salute non delle migliori. Voto - 7+

Sagittario: un periodo più che discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di sabato 31 ottobre avrete dalla vostra parte astri come Venere e Mercurio, proponendo una sfera sentimentale piuttosto tranquilla e con qualche soddisfazione. Per quanto riguarda i single le vostre emozioni sono sincere, e vi saprete come prendervi cura delle persone che vi stanno a cuore.

Nel lavoro state portando i vostri progetti verso la giusta direzione e questa volta sarete abbastanza fiduciosi dei risultati che sperate di ottenere. Voto - 8-

Capricorno: Luna che passa in posizione favorevole in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Saranno ancora tanti i pensieri e i dubbi che vi assaliranno in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se potete, provate ad esprimere le vostre perplessità al partner. Se siete single ci sarà qualche piccola difficoltà che però potreste superare agilmente. Nel lavoro portate pazienza e con un po’ di tempo in più, svolgerete dei lavori degni di nota. Voto - 6,5

Acquario: Venere e Mercurio dalla vostra parte vi permettono di imporvi, di dire la vostra in questo periodo secondo l'oroscopo di sabato 31 ottobre.

Per quanto riguarda il lavoro infatti sarete in grado di risultare un elemento fondamentale nello svolgimento di alcune mansioni di gruppo. In amore soprattutto per voi single ci sarà tanta elettricità in aria, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile sarete invogliati sempre e comunque a fare qualcosa di speciale per il partner. Attenzione però alla Luna che porta un po’ di stanchezza. Voto - 8

Pesci: torna l'amore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato, con questo cielo più adatto per far trasparire i sentimenti. Soprattutto voi single tenderete ad essere più socievoli nei confronti degli altri e in particolare per quella persona che proprio non riuscite a togliervi dalla testa.

Se avete una relazione stabile allora è giunto il momento di consacrare la vostra relazione sentimentale. In ambito lavorativo non ci sono gli stessi risultati di quando Mercurio era favorevole, ma tutto sommato saranno abbastanza soddisfacenti. Voto - 8-