L'Oroscopo di giovedì 8 ottobre riserverà avventure ed emozioni a tutti i segni zodiacali. I movimenti dei pianeti influenzeranno amore, amicizia e benessere personale. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano, Venere in trigono a Marte e Marte si troverà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 8 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 8 ottobre: Toro passionale e indecisione per Gemelli

Ariete: avrete bisogno di un po' di tempo per fare il punto della situazione. Ci saranno degli elementi della vostra vita che vi lasceranno perplessi. Non saprete bene dove andare a parare e vi metterete alla ricerca di indizi che possano aiutarvi. Per fortuna, le stelle non lasceranno inascoltate le vostre richieste. Però, dovrete essere capaciti ad assumere un nuovo punto di vista. L'apertura mentale e la voglia di mettersi nei panni degli altri saranno due criteri essenziali per dare una svolta alla vostra giornata. In amore, sarete propensi ad ascoltare il partner, ma esigerete anche determinate attenzioni.

Toro: sprigionerete allegria da tutti i pori. La fiamma della passione brillerà più luminosa che mai e vi spingerà tra le braccia della persona amata. Il cuore sarà invaso da emozioni senza tempo e non permetterete a nessuno di sentenziare pareri riguardo alla vostra storia d'amore. Sarete pronti a fare tutto per il partner, ma mai a rinunciare a determinati principi.

Sul posto di lavoro, forse, non riuscirete a raggiungere i risultati sperati, ma il vostro impegno non passerà inosservato. Qualcuno, notando il forte entusiasmo, potrebbe proporvi qualcosa di inaspettato. Valutate con attenzione: la fretta non sarà una buona consigliera!

Gemelli: dal punto di vista sentimentale, sarete molto indecisi sul da farsi.

Da una parte, vorreste gettarvi a capofitto nella vostra relazione amorosa, ma dall'altra, vi renderete conto di dover risolvere alcune cose. Desidererete un rapporto di coppia trasparente e, farete di tutto, per non trascinare vecchie questioni irrisolte. Sul posto di lavoro, la responsabilità crescerà in modo esorbitante. Ciò potrebbe mettervi molto sotto pressione e spingervi a trovare una valvola di sfogo efficace. Sport, cucina e scrittura potranno essere di grande aiuto.

Cancro: potrete rinunciare a tante cose, ma non all'amore. Vi sentirete coinvolti dalla vostra relazione romantica e ogni gesto del partner vi riempirà il cuore di gioia. Con la mente, vi proietterete in un futuro non troppo lontano, inizierete a immaginare la vostra vita insieme e a lavorare su piccoli dettagli.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdervi nelle fantasie e di rimanere ancorati al presente. Ci saranno ancora delle cose da migliorare e sarà necessario conoscere bene ogni singola sfaccettatura del vostro partner. La parola d'orgine sarà: pazienza!

Oroscopo dell'8 ottobre: bisogno d'amore per Vergine e Scorpione istintivo

Leone: darete molto valore alle azioni pratiche. Preferirete agire, piuttosto che teorizzare. Gli impegni da portare a termine saranno molto, ma voi farete una scala delle vostre priorità personali. Sul posto di lavoro, potrebbe nascere una situazione difficile da affrontare. Alcuni colleghi, infatti, proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote. Per fortuna, il vostro carattere reattivo e dinamico vi consentirà di non farvi distruggere dalle loro parole.

In amore, vorrete conservare tutta la vostra libertà. Non sarete pronti a scendere a compromessi e pretenderete che sia il partner a fare un passo nella vostra direzione.

Vergine: qualcuno potrebbe notare una certa freddezza nei vostri gesti, però, in realtà, vorrete solo evitare di essere feriti nuovamente. Farete molta attenzione alle parole che userete perché saprete che anche le più piccole espressioni, sulla mente altrui, potrebbero avere un peso immenso. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un po' di tempo per curare il vostro benessere. Accantonate tutti gli impegni che possono essere rimandati a un secondo momento e non spaventatevi del giudizio altrui. Solo con rinnovate energie, potrete tornare attivi e produttivi.

Bilancia: farete fatica a controllare le vostre emozioni. Vi basterà poco per scattare e per dare vita a feroci discussioni. Non ammetterete di avere torno, anche quando saprete di aver sbagliato. Questo atteggiamento sarà dettato dal vostro orgoglio. Per fortuna, il partner vi aiuterà a gestire queste sensazioni. Il suo sorriso donerà gioia al vostro cuore e vi consentirà di rilassarvi. Vi renderete conto di aver solo bisogno di amore e di qualcuno che vi stia accanto. Anche l'amicizia avrà un ruolo importante, ma non tutti sapranno come aiutarvi.

Scorpione: tenderete a gettarvi a capofitto nelle situazioni perché vorrete migliorare la vostra vita. Non avrete paura di esporvi sul posto di lavoro né di instaurare nuove relazioni.

L'istinto, però, seppur motore importante, potrebbe darvi dei cattivi consigli. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di impiegare un pizzico di razionalità. Inoltre, il confronto con gli amici sarà fondamentale perché vi permetterà di discutere delle vostre scelte. In amore, il partner non si rivelerà pronto ad ascoltarvi. Sarà troppo preso dai suoi problemi e questo vi innervosirà. Deciderete, in ogni caso, di rimandare la discussione.

Previsioni astrologiche di domani 8 ottobre: Sagittario positivo e fantasia per Pesci

Sagittario: ogni cosa che farete si rivelerà un vero successo. Sarete pronti a mettere in gioco le vostre capacità e non avrete paura di ricevere critiche. L'affetto delle persone amate vi aiuterà ad assumere un atteggiamento positivo e ad allontanare i cattivi pensieri.

Forse, avrete bisogno di qualche giorno in più per capire cosa vorrete fare con la vostra relazione amorosa. L'istinto vi suggerirà di modificare alcune cose, ma il cuore vorrà evitare, a ogni costo, liti inopportune. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di stare accanto alla famiglia: sarà un punto di riferimenti essenziale!

Capricorno: avrete la sensazione di avere tutti contro. Farete fatica ad esprimere le vostre emozioni e tenderete subito a saltare a conclusioni affrettate. Non sarete pronti a dare una seconda possibilità alle persone perché riterrete che questo sarebbe una mancanza di rispetto nei vostri confronti. In realtà, sarà fondamentale comprendere la provenienza di questi sentimenti.

Una durezza eccessiva, infatti, potrebbe portare a molteplici aspetti negativi. Se riuscirete a individuare la causa, avrete modo di lavorarci su e tutto tornerà alla normalità. Il partner, incredibilmente, riuscirà a scalfire la vostra corazza.

Acquario: avvertirete la necessità di ritrovare la vostra calma interiore. Ultimamente, emozioni e paure si sono sovrapposte, lasciandovi in uno stato d'animo difficile da gestire. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ascoltare le parole delle persone care. Forse, in un primo momento non tutto vi sarà chiaro, ma ci saranno delle cose da cui potrete trarre insegnamenti importanti. In amore, la situazione continuerà ad oscillare. Ci saranno momenti positivi e altri più difficili da vivere.

Determinazione e coraggio potrebbero dare un grande contributo al vostro cuore: cercate solo di indirizzare le energie nel modo giusto!

Pesci: la fantasia vi aiuterà a superare le difficoltà quotidiane. Amerete immergervi nel vostro piccolo mondo e ignorare tutto ciò che potrebbe essere causa di sofferenza. Farete fatica a comprendere il punto di vista di altre persone perché non capirete i motivi delle loro scelte. Preferirete rimanere soli e non dare spazio a pensieri negativi. Potrete evitare tante cose, ma il lavoro non sarà tra queste. Avrete bisogno di concentrazione ed energia per riuscire a portare a termine tutte le vostre mansioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di bilanciare le vostre capacità immaginative.