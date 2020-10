L'Oroscopo di martedì 6 ottobre sarà ricco di sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. Gli astri avranno modo di influenzare diversi elementi della nostra vita, soprattutto l'amore, l'amicizia e il lavoro. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Saturno, Mercurio in opposizione a Urano e Marte si troverà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo di domani 6 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di martedì 6 ottobre: cambiamenti per Gemelli e poca fiducia per Cancro

Ariete: sarà importante dare il giusto peso alle cose. Tenderete a fossilizzarvi su piccoli dettagli, senza guardare il contesto generale. Questo potrebbe spingervi a non comprendere, fino in fondo, ciò che gli altri vi diranno. Sarà un atteggiamento legato soprattutto a motivi di stress. Avrete assolutamente bisogno di dedicare un po' di tempo a voi stessi. La cura del corpo, della mente e delle amicizie vi consentirà di tornare a brillare come delle stelle. Attenzione nel dare la giusta priorità alle situazioni che vivrete. Non tutte saranno degne della vostra ansia e del vostro intervento.

Toro: l'autunno è arrivato e, nell'aria, si sente profumo di tradizione e di caldarroste.

Questa atmosfera vi coinvolgerà in tutta la sua potenza e riaccenderà in voi qualcosa di perduto. Le relazioni con il prossimo si faranno più intense e così anche il vostro desiderio di condivisione. Proverete a rendere la persona amata partecipe e non vi tirerete indietro davanti alle sue proposte.

Il caldo delle coperte e la dolcezza di tisane appena pronte vi renderanno tranquilli e sereni. Vi sentirete protetti e amati. Starà solo a voi prolungare questa sensazione il più possibile.

Gemelli: vi impegnerete per dare un nuovo ritmo alla vostra giornata. Vi renderete conto di aver bisogno di vivere qualcosa di diverso, qualcosa che esuli dagli schemi e che vi permetta di sentirvi entusiasti e felici.

Le previsioni astrologiche di domani consigliano di non gettarvi, da soli, in esperienze sconosciute. La cosa migliore sarà coinvolgere qualcuno che riterrete degno della vostra fiducia. In famiglia, potrebbero esserci delle discussioni da risolvere. Non si tratterà di qualcosa di grave o problematico, ma sarà importante non dare adito a ulteriori sviluppi.

Cancro: non sarà facile tornare a fidarvi del prossimo. Avrete paura di essere traditi di nuovo e, per questo, cercherete di chiudervi nella vostra piccola gabbia argentata. Lo scintillio delle sbarre vi darà l'illusione di essere in un posto sicuro, dove nessuno potrà entrare e ferirvi. In realtà, sarete proprio voi stessi a lasciare una lesione profonda nel cuore.

Le previsioni astrologiche di domani suggeriscono di permettere agli altri di superare il confine della corazza che vi siete costruiti. Non saranno momenti facili, ma la vostra anima potrà solo trarne positività.

Oroscopo del 6 ottobre: Leone curioso e Vergine insonne

Leone: il fascino delle stelle eserciterà un'influenza potente su di voi. Verrete travolti dal forte desiderio di conoscere e di analizzare tutti i dettagli di ciò che vi circonderà. Apprenderete con costanza e userete queste nuove acquisizioni per migliorare voi stessi e il vostro rendimento lavorativo. Vi sentirete in grado di affrontare qualunque cosa perché la fiducia in voi stessi crescerà moltissimo. In amore, ci saranno delle occasioni che potrebbero far riaccendere una scintilla di speranza.

Sarete molto cauti: prima di fare qualunque cosa, vorrete conoscere bene l'altra persona.

Vergine: le ore notturne vi tormenteranno perché si trasformeranno in momenti di insonnia e stanchezza. Per fortuna, la vostra mente cercherà di cogliere il lato più positivo e inizierà a elaborare progetti e idee. Avrete molto sui cui lavorare: scarterete alcuni piani perché, secondo voi, non saranno abbastanza validi, ma altri verranno considerati molto validi. Sul lavoro, nonostante il sonno arretrato, potrete essere paragonati a un ciclone nel pieno della sua energia. Stupirete colleghi e superiori e non vi farete intimorire da situazioni sconosciute.

Bilancia: la vostra calma interiore verrà alterata da alcune questioni lavorative.

Verrete travolti da impegni e da mansioni con cui non vi siete mai confrontati prima. Vi sentirete sotto pressione e temerete di non riuscire a uscirne fuori. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di dare massima fiducia alle vostre capacità. Solo se crederete in voi stessi, l'impossibile diventerà possibile. A fine giornata, potrete dire di aver imparato qualcosa di molto importante su di voi. Far emergere determinate risorse al momento giusto vi aiuterà a sentirvi dinamici e combattivi.

Scorpione: il vostro animo attivo e combattivo potrebbe lasciare il posto a una nota di permalosità. Ricevere complimenti vi riempirà il cuore di gioia, ma non riuscirete a stare in silenzio davanti a determinate critiche.

Vi ribellerete e, invece di affrontare l'argomento con calma, passerete subito all'attacco. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di adottare una visione più razionale della realtà. Il rispetto per le idee altrui sarà fondamentale, ma nessuno vi costringerà a frequentare persone che non sentirete affini alla vostra anima.

Previsioni zodiacali di domani 6 ottobre: svolta lavorativa per Acquario e Pesci alla ricerca di novità

Sagittario: il forte amore per gli animali e per la natura vi spingerà a cercare il contatto con un mondo impervio e privo della mano dell'uomo: riserve naturali e piccoli boschi vi attireranno così come fa il miele con gli orsi. Acquisirete una nuova pace interiore e avrete la sensazione di aver appreso qualcosa di importante.

Alcuni potrebbero non comprendere il vostro desiderio di fuggire dalla dinamicità cittadina, però, voi vi lascerete scivolare addosso le loro parole. Sarà una giornata dove gli unici protagonisti sarete voi e niente potrà farvi cambiare idea.

Capricorno: avrete la sensazione di arrampicarvi su una scala infinita. Questo accadrà perché vi troverete davanti a questioni che vi sembreranno interminabili. Per quanto impegno mettiate, le cose non cambieranno. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi sul problema, ma sulla strategia da usare. Probabilmente, non state seguendo un piano corretto. In caso di dubbi, potreste provare a parlarne con amici fidati o con il partner.

Non sarà necessario rivelare tutti i dettagli, se non vorrete, vi basterà presentare la situazione.

Acquario: sarà una giornata positiva per certi punti di vista. Vi sentirete più sicuri di voi stessi e sarete pronti a ottenere ottimi risultati in ambito lavorativo. Potrebbero presentarsi delle nuove opportunità, che vi consentiranno di vivere la svolta che stavate aspettando. Più complessa sarà la relazione con famigliari e amici. La vostra capacità di ascolto verrà minata dalle preoccupazioni e da convinzioni basate su preconcetti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di guardarvi attorno e di non fossilizzarvi su idee prive di fondamento.

Pesci: sarete stufi di vivere giornate scontate e prive di novità.

Vorrete fare qualcosa di diverso che possa movimentare la vostra routine quotidiana. Non punterete ad attività rischiose o esagerate, vorrete solo apportare una piccola rivoluzione alla vostra vita. Osservare il comportamento degli altri vi aiuterà ad apprendere molte cose sulla loro percezione. Rimarrete stupidi, ma anche sbigottiti perché non tutto vi sarà chiaro. Cercherete l'affetto delle persone che vi saranno attorno e, soprattutto, del partner. La vostra relazione potrebbe prendere una piega inaspettata.