Una nuova settimana è giusta al termine e, finalmente, tutti avranno modo di godersi questa domenica. Ci sarà chi si concentrerà più sul benessere personale e chi darà più valore all'aspetto sentimentale. L'oroscopo di domenica 4 ottobre avrà in serbo numerose novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione di Luna e Urano, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Mercurio e in trigono a Venere, Mercurio si troverà in opposizione a Urano e Marte sarà in quadratura a Plutone e in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 4 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di domenica 4 ottobre: cambiamenti per Ariete e Cancro bisognoso di attenzioni

Ariete: ci saranno dei cambiamenti in vista, soprattutto dal punto di vista delle amicizie. Sarete pronti ad aprirvi a nuove conoscenze, ma selezionerete con cura le persone da frequentare. Non sopporterete chi, guidato da superbia e arroganza, pretenderà di avere la verità assoluta in tasca. Preferirete persone alla mano e pronte a sorridere al prossimo. Dal punto di vista sentimentale, non sarete in grado di comprendere, fino in fondo, le ragioni del partner.

Forse, dovrete gestire delle piccole discussioni.

Toro: vi sentirete pronti ad affrontare l'ignoto. Non avrete paura immergervi in situazioni sconosciute perché saranno benzina per il vostro motore. Avrete modo di interagire con persone nuove e di apprendere talenti mai immaginati prima. Questa forte curiosità giocherà un ruolo fondamentale per l'ideazione di nuovi progetti.

Avrete tra le mani delle ottime possibilità per modificare la vostra carriera lavorativa. Forse, dovrete cercare un amico che vi consenta di sistemare alcuni problemi tecnici, ma dopo avrete la strada spianata.

Gemelli: desidererete trascorrere questa domenica in completo relax. Non avrete voglia di concentrarvi sulle preoccupazioni della settimana seguente.

Preferirete vivere il presente e lasciarvi alle spalle chi, in passato, vi ha fatto del male. Dal punto di vista sentimentale, non avrete particolari problemi: tra voi e il partner ci saranno complicità e risate. Però, la persona amata potrebbe desiderare di vivere qualche esperienza un po' più stimolante. Al contrario, voi considererete il divano il vostro migliore amico. Un sogno nel cassetto potrebbe essere molto vicino alla sua realizzazione.

Cancro: vorreste tanto essere nei panni di una strega per riuscire a modificare i sentimenti degli altri. Vi sentirete apprezzati e poco notati, soprattutto dalla persona amata. Ogni occasione sarà buona per distogliere l'attenzione da voi e per dedicarsi ad altro.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciar correre e di affrontare la situazione a testa alta. Forse, dovrete lottare per far ascoltare la vostra voce, ma lo spirito battagliare lo avete nel sangue! Un regalo inaspettato, seppur semplice, potrebbe modificare in meglio la vostra giornata. Saranno i piccoli gesti a farvi sorridere.

Oroscopo del 4 ottobre: Leone coraggioso e Scorpione affascinante

Leone: avrete voglia di affrontare la vita in modo diverso. Vi renderete conto che ci saranno delle decisioni importanti da prendere, ma non sarà facile trovare il coraggio. Per fortuna, i vostri hobby vi aiuteranno a distrarvi e ad aumentare la fiducia in voi stessi. L'amore busserà alla vostra porta, ma voi deciderete di non aprirgli.

L'indipendenza e la libertà che siete riusciti a costruire varranno più di qualsiasi altra cosa. Tenderete a ribellarvi davanti alle prese di posizione che riterrete sbagliate. Però, ci saranno delle battaglie che sarà inutile combattere.

Vergine: dovrete affrontare una situazione un po' turbolenta all'interno della vostra unità famigliare. Ci saranno delle incomprensioni importanti, legate a scelte e a progetti di vita. Metterete in discussione il vostro rapporto romantico e deciderete di cambiare rotta. Davanti a voi si apriranno numerosissime opportunità, dovrete solo fare il primo passo e coglierle! Un amico speciale potrebbe rallegrare il vostro cuore. Parole d'affetto e di stima miglioreranno il vostro umore e allevieranno le sofferenze provate.

Non negate un sorriso a chi ne avrà bisogno.

Bilancia: sarete esuberanti e attivi. Avrete voglia di tornare a fare sport e di buttare giù qualche chiletto accumulato. L'attenzione per un'alimentazione sana e nutriente vi aiuterà a farvi sentire ancora più energici. Forse, qualcuno invidierà la vostra voglia di fare e proverà a colpirvi con parole sprezzanti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di lasciarvi scivolare addosso tutte le negatività e di affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. Il partner potrebbe giudicare eccessivo il vostro impegno nella cura del corpo, ma voi saprete perfettamente quale obiettivo vorrete raggiungere.

Scorpione: l'amore per la moda vi spingerà a giocare con il look.

Finalmente, il cambio di stagione, vi permetterà di cogliere la palla al balzo e di andare a fare un po' di sano shopping. Giocherete con i colori e cercherete di vestirvi in base alle vostre emozioni. Sarete molto appariscenti e qualcuno di speciale potrebbe notarvi tra la massa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lanciarvi subito in una nuova relazione amorosa. Dovrete valutare bene tutte le alternative e conoscere la persona che vi metterete accanto. I sentimenti sono tendenti ai cambiamenti, ma non possono essere pilotati.

Previsioni zodiacali di domani 4 ottobre: Sagittario lunatico e Capricorno alla ricerca di certezza

Sagittario: un umore altalenante vi seguirà per tutta la giornata.

Tenderete a perdere la pazienza e a sfogarvi con il prossimo. Per fortuna, il vostro partner saprà come tranquillizzarvi. Coccole e amore vi aiuteranno a ritrovare la pace interiore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non rinunciare ai vostri hobby preferiti. Infatti, sarà proprio grazie alle vostre passioni che troverete la forza di andare avanti. Qualcuno di inaspettato potrebbe tornare nella vostra vita. Non sarà facile accettare questo cambiamento e, probabilmente, non resterete a guardare senza dire niente.

Capricorno: non sopporterete l'idea di vivere nel dubbio. Vorrete rendere tutto più chiaro e, per questo, tenderete a essere molto puntigliosi. Le persone che vi staranno accanto potrebbero essere restie a svelarvi i loro pensieri.

La prenderete come una mancanza di rispetto e cercherete di allontanarvi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a esercitare maggiore controllo sulle vostre emozioni. Ricordate che non potrete costringere gli altri ad aprirvi il loro cuore. L'empatia vi aiuterà nelle relazioni sociali.

Acquario: userete le parole nel modo sbagliato. Il vostro desiderio di far cambiare opinione al prossimo potrebbe mettervi in guai seri. Avrete difficoltà nel relazionarvi, anche con gli affetti più stretti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non saltare subito a conclusioni affrettate. Sarà fondamentale ascoltare i discorsi dei vostri famigliari e comprendere il loro punto di vista.

Pensare a voi come a elementi autoreferenziali non vi consentirà di muovervi bene all'interno della realtà sociale. Sarà una domenica negativa anche dal punto di vista sentimentale.

Pesci: il cambio repentino di tempo vi metterà di cattivo umore. La nostalgia per l'estate sarà difficile da gestire perché avrete la sensazione di aver perso parte della vostra luminosità. In realtà, avrete solo bisogno di ripartire dalle basi. Compagnie adatte, attività produttive e un po' di sport vi aiuteranno a tornare in carreggiata. Sarà una bellissima esperienza di rinascita che vi consentirà di conoscere nuovi elementi sulla vostra personalità. Non demordete davanti alle difficoltà perché, a dispetto delle apparenze, le situazioni possono cambiare molto velocemente.