L'Oroscopo di lunedì 5 ottobre avrà in serbo notevoli novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i principali aspetti planetari, sarà possibile notare la congiunzione tra Luna e Urano, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Giove, Mercurio in opposizione a Urano e Marte si troverà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 5 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 5 ottobre: Ariete passionale e confronto per Gemelli

Ariete: la grande fiducia che avrete in voi stessi vi consentirà di affrontare situazioni sconosciute, senza alcuna traccia di paura. Sarete mossi dal desiderio di migliorarvi, ma non avrete alcuna voglia di seguire le regole imposte. Se qualcuno proverà a farvi pressione o a dirvi come dovrete comportarvi, susciterà la vostra reazione. Ribellione e determinazione saranno i due elementi caratteristici di questa giornata. In amore, sarete pronti a lasciare che le fiamme della passione avvolgano il vostro cuore. Spegnerle non sarà una cosa facile, ma viverle costituirà un'esperienza meravigliosa!

Toro: vi sembrerà impossibile riuscire a realizzare i vostri desideri.

Alcuni ostacoli si interporranno tra voi e il risultato da raggiungere. Non sarà difficile superarli, ma ci vorrà molto impegno. Dovrete essere coraggiosi e in grado di dominare il senso di sconforto. Lasciarvi invadere da sentimenti negativi non vi aiuterà ad andare avanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi su un solo pensiero.

Cogliere la varietà della vita vi permetterà di essere più in armonia con voi stessi e con le persone che vi circonderanno. In amore, le cose rimarranno stabili.

Gemelli: sarete travolti dal desiderio di trascorrere tempo con gli altri. Sul lavoro, tenderete più a preoccuparvi di spettegolare con i colleghi che di impegnarvi sulle mansioni da svolgere.

Gli amici adoreranno questo lato del vostro carattere e l'allegria sprigionata non potrà fare altro che attirare nuove persone. Attenzione, però, perché sarete soggetti a repentini cambi d'umore. Gestire le emozioni sarà l'unico modo per prevenire scatti d'ira e parole poco lusinghiere. Verso fine serata, potreste notare di provare un po' di rimorso per alcune azioni commesse. La parola "scusa" avrà un valore importante, ma non tutti saranno disposti ad accettarla subito.

Cancro: tenderete a lamentarvi di tutto ciò che troverete inadatto a voi. Ciò costituirà una valvola di sfogo, ma non tutti potrebbero vederla in questo modo. Alcuni amici, infatti, saranno propensi ad attribuirvi un comportamento lagnoso o poco incline alla risoluzione dei conflitti.

Non accetterete facilmente le critiche e, anche davanti all'evidenza, sarete convinti di essere nel giusto. L'unico modo per modificare questo atteggiamento sarà quello di allontanarvi dalla vostra zona di comfort. Il confronto con gli altri, infatti, costituirà una delle risorse più valida. Il partner sarà disposto a donarvi amore e supporto.

Oroscopo del 5 ottobre: Leone nei panni del leader e crescita personale per Scorpione

Leone: tenderete a prendere il controllo della situazione. Avrete la sensazione che gli altri, stanchi e confusi, si muovano allo sbando. Forse, qualcuno potrebbe innervosirsi per questo vostro atteggiamento, ma saprete come calmare le acque. Dovrete prendere delle decisioni molto importanti, che potrebbero destabilizzare la vostra vita.

Per fortuna, l'innata dote d'adattamento, che vi caratterizza, vi consentirà di muovervi bene in qualsiasi situazione e in qualsiasi ambiente. Sarete un po' duri con i vostri amici di sempre, ma questo solo perchè vorrete proteggerli.

Vergine: sognerete di vivere su una nuvola per allontanarvi dalle difficoltà quotidiane. Avrete molte cose da gestire e temerete di non riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni. Per fortuna, grazie alle vostre spiccate capacità organizzative, non avrete alcun problema nell'arrivare a fine serata. Inoltre, avrete modo, addirittura, di trovare un po' di tempo da dedicare ai vostri hobby. La cura per la casa avrà un ruolo prioritario nella giornata di domani.

Amerete fare attenzione ai dettagli e giocare con l'arredamento delle diverse stanze. Rivoluzionare alcuni elementi vi aiuterà a lasciarvi alle spalle determinate sofferenze.

Bilancia: verrete travolti dalla paura di non riuscire a trovare una persona con cui condividere la vita. Vi guarderete intorno alla ricerca del partner, ma non sarà semplice aprire il vostro cuore. Desidererete trovare determinate caratteristiche in una persona e, anche se non vorrete aspettare molto, non sarete disposti a scendere a compromessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di smetterla di vivere nell'attesa che qualcosa cambi. Nel frattempo, potreste godervi la compagnia degli amici e imparare a sorridere per le piccole cose.

All'improvviso, in un momento inaspettato, potreste trovare la vostra anima gemella!

Scorpione: sarà l'inizio di un lungo viaggio. Non si tratterà di un percorso fisico, ma tutto si svolgerà nella vostra mente. Vi metterete in testa di voler migliorare e di voler cancellare determinate abitudini. Il vostro impegno sarà notevole e, con il tempo, indubbiamente, verrà ricompensato. Forse, temerete di fallire e di deludere le persone che vi saranno accanto. Però, quando la sfida è con voi stessi, dovrete pensare solo ai vostri sentimenti. Mettete al primo posto la vostra crescita personale e tutto andrà per il meglio. L'amore non avrà un ruolo prioritario in questa giornata.

Previsioni astrologiche di domani 5 ottobre: Sagittario generoso e Acquario lontano dalle negatività

Sagittario: sarete guidati dall'innato desiderio di fare del bene. Se vedrete una persona in difficoltà, accorrerete senza fare domande e senza farvi alcuno scrupolo. Aiutare gli altri vi consentirà di sentirvi più sereni con voi stessi e con le vostre risorse. Le previsioni zodiacali di domani consigliano, però, di fare molta attenzione alle persone che vi avvicineranno. Tra di loro, potrebbero nascondersi delle abili manipolatrici. Il modo migliore per scovarle potrebbe essere quello di chiedere consiglio a un amico: due teste sono meglio di una! Sarà importante permettere, anche agli altri, di donarvi affetto.

Capricorno: tutto ciò che farete avrà delle conseguenze sul prossimo. Purtroppo, in un primo momento, sottovaluterete questo aspetto e tenderete ad agire solo guardando i vostri interessi. Per fortuna, avrete modo di recuperare e di mostrare il vostro affetto alle persone amate. Il partner sarà pronto a perdonarvi e a condividere con voi diversi elementi della giornata. Ricordate di non dare per scontato l'affetto di amici e parenti perché tutto può iniziare e tutto può finire. Piccoli gesti rafforezzanno le vostre relazioni sociali. Vi basterà fare qualcosa che dimostri i sentimenti provati.

Acquario: le parole avranno un peso molto importante, ma sembrerà che non sarete in grado di gestire le conseguenze delle vostre azioni.

Sarà fondamentale riuscire a ritrovare il giusto equilibrio. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di allontanare quelle persone che non costituiscono un buon esempio. Sarà facile lasciarvi trascinare in situazioni poco chiare, ma sarà ancora più facile rendervi conto del pericolo. In alcune circostanze, sarà necessario puntare i piedi e dire di no. La reazione degli altri, seppure collerica, non dovrà spingervi a tornare sui vostri passi.

Pesci: inizierete a provare un certo livello d'allarme per la situazione sanitaria attuale. Adotterete tutte le precauzioni del caso, ma l'ansia potrebbe prendere il sopravvento. Lavorare e concentrarvi non saranno cose semplici perché la vostra mente sarà presa da ben altro.

Per fortuna, le telefonate degli amici allevieranno la vostra sofferenza. Qualcuno potrebbe spingervi a fare cose che, per il momento, non vorrete affrontare. Non abbiate paura di dire di no e di andare per la vostra strada. Nessun muso lungo o insulto potrà mai superare il valore della libertà. In amore, ci saranno delle novità importanti, ma non le coglierete subito.