Martedì 13 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico Venere assieme alla Luna stazionare in Vergine, mentre Plutone, Saturno e Giove sosteranno nel segno del Capricorno. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Mercurio continuerà il moto in Scorpione. In ultimo, il Sole permarrà in Bilancia come Marte rimarrà stabile in Ariete. Oroscopo giornaliero favorevole per Leone e Vergine, meno entusiasmante per Toro e Pesci.

Ariete svogliata

Ariete: svogliati. La voglia di darsi da fare sarà, con ogni probabilità, ridotta al lumicino da Marte sui loro gradi in scomoda retrogradazione a cui, come se non bastasse, si unirà il transito solare in opposizione.

La settimana, com'è facile intuire, non inizierà sotto i migliori auspici per il primo segno zodiacale, ed in giornate come questa sarebbe bene prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

Toro: timorosi. Mercurio d'Acqua guarderà in cagnesco Urano retrogrado sulla loro orbita, e tale pesante transito planetario potrebbe instillare nelle menti di nati Toro un certo timore verso il futuro esistenziale a cui penseranno di andare incontro.

Gemelli: imbronciati. Col Sole nel loro Elemento che battaglierà col terzetto Marte-Giove-Plutone, i nati Gemelli vivranno presumibilmente 24 ore con l'umore sotto i tacchi, che non sarà affatto gradito nell'ambiente professionale, specialmente dai nuovi colleghi.

Cancro: viscerali. Lunedì in cui il primo segno d'Acqua potrebbe far emergere la propria ira anche per futilità nel luogo di lavoro, e questo loro mood viscerale non sarà il miglior modo per cooperare civilmente col team professionale di cui fanno parte. A gonfie vele, invece, le faccende di cuore.

Chiarimenti d'amore per la Vergine

Leone: lavoro top. Ad avere una marcia in più nel giorno che apre la settimana saranno, c'è da scommetterci, i lavoratori autonomi del segno, i quali metteranno in campo un'invidiabile stacanovismo che farà sopraggiungere, prima del previsto, risultati soddisfacenti.

Vergine: chiarimenti d'amore. Il dialogo in coppia per i nati sotto il segno della Vergine sarà probabilmente favorito da Venere sui loro gradi, che ingaggerà un sestile con Mercurio e un trigono col munifico Giove. Giornata ideale, quindi, per lanciarsi in un chiarimento nel ménage amoroso, dove l'epilogo avrà ottime chance di essere positivo.

Bilancia: serata top. La giornata dei nativi potrebbe, sino al tardo pomeriggio, essere avara di succulente novità ma perlopiù scivolare nella solita routine. Sarà verso sera che i nati Bilancia vivranno il momento migliore del lunedì, grazie alle coccole reciproche con la mezza mela.

Scorpione: organizzati. Il focus dei nati Scorpione in questa giornata sarà probabilmente indirizzato verso il nido domestico dove, grazie a Mercurio nel loro domicilio in trigono a Nettuno ed in sestile a Venere, daranno prova di una spiccata organizzazione, che li troverà indaffarati in una nuova sistemazione di elettrodomestici e mobili.

Focus amicale per l'Acquario

Sagittario: provocazioni subite. Nel luogo di lavoro il terzo segno di Fuoco avrà buone possibilità di vivere una giornata tutt'altro che conciliante. dove alcuni parigrado, convinti di aver subito dei torti da parte loro, si lanceranno in fastidiose ripicche e provocazioni.

Capricorno: cambio comportamentale. La congiunzione tra il Luminare notturno e Venere in Vergine sarà stimolata dai pianeti generazionali in moto diretto sui loro gradi, spingendo i nati del segno a rivedere il loro comportamento nei rapporti interpersonale, smussando i lati arcigni del carattere.

Acquario: amicizie. Nel trambusto emotivo e relazionale che i nati Acquario probabilmente vivranno questo lunedì, ci sarà un settore esistenziale verso il quale avvertiranno di poter riporre la loro fiducia, e sarà quello amicale che anche nei momenti di sconforto sarà trovare le parole idonee a risollevargli il tono umorale.

Pesci: confusione. Il nucleo familiare potrebbe essere al centro delle attenzioni native in queste 24 ore, a causa dell'opposizione Venere-Nettuno che nascerà nella quarta dimora, malgrado non sarà a loro ben chiaro come agire per risolvere un'annosa faccenda a tal riguardo.