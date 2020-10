La nuova settimana rappresenta un momento di recupero per il Leone, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa ed economica potrebbe riscuotere interessanti successi e finalmente recuperare dopo alcuni mesi decisamente sottotono da questo punto di vista. Al contrario i Pesci dovrebbero amministrare con maggior cautela le proprie finanze, evitando le spese superflue. Incomprensioni in amore per il Toro, Vergine romantica. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 18 ottobre per tutti i segni

Ariete: settimana di grande recupero, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Il fisico ricarica le energie, il segno ritrova la spensieratezza e la voglia di fare. In ambito lavorativo si possono fare degli interessanti passi avanti. La passione è viva all'interno delle relazioni e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Toro: le giornate iniziali di questa nuova settimana di ottobre potrebbero evidenziare alcune incongruenze all'interno della coppia, questo non deve esser visto in modo negativo, ma come uno stimolo a migliorarsi e migliorare il dialogo all'interno della propria relazione. In ambito lavorativo le stelle non sono contrarie, ma qualcuno potrebbe sentirsi stanco e annoiato dalla solita routine e mettersi alla ricerca di nuove sfide.

Gemelli: sono giornate vantaggiose per quanto riguarda la sfera professionale, c'è armonia con i colleghi e grazie ad un ottimo lavoro di squadra si possono riscuotere delle belle soddisfazioni. Tra la giornata di mercoledì 14 e quella di giovedì 15 potrebbero presentarsi degli imprevisti nell'ambiente domestico, come un guasto da riparare.

Weekend romantico da dedicare al partner e alla cura della famiglia.

Cancro: la nuova settimana inizia con delle tensioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti con i familiari, causa delle problematiche potrebbero essere i soldi, che necessitano di una gestione più accurata.

In ambito lavorativo sarà bene stare attenti, qualcuno potrebbe cercare di rubarvi il posto o di mettervi in cattiva luce. Recupero nel weekend.

Leone: la settimana inizia con forza ed energia, è un ottimo momento per quanto riguarda gli affari, ideale per avanzare delle proposte, concludere delle vendite o avviare nuovi progetti. Le idee non mancano e alcune potrebbero rivelarsi vincenti, ma bisogna presentarle a chi di competenza. Con l'avvicinarsi del weekend qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata, le giornate di sabato 17 e domenica 18 potrebbero riservare delle discussioni in amore e in famiglia, siate cauti.

Vergine: continua per il segno un momento di grande positività.

Agli influssi benevoli di Venere si aggiungono quelli della Luna e il successo è assicurato. In amore come nel lavoro non c'è niente che può fermarvi, continuate per la vostra strada, state facendo molto bene! Weekend romantico e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: una nuova proposta, costringerà il segno a ritagliarsi dei momenti di riflessioni. C'è una decisione importante da prendere, ma potrebbero mancare le certezze necessarie a compiere un passo così grande. Il consiglio di una persona di fiducia potrebbe velocizzare il processo, ma le vere risposte devono arrivare da voi.

Scorpione: il segno potrebbe iniziare la nuova settimana con il piede di guerra, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbero nascere accese rivalità.

Si recupera già dalla giornata di mercoledì 14 ottobre, quando una comunicazione decisa e diplomatica, potrebbe aiutare ad allargare la propria rete di contatti e finalizzare accordi importanti. Il cielo protegge le coppie e favorisce gli incontri per i single.

Sagittario: la settimana inizia con una grande voglia di novità e cambiamento. Qualcuno potrebbe lasciarsi tentare da piccole trasgressioni e questo non è un male, almeno non lo è per chi è single. In ambito lavorativo ci sono delle rivalità, ma per fortuna questo segno è molto bravo a distinguere gli amici dai falsi amici e non cadrà nella trappola tesagli. Weekend di relax, da dedicare alle proprie passioni.

Capricorno: nelle giornate precedenti non sono mancati i contrasti, soprattutto in amore, ma ora è possibile trovare un chiarimento.

Questo offrirà serenità al segno, che dunque ritrova la concentrazione anche per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno potrebbe dover spostarsi, compiere un viaggio di lavoro o recarsi all'estero per finalizzare alcuni affari. Weekend sereno da trascorrere insieme alle persone care.

Acquario: l'oroscopo consiglia al segno di essere molto cauto, soprattutto durante le giornate iniziali di questa settimana, quando alcune questioni finanziarie o legali potrebbero richiedere tutta la vostra attenzione. In amore continuano i contrasti, il partner attende un vostro passo, ma potreste non avere la serenità necessaria a chiarire.

Pesci: le stelle lasciano presagire un inizio settimana vantaggioso, qualcuno infatti potrebbe ricevere un nuovo incarico o una telefonata attesa da tempo.

E' un momento molto positivo per l'amore, c'è romanticismo e serenità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single. Recupero fisico. Attenzione alle spese.