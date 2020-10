Venerdì 30 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico Marte e la Luna transitare nel segno dell'Ariete, mentre Urano sosterà sui gradi del Toro. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Venere assieme a Mercurio proseguiranno il domicilio in Bilancia. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come il Sole continuerà la sosta in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Cancro: poliedrici. Nel giorno che precede il weekend i pianeti generazionali in opposizione avranno, con ogni probabilità, un influsso più stimolante per i nati Cancro, spingendoli a darsi da fare su più fronti pratici contemporaneamente e i risultati grazie a Venere in Bilancia non tarderanno ad arrivare.

2° posto Acquario: volitivi. Venerdì in cui il terzo segno d'Aria potrebbe essere pervaso da una gran voglia di mettersi in gioco, malgrado il transito mercuriale in retrogradazione nel loro Elemento gli farà scorgere problematiche laddove, invece, vi saranno nascoste delle opportunità.

3° posto Scorpione: faccende pratiche. 24 ore che risulteranno, c'è da scommetterci, ideali in casa Scorpione per adempiere alle faccende pratiche e burocratiche rimandate nelle settimane precedenti. Magari tale lavoro non sarà dei più entusiasmanti ma, allo stesso tempo, li preserverà da eventuali more.

I mezzani

4° posto Leone: solitari. Il secondo segno di Fuoco potrebbe avvertire il bisogno di starsene per i conti propri questo venerdì, in modo da fare il punto della situazione del proprio percorso professionale, sistemando alcuni dettagli e mettendo in pratica qualche nuova idea.

Amore in secondo piano.

5° posto Sagittario: briosi. Il tono umorale dei nati Sagittario in questa giornata sarà probabilmente brioso, per merito del binomio Luna-Marte nell'affine Ariete che li renderà una compagnia perfetta per la loro cerchia amicale. Lavoro in stand-by.

6° posto Gemelli: finanze da rivedere.

La quinta casa sarà illuminata dall'opposizione Luna-Venere che spingerà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli a controllare scrupolosamente le proprie uscite economiche, provando ad eliminare le spese non indispensabili.

7° posto Pesci: poco lucidi. L'opposizione Urano-Mercurio potrebbe avere un effetto deleterio sulla lucidità mentale dei nativi in queste 24 ore, soprattutto nel settore professionale dove il rischio di commettere qualche errore grossolano sarà alto.

8° posto Toro: svogliati. La voglia di darsi da fare, questo venerdì, verrà presumibilmente meno in casa Toro perché preferiranno di gran lunga oziare tra le mura domestiche, stretti nel tenero abbraccio delle persone care, piuttosto che faticare al lavoro

9° posto Capricorno: umore flop. Quel sorriso imbronciato sul viso dei nati Capricorno non li lascerà probabilmente fino a tarda notte, quando finalmente il Luminare notturno si sposterà nel loro Elemento donandogli una, seppur contenuta, sferzata d'entusiasmo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: maldicenze. Con Marte in opposizione e Mercurio sui loro gradi che si guarderanno in cagnesco, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero essere vittime di maldicenze nel settore professionale.

Rispondere a tono, però, non sarà la mossa ideale da attuare meglio, infatti, fare orecchie da mercante.

11° posto Ariete: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le questioni lavorative del primo segno di Fuoco questo venerdì, in quanto dovranno probabilmente fare i conti con diversi imprevisti dalla difficile risoluzione, che li spazientiranno non poco.

12° posto Vergine: fiacchi. Venerdì in cui il bottino energetico dei nativi sarà ridotto al lumicino, facendo preferire a molti tra loro di prendersi un giorno di ferie, in modo da rimettersi in forze ed al contempo rigenerarsi anche mentalmente.