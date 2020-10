L'Oroscopo del giorno 30 ottobre ha già tirato le somme in merito all'imminente venerdì mettendo in risalto i segni più e meno fortunati in questa parte finale della settimana. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle agli ultimi sei dello zodiaco? A tenere alta l'attenzione, come sempre, l'astrologia del giorno applicata ai settori interessanti l'amore e il lavoro, quest'oggi interessati dal transito della Luna in Toro. Come visto dal titolo di apertura nella giornata sotto esame, a godere dell'apporto positivo delle effemeridi, sarà in primis Bilancia, nel frangente sostenuto da una splendida Venere in trigono a Saturno e Plutone.

Ottimo il momento anche per coloro nativi in Scorpione, super favoriti in ambito sentimentale. Invece, ad avere poche chance di successo nel corso del periodo in oggetto i nativi dell'Acquario, pronosticati abbastanza stanchi e leggermente stressati.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'oroscopo di venerdì 30 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 ottobre

Curiosi di conoscere la nuova scaletta giornaliera riguardante gli ultimi sei segni dello zodiaco? Allora, senza alcun tentennamento in merito, passiamo a dare lo spazio che spetta all'attesissima classifica stelline interessante la giornata di venerdì 30 ottobre. Il primo posto in scaletta, viste le ottime referenza astrali del periodo, spetta di diritto a Bilancia e Scorpione.

A seguire, ovviamente in seconda posizione nella classifica, Sagittario, Capricorno e Pesci, terzetto valutato in giornata da quattro stelle. Ultimo posto riservato al segno dell'Acquario, nel contesto considerato in periodo negativo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: nessuno;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 30 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 30 ottobre indica questa parte della settimana davvero ottima per le situazioni sentimentali.

Felice la posizione di Venere, nel frangente in ottimo trigono astrale ai pianeti Saturno e Plutone. Il pianeta dei buoni sentimenti spalancherà le porte della felicità sia in ambito famigliare che nei rapporti d'amicizia: belle novità in arrivo. In amore proverete delle sensazioni belle: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo. Fate però attenzione a non cedere alla tentazione di strafare, come solito fate. Single, vi sentite sicuri di voi stessi e delle vostre scelte? Bene, allora siate pronti a fare progetti oppure a esplorare il mondo. Momento magico anche per chi dovesse iniziare una nuova storia d'amore, magari azzardando un ritorno di fiamma: in questo caso si consiglia di analizzare bene "pro" ed eventuali "contro".

Nel lavoro le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti, perché sicuramente una fortunata coincidenza rimetterà in moto la mente. Alcune vostre idee risulteranno importanti, a patto di essere sostenute e portate avanti con fiducia. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano un'ottima partenza del periodo con un finale ancora migliore. Diciamo che si concluderà molto bene questa parte della settimana, con un venerdì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Se saprete vendere bene i vostri punti di vista, risultando naturali e convincenti nel parlare, riuscirete a sfruttare al massimo questo magnifico momento.

In amore ottima l'intesa con chi amate, sarà notevole e duratura nel tempo: potrete contare sulla totale disponibilità di quest'ultima, in tutto e per tutto. Consiglio: organizzate una cenetta indimenticabile, senz'altro farete felice la persona che più di ogni altra cosa amate al mondo, provare per credere! Single, l'oroscopo prevede che sarete radiosi e sorridenti: pronti a farvi corteggiare o a farvi avanti? Se le intenzioni sono queste, preparatevi a vivere uno splendido fine settimana. Il consiglio del giorno: ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa. Nel lavoro si presenteranno nuove sollecitazioni oppure buone offerte da prendere seriamente in considerazione.

Con una spinta decisa verso le situazioni che più vi stanno a cuore crederete più in voi stessi, raggiungendo mete desiderate. Se così fosse, un plauso alla vostra bravura! Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno ai nativi del Sagittario indica una chiusura settimanale dai contorni abbastanza in linea con attese e programmi. Parlando in generale, la giornata di venerdì sarà buona in parte, soprattutto dalla metà fino a fine serata. Il consiglio delle stelle è senz'altro quello di cercare di essere un po' più presenti nella vita della persona a cui tenete. Per alcuni nativi, intanto, si profilano spese impreviste alle quali far fronte: tranquilli, riuscirete a risolvere con intelligenza ogni cosa.

In amore, se ci dovesse essere qualcosa da chiarire con il partner fatelo oggi stesso oppure, in caso di forza maggiore, cercate di parlarne nel caso in cui si presentasse l'occasione giusta per farlo. Sicuramente vi sentirete più tranquilli e la giornata diverrà ideale per sentirsi più uniti che mai con chi avete a fianco. Fate il primo passo iniziando a mettere in luce i vostri desideri, i vostri bisogni e perché no, anche eventuali timori. Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore. Visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela. Se fosse e ve la doveste sentire, bene, altrimenti chiudetela seduta stante e che sia per sempre.

Nel lavoro, il vostro cielo presenterà diverse prospettive, alcune delle quali anche abbastanza serene. Se sarete in grado di avviare nuovi progetti, alcuni senz'altro si riveleranno redditizi. Voto 8.

Oroscopo venerdì 30 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 30 ottobre preannuncia un periodo stabile e assolutamente normale, quindi da considerare abbastanza buono. L'astrologia quotidiana ha restituito quattro stelle, in questo caso da sfruttare con parsimonia nelle cose o nelle situazioni in cui siete (o vi sentite) ferrati: eventuali rischiosità lasciatele agli altri. L'amore nel frattempo si dirigerà verso un periodo tranquillo nel quale vi sentirete certamente a vostro agio.

Il buon umore o la vivacità nelle relazioni vi avvicineranno di più verso quelle persone che fanno parte della vostra vita affettiva. In coppia troverete facilmente la soluzione più idonea per rimettere in carreggiata un'eventuale situazione in stallo (che sapete!). Cercate intanto di creare una maggiore complicità col partner, senza chiedere l'impossibile. Single, secondo le previsioni astrologiche del periodo, per quanto riguarda l'amore, vi prenderà all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole o di braccia aperte in cui rifugiarsi. Ben vengano nuove amicizie: all'orizzonte un incontro che (forse) vi farà impazzire dalla felicità. Nel lavoro, invece, sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri, visto che a molti voi nativi piace unire le forze per raggiungere obbiettivi comuni.

In generale diciamo che avete bisogno di rilassarvi, sforzatevi di ascoltare maggiormente le vostre esigenze interiori. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di venerdì annunciano un periodo decisamente flemmatico, valutato in questo contesto con le due stelle della negatività. A dominare parte del periodo quasi sicuramente una certa stanchezza fisica e mentale, abbastanza difficile da tenere sotto controllo. Questa parte della settimana potrebbe vedere acuirsi una certa faccenda, anche di stampo lavorativo. Qualcuno sarà costretto, volente o nolente, a confrontarsi con una questione riguardante il partner o altri famigliari. In amore, altresì, il vento soffierà contro di voi e su questo purtroppo non ci piove!

Pertanto non cercate di forzare eventuali situazioni in stallo, sappiate che (inconsapevolmente) potreste finire per peggiorare le cose. Se aveste qualcosa da farvi perdonare dal partner, tipo una bugia o una mancanza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Single, pensate troppo e alla fine restate sempre col cruccio, eternamente tormentati dai soliti "se", "forse" e "ma". Il consiglio delle stelle? Vietato lasciarsi andare, rivalutate l’autostima e non date peso alle critiche o alle persone che non vi meritano. Nel lavoro stessa "musica": aria di tempesta! Il cielo non promette nulla di nuovo per i progetti in corso o che dovrebbero nascere. Sarebbe più conveniente rimandare qualsiasi cosa a momenti più indicati.

Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 30 ottobre, predice un periodo discreto, senza troppi affanni o odiosi stress. Anche se non sarà pienamente bella nella sua interezza, diciamo che in molti frangenti la giornata potrebbe restituire qualche piccola soddisfazione. Dedicatevi a ciò che più vi rende più felici, magari fatelo in compagnia delle persone preferite, vedrete che l'umore cambierà radicalmente e tutto vi sembrerà più roseo e alla portata. In amore, se sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di (ri)avvicinarvi ancora di più al partner, non abbiate paura: mostrate pure i vostri veri sentimenti, cercando di essere quanto più affettuosi e sinceri possibile. Single, il vostro spirito naturale e la vostra impertinenza vi apriranno la strada in diverse occasioni: a breve potrebbero arrivare risultati sentimentali molto soddisfacenti. Per qualcuno sarà tempo di avere coraggio e di dichiarare i propri sentimenti a chi li merita. Nel lavoro, per concludere, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano grandi cose per la propria attività, per il momento bisogna che restiate calmi e sereni. Voto 8.