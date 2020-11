L'Oroscopo del giorno 17 novembre è arrivato, sicuramente ben disposto a svelare come sarà la giornata di martedì. Sotto controllo, nei settori riguardanti l'amore e il lavoro, quest'oggi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come di consueto andremo a dare risalto ai segni più fortunati del momento nonché a quelli in periodo "difficile", scelti ovviamente dalla sestina sopracitata. Sotto analisi il secondo giorno della settimana, con l'ottima prospettiva della Luna in Capricorno. Dunque, amore al "top" per il generoso segno di Terra, favorito dall'Astro d'Argento nei rapporti sentimentali e, in parte, anche in quelli relativi all'attività lavorativa.

Altrettanto positiva l'Astrologia, in merito alla giornata di martedì, anche per altri due segni, tutti classificati con le cinque stelle della fortuna: curiosi di sapere quali sono? Eccovi accontentati: Bilancia e Acquario, sottoposti all'influenza positiva di astri benevoli già da inizio mattinata. Sotto pressione da formazioni astrali poco amichevoli, invece, secondo quanto emerso dalle odierne predizioni, tutti coloro nativi in Scorpione, nel contesto valutati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare ad analizzare le previsioni zodiacali di martedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 novembre

Scommettiamo che non vedete l'ora di scoprire quali saranno i segni giudicati al "top" dall'Astrologia sul prossimo lunedì?

Giusto, dunque passiamo a dare visibilità ai migliori e peggiori ad inizio settimana, come sempre riportati all'interno della nuovissima classifica stelline interessante la giornata di martedì 17 novembre. Quest'oggi a gongolare dalla felicità, senz'altro saranno gli amici Toro, segno posizionato al primo posto in classifica e, secondo il volere dell'Astrologia, indicato come segno al "top del giorno".

Vediamo cosa è rimasto ai restanti segni.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 17 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

La giornata di questo martedì, prossimo all'arrivo, partirà e si concluderà alla grande. Sarà davvero così? Le stelle dicono di sì e questo è già un punto a vostro favore. In amore, vi impegnerete cercando di non dare più per scontata la disponibilità del partner, anzi, vi adopererete nell'aiutare a superare eventuali incertezze o problemi. Sarete di fronte a una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore in coppia. Il consiglio del giorno: rendere questo periodo meraviglioso sarà uno dei vostri obbiettivi. Single, se anche voi state ancora rincorrendo l’anima gemella, dovreste prestare attenzioni particolari capaci di attivare l’attrazione fisica. Ma attenzione ai tempi: saranno necessarie tecniche sottili con cui catturare le attenzioni.

Nel lavoro, è arrivato il momento di sfruttare a pieno tutte le conoscenze accumulate, grazie allo studio e alla pratica. Soddisfazioni e fiducia in leggero aumento. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali del periodo annunciano una giornata in linea di massima abbastanza magra, valutata con il classico "sottotono". In amore, se fino ad oggi i possessivi della coppia siete stati voi, ora la staffetta passerà al partner: sarete sorvegliati speciali, eternamente sotto lo sguardo geloso di chi avete a fianco. Per quanto concerne i rapporti sentimentali e l'affettività generale, non cedete al nervosismo di fronte ad alcune inevitabili provocazioni. Il consiglio del giorno: prestate attenzione a quello che fate!

Single, in campo sentimentale sta per iniziare una fase abbastanza negativa. Se ancora non siete riusciti a trovare ciò che desiderate, preparatevi almeno per il momento a restare ancora un po' da soli. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi, che possono sembrare strani (agli altri), ma con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di aver avuto sempre ragione. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 17 novembre al Sagittario indica un martedì passabile. Anche se non sarete troppo sicuri di alcune cose che andrete a mettere in gioco. Secondo l'Astrologia, per quanto riguarda l'amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, così da stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia: pronti a dare prova tangibile del vostro affetto?

Specialmente se in coppia, volendo, potrete organizzare qualcosa d’interessante con la persona amata: divertirsi con una cena romantica oppure, semplicemente, mano nella mano guardare un buon film in tv. Single, le stelle annunciano a tanti di voi una forma fisica straordinaria, in grado di farvi ottenere risultati di prestigio sotto il profilo delle amicizie (a scopo sentimentale). Nel lavoro, avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete analizzare i vostri limiti. Per non fare dei passi avventati, mettendo in pericolo il vostro operato, agite con prudenza. Voto 8.

Oroscopo del giorno 17 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'.

L'oroscopo sulla giornata di martedì indica che questa parte della settimana andrà davvero "alla grandissima". Secondo gli astri del momento, specialmente riguardo amore e affetti in generale, niente sarà precluso a voi del segno. Fate partecipe il vostro partner dei vostri desideri, sicuramente li esaudirà come mai aveva fatto prima d'ora: spesso le stelle fanno "miracoli"! In coppia, importanti novità potrebbero arrivare nel corso della giornata soprattutto per quelli in attesa di una risposta. Single, stuzzicate la fortuna perché, soprattutto questo martedì, potrebbe guardare con insistenza proprio dalla vostra parte. Nel lavoro, intanto, gli astri vi promettono più intraprendenza e lucidità mentale del solito.

Ovviamente, da usare per risolvere i compiti consueti: fatelo con interesse ed entusiasmo. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali sul segno annunciano una giornata in cui l'ottimismo crescerà a vista d'occhio. Avrete tatto e disinvoltura, doti che senz'altro vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con le persone presenti negli ambienti più spesso frequentati. In giornata, la buona diplomazia vi aprirà la strada verso un ottimo affare, approfittatene. Per quanto riguarda l'amore, sarete teneri e premurosi ma non sempre capiti. Il vostro sincero attaccamento verrà, a volte, scambiato per possessività e questo potrebbe alterare un po' l'umore generale.

In coppia, riuscirete a mettere finalmente la parola "fine" ad una questione che vi stavate trascinando dietro da tempo. Single, dite la verità, una nuova conoscenza sta solleticando la vostra fantasia? Allora datevi da fare, approfittate di queste stelle favolose e non perdete altro tempo. Nel lavoro, gli astri assicurano un volume d’affari e guadagni migliori del previsto. Certamente, dovrete cercare di sistemare le questioni e i pagamenti in sospeso. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 17 novembre, preannuncia una giornata armoniosa, diciamo pure un buon periodo. In amore soprattutto, questa giornata sarà piacevole: riceverete una piccola soddisfazione oppure passerete dei momenti di pieno relax con la vostra dolce metà.

Cercate di vivere al meglio anche le piccole situazioni affettive, certamente, resteranno in eterno in quello scrigno prezioso qual è il vostro cuore. È arrivato il momento di programmare una vacanza, non appena questo stato di cose sarà passato. Le stelle doneranno il fiuto per scovare le soluzioni più convenienti, in modo da trascorrere momenti che non dimenticherete mai. Single, avrete un fascino irresistibile in grado di attirare come una calamita chiunque vi giri attorno: non sprecate questa ottima opportunità visto che avrete le stelle, seppur parzialmente, dalla parte vostra. Nel lavoro, cercate di non investire troppe energie, potreste trovarvi nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco.

Voto 8.