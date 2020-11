Nel mese di dicembre 2020 troveremo sul piano astrale tre cambiamenti planetari degni di nota: Giove e Saturno viaggeranno dall'orbita del Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole passerà dal segno del Sagittario al Capricorno.

Oroscopo del mese favorevole per Sagittario ed Acquario, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: entusiasti. L'anno in casa Acquario si chiuderà con un mese all'insegna dell'entusiasmo, e la motivazione di ciò sarà principalmente legata al cambio di valori planetari dalla Terra al loro Elemento (l'Acqua) che aprirà nuovi spiragli professionali e, allo stesso tempo, li farà divenire più attenti ai bisogni del partner.

2° posto Sagittario: progetti. Dai mesi primaverili il terzo segno di Fuoco è stato in balia di svariate osticità planetarie che, fortunatamente, lasceranno spazio ad un nuovo quadro astrale più promettente dal 16 dicembre in poi, dove i nativi potranno cimentarsi in nuovi progetti, sia lavorativi che di coppia, che avranno il favore delle stelle.

3° posto Scorpione: a due velocità. Dicembre sarà, con ogni probabilità, un mese a due velocità per i nati Scorpione, dove sino al 15 saranno favoriti eventuali colloqui di lavoro ed il feeling cerebrale con la dolce metà. Dal 16 dicembre, invece, il mood professionale diverrà più routinario, mentre sul fronte amoroso riprenderà quota la passione.

I mezzani

4° posto Ariete: focosi. Sotto il profilo amoroso dei nati Ariete, questo dicembre avrà buone possibilità di rivelarsi oltremodo passionale nelle settimane centrali, e ciò servirà ad allontanare ansietà e problematiche di coppia. Efficaci, inoltre, i dialoghi con la famiglia e gli amici sino al 15 del mese, grazie all'ottima posizione mercuriale.

5° posto Gemelli: incontri professionali. La settimana più interessante del mese potrebbe rivelarsi quella conclusiva, dove i nati del segno potranno fare delle nuove conoscenze, che si riveleranno parecchio utili per il loro percorso professionale tra qualche tempo. Meno rosee, invece, le effemeridi per l'ambito sentimentale dove aleggerà probabilmente un velo d'insoddisfazione in queste giornate dicembrine.

6° posto Leone: ambiziosi. Questo mese vedrà due colossi astrali come Giove e Saturno accasarsi in opposizione al loro Sole di nascita ma, grazie a Venere in Sagittario dal 16 ed il Sole benevolo sino al 20, ciò acuirà l'ambizione professionale nativa rendendoli più tenaci del solito. In amore, invece, a tenere banco potrebbero essere Mercurio e Plutone che renderanno il secondo segno di Fuoco intransigente nella relazione sentimentale in essere.

7° posto Pesci: nuove conoscenze. I single del segno in vena di nuove conoscenze avranno, in questo mese conclusivo dell'anno, pane per i loro denti, a patto però di non peccare di impazienza nel ricercare una favorevole evoluzione, per la quale bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Al lavoro sarà bene tenersi strette le posizioni gerarchiche raggiunte, evitando di scalare la china.

8° posto Vergine: punto della situazione. Il secondo segno di Terra sarà chiamato a fare il punto della situazione del proprio percorso esistenziale in questo dodicesimo mese annuale, dove i punti da revisionare saranno perlopiù quello finanziario ma anche sentimentale.

9° posto Bilancia: comunicazione flop. Il tallone d'Achille di casa Bilancia potrebbe essere rappresentato dal deficit comunicativo che si registrerà nella loro relazione amorosa in questo mese. Fortunatamente, però, il lato positivo di dicembre sarà rappresentato dal bottino economico nativo, che sarà in netta risalita.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: a testa bassa. Col Sole che dal 21 entrerà in opposizione ed il binomio Giove-Saturno ostico sino al 20, non c'è da stupirsi se le faccende professionali non rappresenteranno probabilmente una passeggiata di salute per i nativi, che dovranno sorbirsi diverse provocazioni nell'ambiente lavorativo. La nota positiva, invece, ci sarà per i single che nelle prime due settimane avranno buona chance di immergersi in fugaci e stuzzicanti flirt.

11° posto Toro: destabilizzati. Mese che, c'è da scommetterci, si rivelerà particolarmente difficile da affrontare per i nati Toro, ai quali sembrerà di camminare su un terreno minato dove ogni gesto o parola sarà facilmente male interpretato, quindi meglio scendere a compromessi per il quieto vivere in azienda.

Con tali preoccupazioni professionali anche l'amore diverrà meno importante, venendo relegato in secondo piano.

12° posto Capricorno: probabili adulteri. I nativi che vivono una relazione sentimentale traballante potrebbero decidere di lanciarsi tra le braccia di un'altra persona, senza sentirsi troppo in colpa per aver tradito il partner. Sul fronte professionale, invece, sarà probabile vengano attuati dei massicci cambiamenti (prevedibili già da qualche mese) facendo crollare alcune loro certezze, ed a cui dovranno abituarsi prima possibile.