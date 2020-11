L'Oroscopo di lunedì 16 novembre è pronto a svelare come sarà la partenza della nuova settimana. Novembre è giunto a metà percorso, in generale sono state pochissime le soddisfazioni, sia in ambito affettivo che nella normale quotidianità. Adesso, con la partenza della terza settimana piena del mese, si spera di ritrovare almeno un po' di serenità, se non per tutti almeno per la maggioranza dei segni.

Nella giornata di lunedì 16 novembre nel cielo astrale si osserverà la presenza del Sole e di Mercurio in Scorpione, segno dal quale la Luna si è sganciata questa domenica per entrare in quello del Sagittario.

In Capricorno permangono i tre pianeti lenti relativi a Giove, Saturno e Plutone, mentre troviamo ancora Nettuno fermo in Pesci. Proseguendo, si rimarcherà Marte in Ariete e Urano in Toro per chiudere con Venere in Bilancia. Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai segni zodiacali dall'Ariete fino ai Pesci dando spazio alle nuove previsioni zodiacali, segno per segno.

Oroscopo lunedì 16 novembre: i Gemelli ritroveranno fiducia in se stessi

Ariete - Grinta e comunicativa non vi mancano davvero: buttatevi alle spalle tutti i problemi e prendete la vita come viene. Al mattino momenti di euforia, dal pomeriggio netta virata dell’umore. Al momento, l’equilibrio non è il vostro forte. Mercurio favorevole è un bel detonatore in quanto ad ambizione e voglia di realizzarsi.

Però non è il caso di contare sull’appoggio altrui. Occasione di confronto con il partner: se volete parlargli a cuore aperto, fatelo, non sarà faticoso. E poi, fuggire non serve a niente. Nel lavoro dovete fare i conti con persone più sciolte e determinate di voi che pretendono risposte precise e repentine.

Toro - Astri splendidamente favorevoli rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono certamente tanto lavoro, qualche incontro e forse una buona notizia. Sicuramente c'è qualcuno pronto a riempire il vostro cuore di gioia. Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato.

Se siete single, si affaccia all’orizzonte una coincidenza che vi farà sognare, o almeno sperare. Pianificate i tanti impegni in calendario dando le giuste priorità alle attività che volete portare avanti.

Gemelli - L'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi, vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo: usatelo per raggiungere obiettivi importanti, soprattutto sul piano professionale. Le stelle del giorno suggeriscono di rivedere le relazioni affettive che zoppicano. Il settore lavoro gode di ottime influenze, anche se con alcune stelle avverse è sempre bene ponderare ogni passo e diffidare dalle situazioni che promettono risultati clamorosi.

Il rapporto con chi vi sta accanto occupa un posto di primo piano.

Cancro - Le stelle vi donano energia e grinta da spendere a piene mani nel campo del lavoro, dello studio e delle amicizie. E il settore affettivo? L’amore esploderà come un missile nella vostra vita e renderà indimenticabile ogni istante che trascorrerete col partner; vi sembrerà, infatti, di vivere in un sogno, tre metri sopra il cielo. Dovete essere astuti e attenti ai cambiamenti per saper cogliere al volo le iniziative che portano vantaggi in ambito lavorativo. Gli eventi del passato non devono bloccarvi, casomai darvi la spinta per agire, per modificare quello che non va, che non soddisfa.

Previsioni zodiacali di domani 16 novembre: Vergine dovrà usare toni concilianti

Leone - Giorno di facili conquiste se siete single. Se, al contrario, siete in coppia, il vostro partner sarà pronto a impegnarsi più seriamente e voi sarete in grado di accettare maggiori responsabilità. Parliamo di lavoro: attivi e dinamici al massimo grado, non lascerete nulla di intentato per raggiungere gli obiettivi che vi siete proposti. Le previsioni zodiacali per la giornata del 16 novembre indicano che qualcuno tra voi sarà tentato di spaziare al di fuori dei confini della coppia: fate però attenzione, perché ai primi sospetti il partner intensificherà la vigilanza.

Vergine - Cercate di utilizzare toni concilianti anche verso chi non è d’accordo con voi.

Mettetevi nei panni degli interlocutori, cercate di capire le ragioni delle critiche che vi rivolgono, prima di passare al contrattacco. Siete tra l’incudine e il martello: il sentiero attraverso cui passare è stretto, ma potete attraversarlo senza danni. Non occorrono giri di parole e titubanze: puntate verso la meta, con tutte le vostre energie. Provate anche a essere più diretti, meno complicati, più sinceri col partner e con ogni altra persona che avete a cuore.

Bilancia - Avvertite stanchezza e una certa insicurezza affettiva che vi porta a mettere in secondo piano le vostre esigenze, vuoi per spirito di sacrificio, vuoi per paura di perdere ciò che avete guadagnato. Recuperate velocemente la vostra autostima e lasciate passare questo lunedì senza fare mosse azzardate.

Fate luce dentro di voi. Un po' di raccoglimento dovrebbe portarvi ad avere le idee più chiare e a mettere ordine nei vostri programmi. Per quanto riguarda la professione, specie se operate alle dipendenze altrui, non è questo il momento propizio per chiedere un aumento di stipendio.

Scorpione - Un lieve malessere vi invoglierà a stare calmi e tranquilli. Intanto dedicate più tempo al riposo, a sottrarvi a impegni sociali non particolarmente importanti. Siete soli? Vi prenderà all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole, di braccia aperte in cui rifugiarvi. Siete stabilmente in coppia? Fate tutto il possibile per non urtare la sensibilità del partner. Per evitare fastidi, organizzate al meglio la giornata.

Pianificate i tanti impegni in calendario dando le giuste priorità alle attività che volete portare avanti. Qualche battibecco: si tratta di una nuvola passeggera.

Astrologia di lunedì 16 novembre: amore romantico per il Capricorno

Sagittario - Giornata un po’ agitata: mantenete la calma e aspettate a prenotare un viaggio. Se i punti di riferimento traballano, sappiate ritirarvi in buon ordine e senza dare nell’occhio. Inutile cercare di dare un senso logico, farsi domande e analizzare con la mente ciò che sta accadendo in campo sentimentale: le risposte sono solo nel cuore. Cercate di trovare un po’ di tempo da dedicare al relax: anche se la parola in genere non compare sul vostro vocabolario, il riposo merita un po’ di attenzione.

Non mancherà la sintonia con chi vi circonda.

Capricorno - Se l’amore va a gonfie vele, in un clima romantico e ovattato, il lavoro vi riserva qualche grattacapo. Coccole, inviti e acquisti: tutto dovrebbe filare liscio. Bellissime occasioni d’incontri per i cuori in attesa. Non trascurate la salute, soprattutto in questo periodo. Un ciclo di vitamine per rinforzare le difese immunitarie sarà efficace per tenere alla larga i malanni stagionali. Se siete troppo presi da dubbi o incertezze vi sarà difficile godere la compagnia degli altri: momentanea battuta d’arresto con un parente o famigliare.

Acquario - La vostra vivacità, in questo momento, è contagiosa e rischiarerà di luce ogni luogo in cui vi recherete questo lunedì.

In amore, sarete visti come persone appassionate, vicino alle quali conviene stare. Non sentirete la stanchezza. Non vi manca nemmeno il fiuto negli affari e la sensibilità per capire cosa dire in ogni situazione e quando magari tacere. Single, quello che sembra un incontro fortuito potrebbe in realtà essere voluto dal destino: state con gli occhi ben aperti. Sul lavoro, le vostre idee saranno prese in gran considerazione. Qualcuno porterà a termine un affare vantaggioso.

Pesci - La Luna in Sagittario in quadratura a Nettuno metterà in crisi molti nativi. Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di lunedì 16 novembre, invita ad essere cauti e alquanto pignoli. In alcune circostanze se non vi proteggerete adeguatamente potreste causare qualche problema in famiglia.

La persona che vi fa battere il cuore intanto vi troverà un po' troppo attenti al fisico delle altre persone. Contenete il nervosismo, non vale affatto la pena di cedere a scatti di nervi improvvisi per quisquilie poco importanti.