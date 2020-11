Cosa prevede l'Oroscopo del giorno giovedì 19 novembre? A quanto pare sarà una giornata di un certo spicco, caratterizzata dall'uscita della Luna dal Capricorno. Tale transizione avverrà in serata, verso le ore 20:25, con l'astro argentato che entrerà nel domicilio dell'Acquario, risollevando un po' gli animi turbati. Amore, lavoro, salute, soldi: scopriamo le previsioni delle stelle per questa giornata e relativa classifica.

Oroscopo degli ultimi sei segni

Scorpione - 12 - Arriverà una conferma o una risposta, finalmente potrete andare avanti, soprattutto se siete rimasti bloccati per molto tempo.

Non ne potete più della situazione precaria, per Natale desiderate ripristinare la normalità di una volta. Portate pazienza, perché è solo una questione di tempo prima che le cose tornino a posto. Dedicatevi alla casa, purtroppo non si pulisce da sola. Eventuali sfide potranno essere vinte: avanti così!

Toro - 11 - Tenetevi ben distanzi dalle follie altrui, non omologatevi e imparate a distinguervi. Il mondo è bello perché è vario, perciò seguite il vostro istinto senza lasciarvi frenare dal parere altrui. Sarete impegnati nel vostro lavoro/studio o forse avrete a che fare con delle faccende casalinghe importantissime. State facendo troppe cose ultimamente, quindi sarà il caso di darsi una bella regolata.

Bilancia - 10 - Occhio ai malesseri tipicamente stagionali, il troppo freddo e gli spifferi rischieranno di farvi contrarre un raffreddore o la tosse. Non sottoponetevi a inutile stress, in questo periodo è meglio prevenire che curare. In famiglia sarà necessaria una maggior collaborazione, è importantissimo fare gioco di squadra, soprattutto se sono in atto dei preparativi o se qualcuno sta poco bene.

Serata con qualche sorpresina.

Acquario - 9 - Prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere sulle eventuali proposte ricevute o su quanto vi è accaduto nell'arco di questo problematico 2020. Lasciatevi scivolare l'ansia di dosso e affrontate la vita giorno per giorno, così come viene. Forse siete stressati e demoralizzati, magari non riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel.

Questo giovedì sarà perfetto per chiudersi in autoriflessione e concedersi tutto il tempo del mondo per escogitare un modo per venir fuori dal periodo turbolento.

Vergine - 8 - La tentazione di trasgredire sarà elevata in questa giornata carica di passione e voglia di strafare. Una capatina dal parrucchiere vi darà una mano a restaurare il look, ma prendete appuntamento a un orario più tranquillo. In questo periodo non vale la pena andare a cercarsi i problemi, quindi tenete la vostra smania sotto controllo. Entro la prossima settimana riuscirete ad acquietare questa vostra agitazione e ogni malessere andrà via.

Leone - 7 - Periodo interessante, ma dovete superare certe convinzioni, altrimenti non vedrete mai oltre il muro.

Sarà un giovedì fantastico per fare chiarezza e cercare un equilibrio generale. La tensione in famiglia comincerà a scemare e ciò conferirà una grande ventata di energia e ottimismo. Possibili compere online, sarà meglio giocare d'anticipo e cercare di accaparrarsi le migliori offerte. Sfruttate fino in fondo questa positività quotidiana e sistemate quei conti che avete in sospeso.

Classifica e oroscopo dei primi sei segni

Pesci - 6 - L'economia è in fase di stallo e ne state pagando le conseguenze. Anziché piangervi addosso, scegliete di reagire e trasformate questa situazione in un'occasione d'oro. Ricercate, informatevi e fatevi avanti in qualsiasi impiego, anche part-time. Tutti sono capaci di arrendersi, ma solo in pochi sanno guardare oltre e superare i propri limiti.

La famiglia vi sarà di gran supporto morale. Avrete tanta voglia di pizza o di dolci.

Gemelli - 5 - Vi state facendo in quattro per la famiglia, inoltre convivete con il costante timore che la situazione possa aggravarsi. Bandite dalla vostra vita tutte le preoccupazioni, perché non porteranno a niente di buono. Cogliete l'attimo e siate più fiduciosi nel domani. Anche se le cose potrebbero non andare come sperato, almeno voi farete il possibile per evitare il peggio. Si prevede una giornata adatta per chiudere i ponti con le storie precarie e per rilanciarsi verso il futuro.

Ariete - 4 - Rimettetevi in gioco, questo sarà un giovedì favorevole. Dedicarsi alle passioni e mantenersi attivi su più fronti aiuta ad andare avanti, distogliendo l'attenzione da questo intricato periodo.

"Volere è potere", perciò non lasciatevi abbattere dagli imprevisti e dagli ostacoli che, tra l'altro, fanno parte della vita. Chi è costretto a esporsi quotidianamente, deve imparare a convivere con il proprio stato d'animo e con i cambiamenti che ci sono stati.

Cancro - 3 - L’oroscopo del 19 novembre dice che siete tra i migliori segni della giornata, anche se stenterete a crederlo. Questo 2020 vi ha dato troppi problemi e ben poche soluzioni, inoltre vi sentite in stand-by! Troppe situazioni risultano in sospeso o rinviate, non ne potete più! La fortuna sarà al vostro fianco in questo giovedì e vi supporterà fino a domenica sera, dandovi uno spiraglio di tregua. Non gettate al vento i vostri sogni, continuate a crederci.

Capricorno - 2 - Siete un punto di riferimento per gli altri, le vostre qualità sono molteplici, ma spesso vi deprezzate. Questo giovedì porrà l'accento sulle questioni finanziarie, lavorative e familiari. Eventuali problemi potranno essere risolti. La lettura è un toccasana, quindi non trascuratela e incrementatela. Con il partner sarà necessario trovare un punto d'incontro e decidere se tagliare i ponti o riallacciare i rapporti. Chi è single potrebbe ricevere delle nuove richieste d'amicizia destinate ad arricchire le prossime serate.

Sagittario - 1 - Giornata stimolante, qualcosa vi spingerà a perseguire nei vostri intenti e ritroverete la gioia di stare in compagnia dei vostri cari e degli amici più stretti.

Rispetto agli anni passati siete più prudenti e parsimoniosi, tante cose vi hanno spinto a cambiare il modo di pensare e a propendere per un miglioramento interiore, oltre che esteriore. Date maggiore spazio alle vostre questioni personali, non mettetevi da parte. Evitate d'infiammare la polemica e astenetevi dal porgere certi commenti che verrebbero fraintesi.