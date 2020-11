L'Oroscopo del weekend, dei giorni 21 e 22 novembre, è pronto a rivelare come si conclude questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. Dopo delle giornate incerte e piene di sistemazioni, volte all'adeguamento della nuova situazione generale, ecco che molti segni potranno prendersi una meritata pausa di riposo. Ci sarà modo di dedicarsi alle proprie questioni personali e alla cura del proprio benessere. I nati della Vergine avranno un weekend di fuoco e fiamme, mentre i Cancro saranno più carismatici che mai. Approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana.

Previsioni astrali del weekend 21-22 novembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Weekend importante per ricaricare le pile e riprendere fiato. Saranno 48 ore all'insegna dello svago, soprattutto per coloro che lavorano da casa o che saranno a riposo. Vi dedicherete alle pulizie, alla cucina e al riordino generale. Se avete parecchio tempo libero non sprecatelo e dedicate qualche minuto ai vostri hobby e progetti personali.

Toro - In questo fine settimana non potrete certamente andare al centro commerciale, al ristorante o darvi appuntamento con gli amici. Sono tempi difficili per tutti, ma con un po' di fantasia si possono fare una marea di cose. Le vostre serate saranno molto belle. Con il partner la passione si farà incandescente, mentre i single e tutti coloro che si trovano da soli si conforteranno con una lunga maratona della serie tv del momento.

Gemelli - Il momento che tanto attendevate arriverà proprio in questo magnifico fine settimana, che chiuderà quanto avvenuto di recente. Saranno ripristinate alcune situazioni e lentamente tornerete a riappropriarvi della vostra sicurezza mentale. Approfittate di queste 48 ore per esplorare delle nuove soluzioni e per vagliare delle alternative: ci sono tantissime opportunità che vi attendono!

Non date ascolto a chi vi invita a lasciar perdere.

Cancro - Siete un vulcano d'idee e infatti ce la state mettendo tutta per rimanere a galla in barba alla situazione attuale. Il vostro carisma sarà d'ispirazione per tutti coloro che sono più fragili di voi. Il vostro compito è quello di essere sempre in prima linea, infatti se qualcuno sta male non esitate a dargli una mano.

La vostra cultura si espanderà in queste promettenti 48 ore, in cui potreste venir notati e ottenere un incarico extra. Decisioni da prendere, siete in procinto di cambiare vita.

Leone - Sabato incentrato sull'amore e sui sentimenti di coppia. Se per tutta la settimana avete messo in stand by la vostra relazione, allora dovrete prendervi cura del vostro partner. La passione non mancherà, le coppie innamorate faranno scintille sotto le lenzuola. I cuori solitari, invece, si tufferanno in una nuova conoscenza. Grazie ai social network e ai programmi d'amore sarà possibile soddisfare la vostra sete di romanticismo. Domenica di quiete e riposo.

Vergine - Weekend di fuoco e fiamme, avrete molta carne al fuoco.

Tempo di acquisti, via libera allo shopping online. Sarà bene fare una lista dei regali o degli oggetti essenziali, in tal modo non finirete per comprare le cose più inutili. Vi dedicherete al vostro corpo e anche se forse non vi è possibile andare dall'estetista, potete comunque ricorrere al fai da te e arrangiarvi. Domenica vi alzerete più tardi del solito e avrete un bel sorriso stampato sulle labbra.

Oroscopo del fine settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Senza l'amore vi sentite persi. Le coppie innamorate, che forse si sono un po' trascurate, torneranno ad avvicinarsi e a riscoprire la passione. Sarà un weekend in cui escluderete completamente la negatività e abbraccerete le novità.

Il divertimento non mancherà, qualcuno comincerà a effettuare i preparativi per Natale, mentre altri spulceranno i vari siti web facendo un po' di sano shopping. Sfruttate queste 48 ore per preparare un piano d'azione per la seguente settimana.

Scorpione - Trascorrerete dei momenti piacevoli in questo weekend, che sarà completamente dalla vostra parte. In famiglia l'armonia renderà tutto più bello e intenso, non mancheranno sorprese, risate ed emozioni. Potreste anche ricevere una bella notizia, magari al più presto la famiglia si allargherà o forse sarete al centro di un cambiamento positivo. Comunque sia, in queste 48 ore vi dedicherete alle vostre passioni e alla cucina. Bene l'amore.

Sagittario - I vostri livelli di comunicatività risulteranno perfezionati, quindi riuscirete a ricucire ogni eventuale strappo relazionale.

A gonfie vele procederanno anche le situazioni personali, mentre l'economia continuerà a rappresentare un punto dolente. Qualcosa risulta essersi inceppato, a quanto pare sono in arrivo dei tempi di ristrettezza, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta: prevenire è sempre meglio che curare! Dedicate del tempo ai vostri figli o genitori, purtroppo la vita non è eterna ed è bene costruirsi dei ricordi speciali.

Capricorno - Sabato mattina ricco d'impegni e faccende lavorative o familiari da sbrigare. Avete lasciato in stand by una determinata situazione finanziaria o un certo investimento, purtroppo non avete modo di andare avanti. In serata vi rilasserete davanti al camino o con un bel bagno caldo: riuscirete a scaricare lo stress.

Domenica mattina vi alzerete con calma e vi sentirete piuttosto bene e rinvigoriti. Dite basta alle preoccupazioni, non lasciate che vi divorino.

Acquario - Affrontate questo fondamentale fine settimana con il piglio che generalmente vi contraddistingue. Giocatevi il tutto per tutto nella giornata di sabato, quando la Luna sarà ancora nel vostro segno. Sarete ispirati e guidati dal buon senso inoltre, finalmente, troverete le forze per fare pace con il vostro passato e andare avanti. Sabato sera con pizza e/o dolci, farete le ore piccole perché domenica potrete dormire di più. Chiamate o messaggi in arrivo.

Pesci - "I panni sporchi si lavano in famiglia" dice il detto, quindi non permettete agli estranei d'intromettersi nelle questioni strettamente personali.

Dopo una lunghissima settimana potrete ricaricare le pile. Domenica la Luna nel vostro segno vi renderà molto sensibili e permalosi, quindi dovrete dosare le parole. Concedetevi un trattamento estetico, magari una bella maschera facciale oppure chiedete al partner di farvi un bel massaggio. Dedicatevi alla cucina, farete colpo!