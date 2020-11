L'oroscopo di mercoledì 18 novembre sarà caratterizzato da tante iniziative sorprendenti. I diversi segni zodiacali avranno idee brillanti, dovranno solo trovare il modo per realizzarle. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Urano, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 18 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 18 novembre: nostalgia per Ariete e Cancro in difficoltà

Ariete: la nostalgia potrebbe donare un tocco di romanticismo a questa giornata. Tenderete a pensare a tempi ormai lontani e cercherete di catturare ogni più piccolo ricordo. Il rapporto con il partner diventerà molto più intenso, tanto da dare un bella scossa ai vostri sentimenti. L'oroscopo consiglia di non temere di aprirvi con lui: la persona giusta per voi saprà ascoltarvi e donarvi consigli preziosi. Sul posto di lavoro, potrebbero esserci alcune difficoltà organizzative. Sarà importante mantenere la calma!

Toro: la giornata sarà caratterizzata da elementi contrastanti. Non saprete bene come muovervi all'interno del vostro posto di lavoro.

Vi renderete conto di dover compiere delle scelte importanti, ma non sarà facile trovare il coraggio per farlo. L'oroscopo suggerisce di ascoltare i consigli delle persone che vi saranno accanto, ma di non basarvi solo su quelli. Dovrete essere pienamente convinti del percorso che intraprenderete e solo voi potrete conoscere le emozioni che avrete nel cuore.

Gemelli: avrete un atteggiamento autoritario nei confronti delle persone che vi saranno accanto. Il vostro timore di apparire ingenui e influenzabili, potrebbe causare comportamenti aggressivi e superbi. L'oroscopo consiglia di scegliere con cura le parole da usare. Infatti, offendere persone, che per voi sono importanti, non farà altro che farvi sentire peggio e generare sensi di colpa.

In amore, il partner si mostrerà poco incline al dialogo e all'empatia. Dovrete dargli il tempo di ritrovare il suo equilibrio.

Cancro: avrete la sensazione di avere un muro davanti a voi. Nonostante il vostro impegno nella comunicazione, non riuscirete a farvi comprendere dal partner. Quest'ultimo, infatti, si mostrerà scontroso e poco tollerante. L'oroscopo suggerisce di non crearvi problemi eccessivi: andate dritti per la vostra strada e impegnatevi per raccogliere i frutti del lavoro compiuto. Nei prossimi giorni, avrete modo di parlare con la persona amata e di scegliere la direzione migliore per voi.

Previsioni zodiacali di domani 18 novembre: Vergine timorosa e Scorpione creativo

Leone: sarà il momento giusto per gettare le armi e parlare a cuore aperto.

Esporre i vostri sentimenti, vi farà sentire vulnerabili e facilmente giudicabili. Però, d'altra parte, potrete finalmente fare pace con il vostro cuore. La persona amata si mostrerà comprensiva e adorerà questo cambio d'atteggiamento. Cercherà di starvi accanto e di confortarvi nei momenti difficili. Sul posto di lavoro, vi sentirete poco energici. Cercherete di fare del vostro meglio, ma avrete bisogno di recuperare le forze.

Vergine: avrete paura di compiere il passo sbagliato. Farete attenzione a tutto ciò che direte e farete. Purtroppo, questo atteggiamento potrebbe farvi apparire troppo riservati e chiusi in voi stessi. L'oroscopo consiglia di seguire un po' di più l'istinto e di abbandonare i timori eccessivi.

Il lavoro costituirà una valvola di sfogo efficace infatti impegnerà tutte le vostre energie. Inoltre, verso la fine della giornata, potreste ricevere un'ottima opportunità: la scelta sarà solo vostra!

Bilancia: questo 18 novembre sarà caratterizzato da turbolente discussioni in famiglia. Lotterete per far valere il vostro punto di vista, però, avrete la sensazione di essere sempre punto e a capo. L'oroscopo di domani suggerisce di scoprire quali sono le cause alla base di questi atteggiamenti. Una volta chiarito il problema, tornerà la pace all'interno delle mura domestiche. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di fare del vostro meglio. Il vostro impegno, prima o poi, verrà ricompensato con un importante sorpresa!

Scorpione: il vostro spirito fantasioso vi spingerà verso attività creative e caratterizzate dall'aspetto immaginativo. Vi divertirete a far emergere tutte le vostre doti e anche gli amici saranno molto fieri delle vostre creazioni. Forse, tenderete ad avere la testa tra le nuvole e a staccare i piedi dalla realtà. L'oroscopo consiglia di non dimenticare di portare a termine i vostri impegni. Accumulare cose da fare, infatti, potrebbe rivelarsi una scelta stressante e controproducente.

Astrologia di mercoledì 18 novembre: Capricorno ambizioso e spiritualità per Pesci

Sagittario: sentirete la mancanza dei vostri amici storici. Forse, non avrete modo di passare del tempo assieme a causa della lontananza e dell'emergenza sanitaria, ma potrete usare il cellulare per rimanere in contatto.

Foto, video ed emoticon saranno tutti metodi valiti per ridare vigore al rapporto! Il rapporto con il partner procederà senza intoppi particolari, forse, avrete bisogno di staccare un po' dalla monotonia quotidiana e di trovare qualcosa da fare insieme. L'oroscopo di domani consiglia di non trascurare il lavoro.

Capricorno: la vostra ambizione vi porterà a scontrarvi con le meschinità del quotidiano. Vi troverete davanti a persone senza scrupoli, pronte a fare di tutto pur di emergere. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non alimentare pericolosi discussioni: impegnatevi per portare a termine il vostro lavoro e vedrete che sarete ricompensati. Inoltre, sarà fondamentale usare le ore notturne per un dolce riposo.

La mancanza di energia, infatti, potrebbe farvi sentire nervosi e giù di tono.

Acquario: finalmente, dopo tanto tempo, vi si presenterà una brillante offerta lavorativa. Sarete fieri di voi stessi e coglierete al volto questa opportunità! Un po' di timore caratterizzerà i primi istanti a causa di avvenimenti sconosciuti. Però, non farete alcuna fatica a riprendervi. La vostra famiglia vi mostrerà tutto il suo orgoglio. Sarà una giornata speciale, all'insegna dell'affetto e della stima reciproca. In amore, la situazione con il partner rimarrà stabile, con qualche piccola impennata positiva.

Pesci: ritroverete il contatto con il vostro io interiore. Vi dedicherete ad attività spirituali come lo yoga e la meditazione.

Trarrete grande beneficio dalla calma e dal relax perché vi sembrerà di recuperare tutte le energie perdute. Cercherete di allontanare lo stress quotidiano e di creare una dimensione tutta vostra. Forse, le persone che vi saranno accanto non riusciranno a comprendere il vostro stile di vita, ma questa cosa non vi toccherà minimamente. Fate attenzione, però, a rispettare le idee degli altri.