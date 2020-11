Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di martedì 1° dicembre? L'ultimo mese dell'anno inizia con la Luna calante in Gemelli e questo sarà di buon auspicio per intraprendere nuove attività, progetti e lanciarsi in amore. Favoriti i cambiamenti, anche se i movimenti saranno un po' limitati. In un periodo del genere, però, c'è chi si sentirà stressato e chi affannato, come nel caso del Capricorno e della Vergine. Dunque, scopriamo ora le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni astrali 1° dicembre degli ultimi sei segni zodiacali

Toro – 12° - Non è facile, per voi, lavorare alle dipendenze di qualcuno, perché volete essere liberi di fare di testa vostra o forse volete una paga maggiore e più tempo libero.

Nella vita non è semplice avere tutto, ma si può fare il possibile per ottenerlo. Nel prossimo fine settimana, quelle soluzioni e risposte che cercate da tempo, busseranno alla vostra porta. Non saranno da escludersi ripensamenti o riflessioni su una certa tematica che vi sta a cuore. Prendetevi cura della vostra pelle, la state trascurando.

Capricorno – 11° - Martedì affannoso, dovrete correre per stare al passo con i vostri compiti del giorno. Rischierete di impazzire e di non capirci più niente, ma cercate di non andare in escandescenze. La qualità conta più della quantità, quindi imparate a scremare i vostri impegni e concentrate l'attenzione sulle cose più vantaggiose. Ogni persona ha i suoi lati positivi e negativi, è impossibile piacere a chiunque, perciò evitate di rimuginare troppo a lungo su eventuali problemi e fatevi meno complessi psichici.

Leone – 10° - In linea generale la giornata si presenta battagliera, dovrete tenere alta la guardia e gli occhi bene aperti. In passato avete sofferto molto e tale sofferenza vi ha cambiato. Forse avete preso delle cantonate o magari avete dato qualcuno o qualcosa per scontato, dunque non ricadete nei soliti errori.

Confidenze o pettegolezzi inaspettati. Un bagno caldo, a fine giornata, vi rilasserà completamente favorendo il sonno.

Sagittario – 9° - Stando all'oroscopo del 1° dicembre, questa giornata sarà discreta nel suo complesso. Chi lavora o studia sarà vittima della distrazione. Qualcuno potrebbe richiamarvi o porgervi una critica sgradita, tuttavia cercate di tagliare corto e di non dilungarvi nei litigi.

Andrà meglio dal tardo pomeriggio in poi, quando potrete staccare la spina e riprendervi dalle fatiche spese in giornata. La sedentarietà nuoce a mente, pelle e corpo: muovetevi.

Ariete – 8 - Questo martedì si presenta molto valido, infatti, anche se qualche discussione rischierà di guastarvi l'umore, riuscirete ad uscirne a testa alta. Per voi nativi dell'Ariete, la vita è una lotta continua. Ultimamente avete la sensazione di stare cercando di sopravvivere piuttosto che di vivere. L'amore tornerà protagonista, qualche single avrà modo di scambiarsi delle occhiate sensuali con una persona sconosciuta o un collega.

Vergine – 7 - Giornata incentrata sul comparto economico e sulle battaglie legali/burocratiche.

Siete molto stressati a causa di una situazione che state portando avanti da molto tempo. Non ne potete proprio più. Sul fronte lavorativo non saranno da escludersi degli intoppi, dei ritardi o delle lamentele. Chi è disoccupato potrà tentare un rilancio, a patto che si metta in gioco senza disdegnare alcuna opportunità. A volte nella vita è necessario ricominciare dal niente e prendere la rincorsa.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Scorpione – 6° - Qualcuno ha voglia di cambiare città, lavoro o partner, insomma lo stress porta a desiderare queste cose. Le vostre priorità sono cambiate da qui a un anno, infatti se un tempo avreste preferito abitare al centro della movida o conoscere più gente possibile, adesso siete più discreti e introversi.

Ogni medaglia ha una doppia faccia, perciò non fate di tutta l'erba un fascio. Occhio agli scambi d'opinione che potrebbero verificarsi sui social, al giorno d'oggi basta poco per scatenare l'ira altrui. Evitate di alimentare inutili polemiche in famiglia o con il partner, concentratevi su voi stessi. Una bella passeggiata nel verde vi rinvigorirebbe.

Acquario – 5° - Buon martedì, le forze non vi mancheranno e riuscirete a tenere il passo con il lavoro, lo studio, i figli, la casa, ecc. Avrete molte cose da fare, siete sempre indaffarati, ma ciò non vi disturba affatto. Evitate di rivangare il passato, nella vita è sempre meglio concentrarsi sul presente per costruire un futuro strepitoso. Prendetevi del tempo, in queste 24 ore, per farvi una maschera facciale o un bel bagno rinfrancante.

Quando il corpo sta bene, anche la mente sorride: "Mens sana in corpore sano".

Bilancia – 4° - Le previsioni astrologiche parlano di una giornata molto valida in cui rimettersi in sesto fisicamente e mentalmente. In mattinata sarete oberati di lavoro/studio, ma nella vostra quotidianità c'è sempre qualcosa da fare. Nel pomeriggio, invece, avrete più tempo da dedicare alla vostra persona, quindi concedetevi una tisana e un trattamento di bellezza. Occhio al cielo, specialmente se dovete fare il bucato o uscire per compere casalinghe.

Cancro – 3° - Possibili novità in giornata, le stelle dicono che in questa settimana arriveranno dei nuovi riscontri e tutto attorno a voi subirà un ennesimo cambiamento.

I single provano del sentimento profondo per una persona amica, ma a frenarli è il timore di un rifiuto. Chi è in una relazione, in giornata potrebbe notare un maggiore riavvicinamento e tanto romanticismo. Non perdete di vista i vostri sogni e continuate a dedicarvene quotidianamente. La salute risulterà in fase di miglioramento, così come il vostro benessere generale. State pensando di prenotare un appuntamento dal parrucchiere, vi occorre una ritoccatina al colore o una spuntata. Sogni intensi in nottata.

Pesci – 2° - L’oroscopo di martedì invita a guardare oltre quei muri che avete innalzato tra voi e il mondo esterno. Combattete le paure prendendole di petto e scardinandole definitivamente.

Ci sono state perdite e trionfi in passato. Comunque sia, questa sarà una buona giornata per la vostra famiglia, soprattutto se avete dei figli piccoli o se badate ad un familiare ammalato. Sarete baciati dalla fortuna e l'ispirazione vi spingerà ad osare quello che in passato non avevate mai osato fare. Voglia di amore, sensualità e flirt. Andate a dormire ad un orario più consono ed evitate di fare le ore piccole davanti agli schermi.

Gemelli – 1° - "Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce". Si nota più l'errore o lo sbaglio, anziché ciò che riesce bene. Superate i vostri limiti e concedetevi l'opportunità di provare nuovi percorsi, perché in questo momento della vostra vita avete un gran bisogno di sentirvi vivi e giovani.

Assumetevi dei rischi, che in questa giornata fortunata saranno quasi pari a zero. Il vostro corpo e la vostra pelle necessitano di una maggiore idratazione e di un'alimentazione variegata. Prendetevi cura di voi stessi e ne avrete un ritorno vantaggioso anche in termini mentali.