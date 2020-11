L'oroscopo del mese di dicembre annuncia l'arrivo dii Giove nel segno zodiacale dell'Acquario, che potrà contare su un po’ di fortuna e di risorse in più per quanto riguarda il settore professionale, mentre Mercurio passerà nel segno del Sagittario, permettendo di incrementare l'affiatamento con i colleghi e anche con il partner. Il mese si preannuncia come ideale per i nativi dello Scorpione che in ambito sentimentale saranno alla ricerca di risposte, mentre i Pesci potrà tentare un approccio più diretto con le persone che ama.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2020 per la sola seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo dicembre 2020, 2^ sestina

Bilancia: mese di dicembre abbastanza discreto per i nativi del segno. Il settore professionale si rivelerà molto soddisfacente in quanto Mercurio sarà in sestile dal segno del Sagittario per quasi tutto il mese e inoltre potrete contare su Giove in trigono dal segno dell'Acquario a partire dalla seconda metà del mese. La fortuna dunque vi assisterà, e riuscirete a comprendere al volo le esigenze dei clienti o dei colleghi. Sfera sentimentale nel complesso discreta, anche se il periodo non sarà particolarmente incoraggiante per nuove iniziative, per quelle meglio aspettare un po’. Se siete single il periodo sarà piuttosto tranquillo ma ci saranno anche momenti di tenerezza per voi alla ricerca dell'amore.

Voto - 8

Scorpione: con il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo del mese di dicembre preannuncia piacevoli momenti in compagnia della vostra anima gemella. Potrebbe essere il periodo adatto per coloro che sono alla ricerca di risposte, oppure per promuovere alcune iniziative da portare avanti insieme al partner.

Se siete single forse non vi sarà ben chiaro come si scatena l'alchimia tra voi e una persona che vi piace. Sta di fatto però che vi impegnerete al massimo per rendere questa persona felice. In ambito lavorativo Mercurio lascia il vostro cielo, mentre Giove smetterà di essere favorevole per un po’ di tempo.

Meglio non sottovalutare dunque determinate responsabilità nel prossimo periodo, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 7,5

Sagittario: arriverà il pianeta Mercurio nel vostro cielo secondo l'oroscopo, e vi terrà compagnia per quasi tutta la durata del mese. Per quanto riguarda il settore professionale dunque un po’ di fortuna e piccoli eventi vantaggiosi vi daranno la possibilità di mettere in cassaforte piccoli successi dalle varie mansioni. Non sprecate dunque queste occasioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo annuncia il Sole ancora in congiunzione al vostro cielo, mentre nella seconda metà del mese farà il suo ingresso il pianeta Venere. Sarà bello dunque godere della compagnia del partner, e trascorrere queste ultime giornate dell'anno nel calore della vostra relazione di coppia.

Se siete single ogni tanto qualche imprevisto potrebbe cogliervi di sorpresa, ma da alcune delusioni potreste ricavare piacevoli soddisfazioni. Voto - 8+

Capricorno: Venere si troverà in una posizione tutto sommato buona per questo mese secondo l'oroscopo. Con questo cielo non avrete nulla da temere al momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, dato anche che sarete in grado di portare avanti la vostra relazione di coppia con il romanticismo e un atteggiamento ambizioso, soprattutto se siete nati nelle ultime giornate del segno. Se siete single, dopo aver seminato per così tanto tempo, in questo periodo potreste riuscire a fare dei passi in una potenziale storia d'amore. Sul posto di lavoro vi siete dati da fare per così tanto tempo con le vostre mansioni, grazie anche al sostegno di Giove in congiunzione.

Ciò nonostante tale astro lascerà il vostro cielo nelle prossime settimane, ma i risultati che otterrete saranno ancora soddisfacenti se continuerete a metterci così tanto impegno. Voto - 7,5

Acquario: magari questo mese non sarà da ricordare per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Venere infatti si troverà in quadratura ancora per un po’ di tempo, rendendo difficile la comunicazione con il partner. La situazione dovrebbe migliorare nell'ultimo periodo del mese, ma per riconquistare la vostra anima gemella serviranno molto di più che delle belle parole. Dimostrate che siete disposti a tutto per la persona che più amate al mondo. Se siete single tornano le tentazioni ma anche le provocazioni, croce e delizia quando si prova a frequentare una persona piuttosto vivace.

Sul fronte lavorativo potrete contare su un pizzico di fortuna in più nel prossimo periodo in quanto Mercurio sarà fin da subito in una posizione migliore, mentre Giove entrerà presto nel vostro cielo. A quel punto potreste anche provare a mettervi alla prova in mansioni più complesse, ambiziose ma piene di soddisfazioni in caso di successo. Voto - 7+

Pesci: secondo l'oroscopo del mese di dicembre, per i cuori solitari la prima parte del periodo sarà piuttosto promettente per frequentare nuove persone e godere di nuove compagnie. Ciò nonostante tenete sotto controllo l'umore, in quanto potrebbe non essere sempre al top. Se invece avete una relazione stabile i baci e le coccole saranno molto piacevoli, ma di tanto in tanto farebbe piacere qualcosa di più da parte vostra.

Non sarà dunque un mese tutto rose e fiori, soprattutto quando Venere entrerà nel segno del Sagittario. Da quel momento meglio essere piuttosto prudenti. Per quanto riguarda il settore professionale le prime settimane non si riveleranno piuttosto entusiasmanti, considerato che Mercurio entra in posizione negativa. Non mettete dunque troppa carne al fuoco in questo periodo, in quanto il rischio di dover abbandonare alcuni progetti, per mancanza di tempo o perché potrebbero rivelarsi una delusione, sarà alto. Meglio svolgere pochi incarichi, ma di estrema qualità. Voto - 7