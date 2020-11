Nell'oroscopo di lunedì 30 novembre, la Luna si sposterà nel segno zodiacale dei Gemelli, andando ad aiutare i nativi del segno in particolare nel settore amoroso, mentre lo Scorpione sarà piuttosto indaffarato per quanto riguarda il lavoro. Il Sagittario amerà le sfide, e con un cielo sempre in miglioramento, sarà più agguerrito che mai, mentre il Leone dovrebbe prendere in considerazione l'idea di farsi aiutare da un collega che ha più esperienza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 30 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 30 novembre segno per segno

Ariete: partirà bene questa settimana per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale essere pazienti vi permetterà di avere un partner più disponibile nei vostri confronti, che saprà ascoltarvi e che vi concederà un po’ d'amore in più. Se siete single vi sentirete energici e pronti ad affrontare la giornata con il sorriso, grazie anche a un forte Marte stabile nel vostro cielo. Nel lavoro in molti conteranno sulle vostre capacità, dunque meglio non dare loro una delusione. Ricordatevi inoltre che la fretta è cattiva consigliera. Voto - 8

Toro: previsioni zodiacali di lunedì nuovamente in calo ma non per molto ancora. La Luna infatti lascia il vostro cielo, ma da mercoledì le cose tenderanno a migliorare, almeno dal punto di vista professionale in quanto Mercurio non sarà più opposto.

In amore invece dovrete resistere ancora per un po’ di tempo perché Venere non ha alcuna intenzione di lasciarvi in pace. Ciò nonostante cercate di sfoderare il vostro lato più serio per provare quantomeno a non causare litigi. Se siete single discutere per trovare un punto in comune potrebbe essere utile.

Voto - 7-

Gemelli: potreste anche decidere di dedicarvi a qualcosa di nuovo per quanto riguarda il settore professionale, magari per variegare un po’ e per tenervi attivi. In ogni caso però, meglio essere particolarmente prudenti perché Mercurio presto vi volterà le spalle e causare rallentamenti o imprevisti.

Analizzate bene i progetti. In amore la Luna vi sosterrà fino a domani, aprendo una settimana molto positiva insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari solamente in pochi riusciranno a cogliere i vostri segnali, e magari tra loro potrebbe esserci la persona che vi piace. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di lunedì che vi vedrà particolarmente dinamici e attivi. Dal punto di vista sentimentale nulla vi spaventa, neanche Giove e Marte negativi, lasciando spazio alla vostra dolcezza e tenerezza nei confronti del partner. I cuori solitari avranno bisogno di provare emozioni vere e profonde. In ambito lavorativo iniziare il turno con un certo ottimismo vi aiuterà ad essere sempre pronti a nuove mansioni, anche se saranno pesanti da gestire.

Voto - 8

Leone: ambito sentimentale piuttosto soddisfacente in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che sarà in sestile dal segno dei Gemelli. un po’ d'amore arriverà anche per voi, e il rapporto con i familiari e il partner sarà tendenzialmente più stabile. Se siete single sarete in grado di evitare quei piccoli diverbi che spesso fanno solo arrabbiare. Ambito lavorativo che invece continua a non essere dei migliori. Potrebbe essere una buona idea cercare di chiedere aiuto ad un collega che ha più esperienza di voi, in modo tale da capire cosa esattamente non funziona con le vostre mansioni. Voto - 7-

Vergine: Sole in quadratura un po’ fastidioso in questa giornata secondo l'oroscopo, così come la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque potreste arrancare un po’ con il partner, magari causando qualche piccola incomprensione. Se siete single potreste essere costretti a dire di no a qualcuno. Sul fronte lavorativo l'istinto a volte vi porterà fortuna, ma meglio non farci troppo affidamento. Voto - 7

Bilancia: andrete dritti al punto in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto i single con questa Luna favorevole. Se la cosa andrà a finire bene sarà meglio, altrimenti andrete avanti. Se avete una relazione stabile avrete tante cose da dire alla vostra anima gemella: un giorno solo forse non sarà sufficiente. Per quanto riguarda il settore professionale raggiungere il compromesso con alcuni colleghi sarà fondamentale per cercare soprattutto di dare inizio ad alcuni progetti importanti.

Voto - 8

Scorpione: tenderete ad essere molto affettuosi per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 30 novembre. Se siete single guardatevi bene intorno, perché potrebbe esserci la persona che fa al caso vostro. Se avete invece una relazione stabile allora fate qualcosa che possa stupire il partner. Nel lavoro Mercurio inizia a preparare le valigie, e in questa giornata potreste essere piuttosto indaffarati, dunque meglio non perdersi in chiacchiere tra colleghi. Voto - 7,5

Sagittario: inizia male la settimana per quanto riguarda i sentimenti, secondo le previsioni astrali. La Luna si troverà in posizione sfavorevole e potreste essere accattivante, ma non in senso buono.

Può capitare a tutti che qualcosa non vada come previsto con la persona che si ama, ma prendersela con chi non ha colpe è sbagliato. Se siete single potreste perdere la calma con più facilità del solito. Nel lavoro invece la situazione sembra migliorare. Amate le sfide e sarete pronti a superare di slancio i vostri colleghi proponendo lavori di alta qualità. Voto - 7

Capricorno: i cuori solitari potrebbero recuperare alcune relazioni rimaste indietro o perdute secondo l'oroscopo. Scambiare piacevoli frasi con chi non vedevate da tempo sarà un'attività rinvigorente per voi. Se avete una relazione stabile non avrete paura di esporvi e di dichiarare con forza i sentimenti al partner. In ambito lavorativo Marte in quadratura v'innervosisce un po’, ma fortunatamente non perderete lucidità e con le vostre mansioni ci saranno buoni risultati.

Voto - 7+

Acquario: oroscopo di lunedì in leggero rialzo per i nativi del segno, grazie alla Luna che illumina questa giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più leggeri e non sarete alla ricerca di una scusa per prendervela con il partner. Se siete single prendete le cose con calma, senza esagerazioni. Per quanto riguarda il settore professionale cercate di resistere ancora per un po’, anche se vi sentirete frustati per questa situazione un po’ incerta. Voto - 7

Pesci: previsioni zodiacali discrete per voi nativi del segno. La Luna negativa vi rallenta un po’ in ambito sentimentale, ma ci sarà ancora un’atmosfera tutto sommato buona nella vostra relazione di coppia. Se siete single vorrete comunicare ed entrare in contatto con persone che vi sono piuttosto care.

Per quanto riguarda il settore professionale ci sarà un po’ d'agitazione, ma con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione andrete comunque bene. Voto - 7