Inizia dicembre e la prima settimana si prevede carica di aspettative e doni. L’Oroscopo dal 30 novembre al 6 dicembre si presenta positivo sotto vari aspetti. C’è chi partirà con gli addobbi di Natale, chi si concentrerà maggiormente sul proprio benessere e chi avrà del lavoro di cui occuparsi. Bene o male, la settimana riserverà qualche novità, destinata a incidere sulle abitudini e sulla quotidianità di ciascun segno. Qualcosa di positivo comincerà finalmente a intravedersi, ma andiamo ad approfondire le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci nel dettaglio.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Settimana significativa e piena di risvolti interessanti. I maggiori successi si registreranno tra mercoledì e venerdì, ovvero quando la Luna sarà in Cancro. In tale parte della settimana sarà possibile riavviare un progetto, rivedere una situazione sentimentale e porre fine a tutte quelle questioni di un certo spessore. L'amore sarà nell'aria, i cuori solitari non dovranno dare niente per scontato, perché potrebbe verificarsi un incontro promettente.

Toro - La prima settimana di dicembre porterà una maggiore comprensione in famiglia e nei sentimenti. Aprite il vostro cuore, non sbattete le porte in faccia all'amore. Avrete dei giorni turbolenti e carichi di nervosismo.

Combattete ogni dubbio, concedetevi la possibilità di provare e rischiare. Mettersi in gioco sarà possibile nell'ultima parte della settimana, infatti in tale occasione potrete contare sul massimo supporto astrale.

Gemelli - Questa settimana si presenta molto vivace e interessante. Ci saranno dei movimenti intensi, anche a livello economico.

Sono previste entrate e uscite, arrivi e partenze. Novembre è stato piuttosto pessimo, soprattutto sul piano affettivo. Ci sono stati liti e incomprensioni di ogni tipologia e forse vi siete lasciati cogliere dal panico o dall'ansia. A partire da martedì tutto si sistemerà e le crisi si dissolveranno nel vento.

Cancro - Dicembre sarà il vostro mese più fortunato dell'anno, finalmente potrete archiviare tutte quelle brutte disavventure verificatesi nelle ultime settimane. Vivrete una rinascita interiore e sarete determinati a incominciare con il piglio giusto questa prima settimana dicembrina dandovi un gran da fare. Il vostro carisma contagerà positivamente tutti quelli che vivono sotto il vostro stesso tetto. Ritroverete la calma e comincerete a sentire odore di Natale e di feste, che per quest'anno saranno insolite e memorabili.

Leone - Ci saranno delle difficoltà in famiglia da affrontare nella prima parte della settimana. Dal punto di vista sentimentale e lavorativo, si registrerà un piacevole miglioramento a partire dal pomeriggio di mercoledì.

La situazione finanziaria, invece, vi crea sempre affanno e vi toglie il sonno la notte, ma le stelle si fanno promotrici di buone notizie che riguarderanno proprio questo comparto. In settimana, inoltre, avrete modo di recarvi in posta o in banca per effettuare prelievi o transizioni fondamentali. Qualcuno vi chiamerà.

Vergine - Sarà una settimana che volerà via in un battibaleno per via dei molteplici impegni che avrete. Dunque, non ci sarà spazio per la noia e per la pigrizia, dovrete darvi da fare e per fortuna sarete nella giusta forma mentale e fisica per farlo. I più giovani si lasceranno conquistare da un nuovo programma mentre, i più grandi e dediti alla famiglia o alla carriera, gioiranno togliendosi delle grosse soddisfazioni, Aggiustamenti da fare in casa: non prendetevi troppe responsabilità altrimenti potreste farvi male.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche della settimana fino al 6 dicembre vi vedranno impegnati sia nel lavoro, che ultimamente vi impensierisce, che nelle questioni di famiglia. Qualche coppia rischierà di scoppiare, ma è meglio stare soli che continuare a trascinarsi dietro una storia malsana. Natale sta per arrivare, quindi in settimana porterete avanti i primi preparativi e comincerete a farvi un'idea su come dovrete gestire il cenone e il pranzo natalizio. Un progetto andrà riveduto, per colpa di un ritardo rischierete di perdere tutto.

Scorpione - Dicembre sarà un mese ricco di novità, ma già in questa promettente settimana qualcosa comincerà a muoversi.

Chi ha dei figli piccoli o dei nipoti, potrebbe coinvolgerli nelle preparazioni natalizie. Chi lavora da casa si sentirà al sicuro, al contrario, chi è costretto a mettere il muso fuori ogni giorno, continuerà a nutrire mille paure. Portate pazienza e cercate di fare sempre del vostro meglio per evitare il peggio. Un ostacolo rischierà di rallentarvi o di mandarvi in fumo dei piani. Occhio ai fornelli e al portafoglio.

Sagittario - In amore si tornerà a ragionare, quindi eventuali litigi/incomprensioni saranno sanati. Questa settimana permetterà una rigenerazione generale, quindi godrete di una ripresa sia mentale che fisica. Coloro che continuano a ripromettersi di smettere di esagerare con i dolci, l'alcool e il fumo, si sentiranno maggiormente forti e ogni passo volto al miglioramento della qualità di vita, risulterà favorito dalle stelle.

Per quanto concerne il comparto lavorativo, sociale e economico, la situazione risulterà ancora precaria e sarà bene andarci cauti. Dedicatevi alla vostra casa, date sfogo alla creatività.

Capricorno - Settimana che promette una notizia in più, un incontro o un arrivo inatteso. Tutti i nodi verranno al pettine e chiuderete ogni situazione incresciosa. L'ansia e l'apatia, che vi hanno tenuto compagnia per gran parte dell'anno, scompariranno e sarete molto più carismatici che mai. Avrete modo di sistemare la casa, di riparare eventuali guasti e di partire con gli addobbi e le prime prove culinarie per le festività in arrivo. In tv ritroverete tutti quei programmi che, ogni anno, vi fanno tornare bambini e finalmente vi sentirete meno preoccupati.

L'amore di coppia si consoliderà e verranno messi in cantiere dei nuovi progetti.

Acquario - Non dovrete fare niente di preoccupante in questa prima e profumata settimana di dicembre. Vi dedicherete alle vostre passioni e alle spese natalizie, qualcuno decorerà la casa da cima a fondo risollevando l'umore della famiglia e di quello dei vicini. Ci saranno delle spese da sostenere e delle commissioni importantissime da sbrigare, ma tutto sommato, ve la caverete egregiamente. Vi sentirete rinascere e ogni problema peserà meno del solito. I single potrebbero fare un incontro speciale, l'amore di questi tempi è più eccitante che mai! Chiamate o posta in arrivo.

Pesci - Finalmente è arrivato dicembre!

Siete un segno romantico e sognatore, perciò adorate quest'ultimo mese dell'anno. Avrete un sacco di cose da fare tra addobbi, uscite importanti e lavori da ultimare. Le tradizioni contano molto per voi nativi dei Pesci, così come contano l'armonia familiare e di coppia. Ed ecco che in settimana trascorrerete delle piacevolissime serate in compagnia di buon cibo e programmi natalizi. Non avrete più voglia di essere depressi e indosserete il sorriso più bello che possedete. L'amore di coppia si rafforzerà mentre i cuori solitari faranno nuove conoscenze. Occhio ai dolci, siete troppo golosi.