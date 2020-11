L'oroscopo di giovedì 19 novembre ha in serbo moltissime emozioni per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata ricca d'amore, ma non tutti riusciranno a gestirli al meglio. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Luna e Giove, Luna e Plutone, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 19 novembre dedicato ai dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 19 novembre: shopping per Toro e Cancro innamorato

Ariete: dovrete gestire una situazione familiare complessa. Ci saranno delle situazioni non facili da risolvere, soprattutto a causa dei diversi punti di vista. Il nervosismo la farà da padrone, ma non sarà impossibile trovare una soluzione. L'oroscopo consiglia di provare a calmare gli animi grazie al dialogo. Parole ben calibrate e pronunciate al momento giusto, infatti, potrebbero cambiare le carte in tavola. Non sarete molto propensi a pensare all'aspetto romantico della giornata, prima dovreste risolvere i problemi riscontrati.

Toro: l'amore per lo shopping emergerà in tutto il suo splendore. Avrete voglia di rinnovare il vostro guardaroba e per questo andrete a caccia di capi eleganti e alla moda.

Cercherete qualcosa che rappresenti la vostra personalità e che vi faccia apparire luminosi e spigliati. L'oroscopo, però, consiglia di tenere sotto controllo le finanze perchè sarà molto facile lasciarvi prendere la mano dagli acquisi. Il partner potrebbe non essere molto contento!

Gemelli: sarà una giornata ricca di passione.

Vi sentirete travolgere da un fuoco inarrestabile e cercherete di capire se anche per il partner sarà così. Potreste vivere momenti magici, ma dovrete fare attenzione a ciò che vorrete veramente. Sul posto di lavoro sarà difficile mantenere la concentrazione. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse.

Un amico potrebbe tradire la vostra fiducia: non chiudetevi in voi stessi, sarà più utile affrontare la situazione faccia a faccia!

Cancro: il cuore inizierà a battere velocemente di fronte alla presenza del partner. Vi sentirete completamente travolti dai sentimenti e non farete niente per cercare di tenerli sotto controllo. Vorrete solo godere di questi istanti magici e cercare di inciderli, per sempre, nella vostra mente. La persona amata si mostrerà pronta ad ascoltarvi e ad aiutarvi. La lealtà che noterete in lui vi riempirà il cuore di gioia.

Previsioni zodiacali del 19 novembre: Leone energico

Leone: avrete tante energie da sfruttare, ma il tempo vi apparirà sempre troppo poco. Gli impegni quotidiani si trasformeranno in un vero e proprio ostacolo per voi.

L'oroscopo suggerisce di provare ad organizzare meglio la vostra giornata. Potreste utilizzare un'agenda, fisica o virtuale, per monitorare i ritmi della giornata. L'amore potrebbe nascondere delle belle sorprese per voi, anche se non sarà facile abbandonarvi completamente tra le braccia della persona amata.

Vergine: avrete bisogno di riscoprire il legame con la natura. Lo stress cittadino, infatti, è stato poco clemente nei vostri confronti e vi ha dato la sensazione di essere rinchiusi in una gabbia. L'oroscopo di domani suggerisce di staccare la spina da tutti gli impegni quotidiani e di farvi cullare dal profumo degli alberi e degli foglie autunnali. Sul posto di lavoro, cercate di fare del vostro meglio, ma senza scaricare totalmente tutte le energie.

Mente e corpo vi ringrazieranno!

Bilancia: avrete bisogno di trovare una via di fuga davanti alla monotonia quotidiana. Non troverete più piacere nel fare sempre le stesse cose e cercherete di aggiungere un pizzico di colore. Coinvolgere il partner in questo percorso, potrebbe essere la scelta giusta. In due, infatti, sarà molto più semplice divertirsi. L'oroscopo suggerisce di valutare anche il vostro ruolo lavorativo. Forse, potreste aver bisogno di cambiare aria e di dare fiducia ad altre delle vostre risorse.

Scorpione: sarà una giornata semplicemente magica. Vi sentirete al centro dell'attenzione e il partner vi rivolgerà parole affettuose e ricche di stima. Finalmente vi sentirete in pace con voi stessi e con l'ambiente circostante.

Cercherete di far emergere tutte le vostre migliori caratteristiche e di relazionarvi, gentilmente, con il prossimo. Sul posto di lavoro, avrete modo di essere produttivi. I vostri sforzi verranno notati dai superiori e forse ci sarà una bella sorpresa per voi! L'oroscopo suggerisce di seguire i vostri desideri.

Astrologia di domani 19 novembre: relax per Sagittario e ansia per i Pesci

Sagittario: avrete bisogno di un momento di pausa per capire cosa voler fare della vostra vita. Il repentino scorrere degli eventi, infatti, vi ha impedito di guardare dentro voi stessi e di fare chiarezza. L'oroscopo consiglia di ascoltare in egual modo l'istinto e la razionalità. Unendo questi due aspetti riuscirete a compiere le scelte giuste.

In amore, avrete qualche piccola discussione con il partner. Si tratterà di cose da niente, ma che potrebbero incidere negativamente sul vostro umore.

Capricorno: avrete la sensazione di essere lasciati indietro da amici e parenti. Osservando la vita degli altri, infatti, vi renderete conto dei progressi presenti. Cercherete di dare il meglio di voi, ma il pensiero di non essere all'altezza continuerà a tormentarvi. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non fossilizzarvi su queste piccolezze. Sarà solo la paura a farvi vedere le cose in questo modo. In realtà, state costruendo un percorso di vita vincente ed efficace. Potranno esserci delle novità importanti in amore.

Acquario: avvertirete il bisogno di seguire il vostro istinto.

Non sarà una decisione facile perché avrete paura ad allontanarvi dalla vostra zona di comfort. Vi muoverete lentamente, senza sapere, nello specifico, dove vi porterà questa nuova strada. L'oroscopo consiglia di non perdere troppo tempo a preoccuparvi. Godetevi le nuove esperienze e cercate di mantenere i nervi saldi. Gli affetti più cari vi rimarranno accanto in ogni momento. Saranno grandi consiglieri e cercheranno di supportarvi in tutto quello che farete.

Pesci: l'ansia sarà una cattiva consigliera. Farà emergere un lato del vostro carattere poco piacevole. Vi relazionerete con gli altri in modo brusco e poco armonico. Cercherete consigli, ma una volta ricevuti non gli presterete attenzione.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare ad avere maggiore controllo sui vostri sentimenti. Potreste concedervi una tisana calda per raggiungere un grado di relax maggiore. Un film divertente e un bagno profumato completeranno il quadro.