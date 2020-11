L'oroscopo di giovedì 19 novembre prevede una situazione astrologica piuttosto convincente per i nativi Gemelli, che potranno contare ancora per un po’ su Venere in posizione favorevole, mentre Leone potrebbe comunque decidere di iniziare a sviluppare alcune idee per quanto riguarda il lavoro. Capricorno ricomincerà a essere fiducioso della propria relazione sentimentale, grazie alla Luna in congiunzione, mentre i nativi Bilancia saranno dolci e delicati con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 19 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di giovedì 19 novembre segno per segno

Ariete: cercate di non dare per scontati i vostri sentimenti in questo periodo secondo l'Oroscopo. Amate molto la vostra anima gemella, questo è un dato di fatto, ma affinché la vostra relazione di coppia torni a splendere, dovrete dimostrare quanto siete innamorati. Se siete single lasciate perdere tutte quelle discussioni che non vi portano da nessuna parte. Per quanto riguarda il lavoro vi sveglierete carichi e pimpanti, ciò nonostante è meglio che per alcuni lavori prendiate un po’ di tempo per limare alcuni dettagli. Voto - 7-

Toro: Mercurio in opposizione vi sta rendendo la vita difficile per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, tanto che arrivare a fine giornata con buoni risultati non è semplice.

Ebbene, forse l'aiuto da parte di un collega potrebbe essere utile in questo periodo. Sul fronte sentimentale invece sarà una giornata piacevole grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno. I vostri gesti romantici vi renderanno insostituibili per il partner, che sarà felice di avervi al suo fianco.

Se siete single non bisognerà sottovalutare determinati incontri. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di giovedì 19 novembre più che soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna non vi guarda più storta, lasciando spazio a questa splendida Venere, positiva ancora per qualche giorno. In amore dunque la vostra carica magnetica sarà molto efficace, soprattutto se siete single, vogliosi di racchiudervi in un abbraccio con la persona che amate.

Se invece avete una relazione stabile non fatevi scrupoli a dire o meglio dimostrare quanto amate il partner. Nel lavoro siete pronti a impegnarvi, ma attenzione a non trascurare alcuni particolari che Mercurio potrebbe farvi sfuggire. Voto - 8-

Cancro: periodo in miglioramento dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna non vi darà più fastidio al momento, mentre Venere da domenica smetterà di essere negativa. In amore dunque cercate di essere più morbidi con il partner, e se proprio non ci riuscite, evitare di toccare certi argomenti. Se siete single l'importante sarà disinnescare ogni litigio inutile. Per quanto riguarda il lavoro tensione o disagi spariscono quando Mercurio è favorevole, e avrete sempre le idee chiare su come agire con i vostri incarichi.

Voto - 7

Leone: cielo ancora poco convincente per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante in questa giornata potreste decidere di rompere gli schemi e tentare di provare qualcosa. Rischierete un po’, questo sì ma se raggiungere il successo sarà una gran cosa per voi. In amore la situazione è piuttosto stabile, e il sostegno della vostra anima gemella sarà molto importante per tenere ben saldo il vostro legame. Se siete single e avete intrapreso da poco una nuova conoscenza, è il caso di riflettere bene su quale direzione intraprendere. Voto - 7+

Vergine: stelle che vi aiutano molto dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna si trova in posizione favorevole e la vostra relazione di coppia non conoscerà ostacoli quando tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa di coppia.

Se siete single la vostra generosità sarà presto ripagata. Nel lavoro la vostra passione per quel che fate vi rende dei lavoratori insostituibili, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8,5

Bilancia: sfera sentimentale molto convincente in questa giornata secondo l'oroscopo di giovedì 19 novembre. Venere vi guarda ancora positivo per un po’, e dal punto di vista sentimentale sarete dolci e delicati come non mai nei confronti del partner. Se siete single basta uno sguardo a volte per capire se e quanto siete innamorati di una persona. Sul fronte lavorativo entro l'anno potreste riuscire a completare alcuni progetti iniziati ormai da tempo e che meritano una degna conclusione. In quanto a salute questa si manterrà su buoni livelli per tutta la giornata.

Voto - 8,5

Scorpione: cuori solitari sempre più magnetici considerato inoltre che l'arrivo di Venere si farà sempre più sentire. Se avete una relazione stabile quando siete innamorati siete disposti a fare di tutto pur di vedere la persona che amate sorridere. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio è stabile nel vostro cielo, e finalmente le cose iniziano a girare per il verso giusto, grazie anche ad un po’ di fortuna che vi fornisce il pianeta Giove, in sestile dal segno del Capricorno. Salute in rialzo nell'ultimo periodo. Voto - 8+

Sagittario: previsioni astrali di giovedì abbastanza discrete per voi nativi del segno. In amore Venere continua a sostenere la vostra relazione di coppia, e voi vi state preparando al meglio per trascorrere questo periodo pre natalizio nel migliore dei modi insieme al partner.

Se siete single avrete un forte bisogno di esplorare i vostri sentimenti e capire esattamente cosa volete. Nel lavoro sarete molto propositivi e ambiziosi, cercando di portare avanti la vostra carriera con buoni risultati da aggiungere al vostro curriculum. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di giovedì piuttosto convincente per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo per un'altra giornata. In amore la vostra relazione di coppia sembra risalire e sarete più fiduciosi nei confronti del partner. Resistete ancora un po’, perché da domenica Venere sarà in una posizione migliore. Se siete single ricordatevi che i gesti a volte hanno più forza delle parole. Nel lavoro potreste azzardare qualche operazione finanziaria, che precedentemente avevate già valutato, e che potrebbe darvi una mano dal punto di vista economico.

Voto - 7,5

Acquario: in amore è arrivato il momento di crescere emotivamente insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo. La vostra relazione al momento è stabile, ma cercare di portarla più in alto potrebbe essere una buona idea. Se siete single sarete attaccati a questioni un po’ più importanti, che possano garantirvi una vita più facile. Nel lavoro attenti a Mercurio negativo, che al momento vi rende molto impegnati per cercare di tenere il passo con i colleghi. Tuttavia prendete le cose con calma e non trascurate i dettagli. Salute nel complesso buona. Voto - 7+

Pesci: previsioni astrali tutto sommato buone per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale godrete della Luna in sestile dal segno del Capricorno, che non farà mancare il fascino all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single a poco a poco le vostre intenzioni saranno sempre più chiare nei confronti della persona che amate. Nel lavoro Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà a svolgere correttamente le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8