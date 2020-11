A dicembre 2020 troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: Saturno assieme a Giove cambieranno domicilio passando dai gradi del Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole viaggerà dall'orbita del Sagittario al Capricorno.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo di dicembre per il segno zodiacale dell'Ariete.

Amore

Le previsioni astrologiche dell'ultimo mese dell'anno per le vicende affettive di casa Ariete annunciano un periodo alquanto soddisfacente, soprattutto nelle settimane centrali, quando la verve sotto le lenzuola sarà la protagonista indiscussa. Dopo alcuni mesi di alti e bassi nel menàge amoroso, infatti, il primo segno zodiacale sfrutterà questa spiccata passionalità per smorzare le latenti inquietudini che la coppia porta con se dai mesi estivi.

In questo modo a trarne giovamento sarà probabilmente la simbiosi di coppia, che farà aumentare la voglia di entrambi nel cominciare qualcosa assieme, come un corso di ballo per le relazioni più rodate o di trekking per le coppie più fresche ed avventurose.

Effemeridi sfavillanti anche per i single del segno, in particolar modo dal 16 al 20 dicembre, quando il sostegno del terzetto Venere-Sole-Mercurio nell'amico Sagittario li aiuterà nella conquista di una "preda" affettiva, per la quale risulteranno oltremodo affascinanti.

Lavoro

L'oroscopo di dicembre 2020 per il primo segno di Fuoco nel settore professionale evidenzia, c'è da scommetterci, una risalita lenta ma inesorabile, figlia dello spostamento in Acquario di due pianeti imponenti come Giove e Saturno.

I segni Cardinali (di cui fa parte anche l'Ariete) gioveranno a piene mani del mutamento planetario dai valori di Terra a quelli d'Aria, malgrado i nativi potrebbero non riscontrarne immediatamente gli influssi benevoli, in quanto il Sole in Capricorno dal 21 tenderà a offuscarli.

Fortunatamente, però, dal 2 al 15 del mese a dar manforte ai nativi ci sarà il transito mercuriale nel loro Elemento, il quale farà emergere le loro doti comunicative.

In queste prime due settimane saranno favoriti eventuali colloqui di lavoro ma, allo stesso tempo, andrebbero evitate richieste di maggiore responsabilità o aumenti salariali in azienda. Sarà bene, perciò, in questo mese conclusivo dell'anno mantenere le posizioni gerarchiche acquisite sinora, ponendo maggiore attenzione a gesti e parole durante l'ultima settimana.

Le giornate centrali del mese, infine, risulteranno probabilmente le più indicate per gli inoccupati del segno che vorranno inviare una propria candidatura lavorativa, la quale avrà buone chance di finire sulla scrivania giusta.

Giorni fortunati: 3, 13 e 14.