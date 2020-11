Cosa prevede l’Oroscopo per il giorno mercoledì 18 novembre? Avremo la Luna in Capricorno ed un aspetto astrale di una certa rilevanza. In un periodo di grande fragilità emotiva, i nati dei Pesci avranno una bella gatta da pelare. Lo Scorpione, al contrario avrà una settimana promettente grazie al supporto del Sole. Queste 24 ore sembrano promettere delle novità, specie alla Bilancia. Amore, lavoro, famiglia, soldi, salute, scopriamo le previsioni della giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Vergine – 12 - In questo periodo, forse vi state lasciando prendere dall'astenia e dall'apatia.

Magari avete l'impressione che le cose abbiano perso sapore e non sapete più dove sbattere la testa. In situazioni del genere è bene concentrarsi sui bisogni di base, dunque riducete al lumicino ogni impegno ed eliminate o delegate quelle cose superflue. Riposate e nutrite mente e spirito con la lettura giusta e abbandonatevi alle risate dei film più esilaranti ed emozionanti. Tutto quello che dovete fare è dare tempo al tempo. Nutritevi meglio, idratatevi a sufficienza e fate del regolare esercizio ginnico. Quando il corpo sta bene, anche la mente risulta più performante.

Sagittario – 11 - Vi aspetta un mercoledì pesante in cui dovrete svolgere diverse mansioni. A fine giornata premiatevi per l'impegno profuso, in tal modo vi manterrete stimolati.

C'è un tempo per lavorare e uno per riposare dedicandosi alle proprie passioni e circondandosi dell'affetto dei cari. Forse in questo periodo avete perso di vista le vostre priorità, in tal caso ripassatele in rassegna e sistematele. Avete bisogno di staccare completamente la spina dal solito tran-tran che vi sta logorando, dunque, prendete in considerazione un paio di giorni di assoluto relax.

Non pretendete troppo da voi e amatevi di più.

Pesci – 10 - In questo periodo siete più fragili che mai, perciò in giornata rischierete di lasciarvi abbattere da ogni briciolo di imprevisti. Avrete una bella gatta da pelare. La vostra mente, forse si trova in balia del caos e della paura, ma non lasciatevi intimorire da questi aspetti poco producenti.

Non siete soli, apritevi a confidenze e tirate fuori ogni minuscolo sentimento, questa sarà la giornata giusta per farlo. Le parole sono portentose, quindi non continuate ad accumulare i pensieri altrimenti rischierete di implodere. Se l'amore non dona più emozioni e soddisfazioni, allora è giunto il momento di prendere dei provvedimenti adeguati.

Ariete – 9 - Marte dona coraggio e tenacia, per cui è abbastanza facile che in questo periodo stiate rimettendo in discussione una parte della vostra vita. Inseguite il cambiamento, non rifugiatelo. Quando questo lungo terremoto si sarà finalmente placato, sarà meglio che ne usciate migliorati ed evoluti. All'interno della famiglia potrebbero esserci dei problemi, forse tensioni o conflitti: con il dialogo pacato e la vicinanza riuscirete a placare qualunque forma di malessere.

Classifica e oroscopo dei segni nella media

Gemelli – 8 - Accettate il vostro stato d'animo e vivete la vostra vita abbracciando tutte le sfumature, sia quelle belle che quelle brutte. Probabilmente nella scorsa settimana qualcosa vi è piombato addosso e temete che i vostri progetti e sogni possano andare in fumo. Magari non vi sentite ascoltati e rispettati. Tuttavia, rimuginare sulle preoccupazioni e sulle cose che sono già accadute serve solo a rivivere quel dolore/disagio migliaia di volte. Imparate a focalizzarvi sul presente, solo così potrete incamminarvi verso quel futuro radioso che vi attende, non avete bisogno dell'approvazione altrui.

Cancro – 7 - L’oroscopo del giorno 18 novembre dice che la Luna in Capricorno potrebbe creare dei contrasti, ma anche portare delle soluzioni efficacissime che non avreste mai partorito in una situazione differente.

Non siete un segno che si arrende tanto facilmente, infatti avete sempre un piano B e un piano C a portata di mano. Anche se spesso tendete a piangervi addosso, poi trovate quella straordinaria forza di alzarvi e continuare a correre più veloce di prima. In giornata trascorrerete del tempo di qualità con una persona che stimate moltissimo: una sorella, un fratello, un genitore o un partner.

Toro – 6 - I viaggi mentali e i segreti, rovinano la relazione. Non perdetevi dietro ai dubbi e alle incertezze, imparate ad essere più espansivi e meno riservati. Bandite dalla vostra esistenza tutte quelle sensazioni negative, non avete bisogno di esse! In un periodo del genere avete il sacrosanto dovere di vivere serenamente e senza troppi patemi mentali.

I grandi risultati si raggiungono con la giusta dose di resilienza e perseveranza.

Leone – 5 - Non c'è ostacolo che tenga per un leone come voi, ma spesso vi ferma la bassa autostima. Andate incontro agli ostacoli e imparate a concentrare l'attenzione sulla soluzione e non sul problema. La vita è troppo breve per collezionare i rimpianti, quante volte non avete compiuto una certa azione per colpa della vergogna o della paura di fallire? Sciogliete il vostro ghiaccio interiore, questa sarà la giornata che vi permetterà di ritrovarvi dopo esservi smarriti.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia – 4 - Le previsioni astrologiche premiano l'impegno e la tenacia che state spendendo in questi difficili giorni.

"Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta", diceva il fondatore della Ford. Non abbiate paura di mettervi in gioco, talvolta per arrivare all'ambizioso traguardo è necessario correre dei rischi in più. In amore forse qualcosa potrebbe essersi "congelato", ma riaccendere la fiamma della passione è più che possibile, basta fare un passo avanti! Novità in arrivo.

Acquario – 3 - Giornata che permette una ripresa sia mentale che fisica. Nonostante vi sentiate messi alle strette, riuscirete a darvi da fare. L'ispirazione giusta arriverà proprio in queste promettenti 24 ore in cui avrà inizio la tanto bramata svolta. Aprirete gli occhi! Niente dura in eterno, perciò continuate a pensare che presto o tardi la situazione si rasserenerà.

Ridefinite gli spazi, stabilite delle regole per ogni membro della famiglia e riprogrammate la quotidianità in modo tale da non sentirvi ingabbiati e infelici.

Capricorno – 2 - Questa sarà la giornata dell'accettazione, finalmente accetterete tutto quello che vi è accaduto durante questo disastroso anno. Qualche coppia potrebbe essere piombata in una fase di buio assoluto, ma in questo mercoledì il sole tornerà a splendere all'interno della relazione. L'armonia regnerà anche tra i membri della stessa famiglia e tutto sarà più bello che mai. Finché c'è l'unione e la compattezza, tutto il resto passa in secondo piano.

Scorpione – 1 - Giornata favorevole per coloro che compiranno gli anni in questa settimana.

Un altro anno è volato via, tante cose sono successe e voi siete pronti a lasciarvi ogni problema alle spalle. Questo mercoledì amplificherà i sogni, le speranze e i sentimenti. Andranno a gonfie vele il comparto familiare, amoroso e professionale. Chi è senza impiego, non dovrà fare altro che sfruttare questo periodo per perfezionare o apprendere nuovi concetti, essenziali per la ricerca di un lavoro soddisfacente. Potreste fare un sogno premonitore.