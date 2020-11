L'Oroscopo di martedì 17 novembre vedrà l'ingresso di nuove emozioni in ambito sentimentale che interesseranno molti dei segni dello zodiaco. Il cielo astrale di domani vedrà ancora stabile la presenza del Sole in Scorpione e della Luna in Sagittario. Da segnalare l'imminente ingresso della Luna nel campo del Capricorno proprio questo martedì alle ore 17:35 del pomeriggio. In rilievo il trigono Sole nettuno, il sestile della Luna con Venere e del Sole con il trio formato da Giove, Saturno e Plutone. Marte e Urano saranno rispettivamente in opposizione a Venere e Mercurio.

Vediamo di approfondire dettagliatamente come evolverà la giornata analizzando l'oroscopo di domani 17 novembre a partire dall'Ariete fino ad arrivare a quello dei Pesci.

Oroscopo di martedì 17 novembre: buona giornata per i Gemelli

Ariete - Se stringerete i denti, nonostante le difficoltà, continuerete sulla vostra buona strada. Prima o poi troverete degli sbocchi interessanti e soprattutto potrete contare su un aiuto esterno che provvidenzialmente vi soccorrerà. Siate pazienti. Non permettete alle esperienze negative del passato di condizionarvi con il vostro presente e guardatevi intorno con consapevolezza. Se vi sentite confusi, giù di tono, non insistete con gli impegni di lavoro. Se voi vi prendete una pausa, il mondo continuerà a girare.

Toro - Farete faville. I disegni astrali del vostro cielo lasciano immaginare un’invidiabile capacità di comprendere le esigenze e le intenzioni altrui.

Non siate però sempre esigenti e gelosi, perché il modo migliore per trattenere le persone care è la libertà. Avrete dimostrazione che il partner con voi non indossa maschere e questo, se sarà possibile, ve lo renderà ancora più amato. Da quando vi date degli obiettivi per arginare la vostra irrequietezza di fondo, la vostra vita si sta facendo coinvolgente e interessante.

Gemelli - Comincerete bene la giornata e la finirete meglio. Avrete intorno persone interessanti con cui avviare progetti insoliti ma proficui. Vi verrà fatta anche una proposta allettante che forse un po’ vi intimidisce. Non fatevi sfuggire quest’opportunità. L’atmosfera di coppia è rassicurante grazie ad un’ammirabile intesa.

Lasciate in ufficio le questioni di lavoro e correte dalla dolce metà. Avete faticato molto e adesso, con il passaggio della Luna in Capricorno, riuscirete a recuperare il vostro solito spirito battagliero. Si ristabiliranno nuovi equilibri..

Cancro - Godetevi la giornata, invece di sprecare parte del tempo bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue. Siete così taglienti che nessuno oserà controbattere. Anche se sarebbe bene che non esageraste. Il partner vi lascerà libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità. Ma l’amore non sarà in cima ai vostri pensieri. Prendetevi una giornata di riposo. Non sottovalutate queste pause: hanno un’importanza vitale per recuperare serenità e salute.

Previsioni zodiacali di domani 17 novembre: lavoro e studio per Leone, Vergine riflessiva

Leone - Lavorerete e studierete sforzandovi un po’ per ottenere i risultati che raggiungete normalmente senza alcuna fatica. Le previsioni zodiacali del 17 novembre consigliano di evitare accuratamente quegli ambienti che disturbano l’equilibrio che a volte raggiungete a fatica. No allora ai rumori, a smog e soprattutto a personaggi molesti. Se siete single non mostrate quella spregiudicatezza che non vi corrisponde, perché chi vorreste conquistare avvertirebbe una nota stonata. Semaforo verde intanto per voi già in coppia: la passionalità sarà smagliante e vi renderà felici.

Vergine - Riuscirete finalmente ad essere più riflessivi, comprenderete le vere intenzioni degli altri e non scenderete più sul piede di guerra solo per una minuzia.

Vi accorgerete che spesso siete voi che prendete fuoco per niente. Desidererete ricevere dal partner risposte consone ai vostri slanci. Se siete single calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente. La Luna in Sagittario vi vuole coccolare con un po’ di relax e di ginnastica dolce. Presto tornerà a splendere con fulgore il vostro gusto per la vita e soprattutto per le cose che da sempre amate fare.

Bilancia - Saprete organizzare efficacemente gli impegni quotidiani e avvertire quanto sia gradevole procedere essendo in armonia con chi vi è vicino. Coltivate una nuova passione artistica che risveglierà la vostra creatività e vi nutrirà di bellezza. Venere in Bilancia vi riaccenderà la curiosità ma allo stesso tempo vi consiglia di rimandare alcuni impegni lavorativi per riservare più tempo alla vostra dolce metà.

Riservatevi un pomeriggio in tutto relax. Potreste prendervi cura di voi, magari andare dall’estetista o dal parrucchiere (se possibile, visto il periodo...) oppure divertirvi in cucina.

Scorpione - In questo momento dovete evitare una visione frammentaria e poco chiara della vostra vita. Cercate di prendere il timone in mano, senza indugi. È basilare che mettiate a fuoco i vostri traguardi, per poi finalizzare le azioni in quella direzione. In compagnia saprete farvi stimare per la capacità di far fronte agli obblighi. In vista però qualche noioso conflitto verbale: attenzione. Pretenderete da chi amate di assecondarvi e seguirvi sul sentiero della passione e della fantasia. La sintonia tra voi sarà totale.

Astrologia di martedì 17 novembre: Venere negativa per Capricorno, ottima per Acquario

Sagittario - Non improvvisate. Con Urano contrario in Toro, il vostro gioco sarebbe scoperto immediatamente e non fareste una figura degna di voi. Vi accorgerete che la realtà che a volte avete la tentazione di sfuggire è migliore di quello che credete. In ambito lavorativo fate attenzione perché potreste essere troppo autoritari nei confronti di collaboratori o subordinati. Le coppie invece, parlando di sentimenti, specialmente quelle che stanno bene insieme e che non hanno motivi di recriminazione, trascorreranno giornate di intenso sentimento reciproco.

Capricorno - Difficile poter contare su una giornata di armoniosa serenità in amore.

Purtroppo con Venere in quadratura a Giove e Plutone non saprete certamente tenere testa a chi si illude di potervi ingannare. Solo con la pazienza sbaraglierete ogni avversità. In amore sarete un po’ freddi, tanto che il partner penserà che portate avanti una relazione parallela al vostro rapporto. Rassicurate chi avete accanto sul fatto che non è assolutamente vero tale pensiero. Confrontatevi di più col partner.

Acquario - La Luna in Sagittario creerà con Venere disegni planetari che risveglieranno dei bei ricordi. Che ne direste di prendere carta, penna e scriverli su un foglio bianco? Annotare sprazzi di felicità riguardanti la propria vita aiuta molto a riflettere, oltre che a trovare nuovo senso agli accadimenti.

Se il partner vi chiedesse una maggiore stabilità di sentimenti e una maggiore sicurezza, voi sarete in grado di garantirli? Sicuramente, perciò ditelo senza indugi! Vi arricchirete reciprocamente di riflessioni e strategie da seguire.

Pesci - Se il buongiorno si vede dal mattino, vale la pena di fare uno sforzo sin dall’inizio, per accantonare i malumori e partire con il piede giusto. Serve la giusta dose di ottimismo: così l’energia torna a un livello accettabile e l’umore si risolleva. Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di martedì 17 novembre indicano che giocando bene le vostre carte, senza strafare e senza aver fretta, il cambiamento che prospettate non mancherà di concretizzarsi.