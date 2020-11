L'Oroscopo del giorno di domenica 22 novembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La Luna sarà nei Pesci e questo concentrerà l'attenzione sui sentimenti, sulla famiglia, sul denaro e su tutte quelle questioni personali. Si prevede una strepitosa domenica per i nati nel segno dei Gemelli, ma anche la Vergine godrà di un Oroscopo favorevole. Problemi d'amore per i Capricorno, ma approfondiamo il tutto leggendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l'annessa classifica.

Le previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia – 12 - Le previsioni astrologiche invitano a concentrarsi su quegli affetti che avete a lungo trascurato.

Il lavoro vi sta distraendo moltissimo o forse c'è un problema di salute vostro o dei vostri cari che vi sta tenendo fermi. Cercate, a partire da questa domenica, di stabilire delle priorità e non affannatevi a correre delle maratone inutili. Tenetevi pronti a ripartire, all'orizzonte si intravedono delle novità.

Scorpione – 11 - Presto la vostra esistenza si arricchirà, infatti, qualcosa di interessante è destinato a bussare alla porta del vostro cuore. Attualmente state convivendo con un conflitto interiore che non vi sta facendo capire nulla di ciò che accade. Avete paura di sbagliare o di lasciarvi andare. In giornata, eventuali disturbi di salute saranno superati, attenzione agli spifferi e alla strada.

Sagittario – 10 - Fate attenzione in questa domenica che si preannuncia spinosa e travagliata. Avrete molte problematiche da risolvere e dei conti da archiviare. In settimana ci sono stati dei ritardi, ma fino a fine mese dovrete attendere ancora. Portate pazienza e continuate a perseverare senza perdere di vista i vostri progetti.

Il lavoro forse procede lentamente e rende poco, in tal caso correte ai ripari e investite per velocizzare il tutto. Incomprensioni di coppia.

Ariete – 9 - Siate più onesti in amore, interrogatevi su quelli che sono i vostri reali sentimenti. La situazione economica forse non è delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui avete consumato troppo o ci sono ancora delle spese da sostenere.

Avete bisogno di ritrovare l'equilibrio, dunque, cambiate le regole. Domenica da prendere alla leggera, non fatevi troppi viaggi mentali.

Toro – 8 - Niente di tutto quello che avete sognato si sta avverando, ma per centrare gli obiettivi occorre una maggiore perseveranza. Questa domenica sarà molto tranquilla, ve ne starete a casa e vi guarderete un bel programma televisivo romantico. Incontri e uscite sono rinviati a data da destinarsi, per il momento vi occorre pensare a voi stessi. Le stelle favoriscono le riconciliazioni.

Capricorno – 7 - Le coppie che stanno insieme da anni, stanno vivendo un periodo di alti e bassi. L'incomprensione è quasi all'ordine del giorno, ma questa domenica vi permetterà di riflettere sulla vostra relazione.

Prendetevi tutto il tempo necessario per pensare al da farsi, non continuate a trascinarvi dietro le situazioni precarie e soprattutto dolorose. Sfruttate questa domenica per organizzare la prossima settimana.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Leone – 6 - Non fate confronti tra presente e passato, perché la situazione è di gran lunga differente. In queste 24 ore, molto probabilmente vi ritroverete a compiere delle scelte più o meno fondamentali. Non è tutto oro quel che luccica, perciò cercate di tenere gli occhi bene aperti e di soppesare attentamente ogni circostanza. Serata da trascorrere in assoluta tranquillità, una buona camomilla vi aiuterà a prendere sonno.

Cancro – 5 - Andrà bene anche questa giornata domenicale in cui riposerete senza pensare più ai soliti problemi.

Nella vita, talvolta, è necessario ingoiare il rospo ed essere un pochino superficiali altrimenti si finisce per annullarsi per gli altri. I problemi economici e/o lavorativi saranno risolti subito dopo dicembre. Avete bisogno di tempo e spazio, anche l'amore risente dello stress accumulato.

Gemelli – 4 - Domenica strepitosa, vi alzerete contenti e con qualcosa di entusiasmante da fare. Godetevi il più possibile questa giornata e permettete alla vostra mente di rigenerarsi dalle fatiche sostenute in questa pesante settimana. Le prossime giornate saranno frenetiche e caotiche, perciò cercate di organizzarvi mettendo per iscritto tutti gli impegni da sostenere. Bene la famiglia e anche l'amore di coppia.

Pesci – 3 - L’oroscopo di domenica 22 novembre parla di opportunità e carriera. In questo periodo ogni soldo è importante, ma la generosità fa la differenza. Avete bisogno di conseguire un'evoluzione, perché ciò su cui avete sempre contato non sembra funzionare più. Le coppie riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto d'incontro, ma qualcuno potrebbe non amarsi più come un tempo. Pomeriggio rilassante, sognerete l'amore grazie ad una bella serie tv.

Acquario – 2 - Domenica di rinascita. Dopo una lunga settimana estremamente travagliata, finalmente potrete staccare la spina e rigenerarvi. La tensione scemerà via e ogni problema lavorativo o di studio sarà messo da parte. Non preoccupatevi di nulla in queste 24 ore, perché necessitate di riposare.

Potrebbero esserci delle scelte di vita o d'amore da compiere, in tal caso rimandare alla seguente settimana. I più ispirati si dedicheranno alla cucina. Voglia di dolcezza.

Vergine – 1 - Previsioni astrali sorridenti! Finalmente questa settimana volge a conclusione, ne avete passate di cotte e crude. Voi o una persona cara ha affrontato una difficoltà che vi ha fatto preoccupare moltissimo. Avete faticato a prendere sonno, ma a partire da questa favorevole domenica tornerete a dormire serenamente. Non saranno da escludersi delle nuove conoscenze per i cuori solitari.