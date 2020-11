L'Oroscopo dal 23 al 29 novembre è pronto a svelare come sarà quest'ultima settimana del mese. Alle porte di dicembre, tante situazioni verranno fuori. Si prospettano delle giornate intense e decisive. Ci sarà da chiudere un affare, concludere delle questioni rilevanti, ma tuttavia anche i sentimenti assumeranno una loro importanza. A guidarci in questa settimana sarà un cielo astrale elettrizzante che renderà briose le giornate dei nativi del Toro e passionali quelle del Cancro. Andiamo a scoprire le previsioni settimanali segno per segno.

L'oroscopo settimanale fino al 29 novembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Preparatevi a dire addio ai problemi. Questa sarà una settimana un po' turbolenta e potreste anche toccare il fondo, ma per fortuna sarà l'ultima. In vista di dicembre, il vostro cielo astrale migliorerà sensibilmente donandovi un maggior respiro. Sognate in grande e non ponetevi dei limiti perché esistono solo per essere superati. Entro domenica avrete modo di effettuare delle compere e risparmierete del denaro.

Toro - Avrete un sacco di energia da vendere in questa settimana briosa. Vi sentirete molto bene, sia a livello mentale che fisico. L'amore di coppia si farà incandescente e tutti i problemi, da quelli economici a quelli interpersonali faranno meno male.

Saranno delle giornate ottimali per affrontare un test o un colloquio, in vista del Natale prendete in considerazione anche delle soluzioni a part-time. Spesso, ricominciare da zero porta a raggiungere dei grandi traguardi.

Gemelli - Le previsioni astrali della prossima settimana parlano di cambiamenti in atto.

L'intera annata vi ha costretto a fare delle rinunce e ancora non riuscite a rassegnarvi alle trasformazioni che ci sono state. Preparatevi a fare delle variazioni in queste giornate movimentate. Prove, test, verifiche, dovrete sostenere qualcosa di importante. Farete degli acquisti, forse dei regali di Natale.

Cercherete delle idee creative per rendere più divertente e armonioso il mese di dicembre, del resto non vedete l'ora di festeggiare la fine dell'anno.

Cancro - Vi toglierete un sassolino dalla scarpa e questo vi consentirà di camminare più leggeri. Aspettatevi dei riscontri, finalmente la vostra lunga attesa finirà! Dopo un'annataccia simile meritate tranquillità, sicurezze e soprattutto certezze. Amate tanto il Natale, ma questo che festeggerete sarà un tantino diverso, tuttavia, ciò non vi impedirà di celebrarlo come si deve. Darete sfogo alla vostra creatività e stupirete i vicini e i familiari. La passione sarà bollente, avrete delle serate magiche e fortunate, tra le braccia della persona amata.

Leone - La vostra pazienza sarà messa a dura prova in quest'ultima parte di novembre. Vi sentirete ''sfidati'' e questo vi spingerà sul sentiero del nervosismo. Potreste rivedere una persona appartenente al vostro passato. Delle cose rischieranno di andare in fumo, ma sarà meglio non penarsene troppo. Avete bisogno di fare ancora tanta esperienza, perciò ponetevi delle sfide e siate pronti a qualunque cosa. Occhio ai malanni di stagione, cercate di coprirvi a sufficienza e tenetevi alla larga dai luoghi troppo affollati. Sarete preoccupati per l'economia o per un familiare.

Vergine - Quest'anno avete preso molte cantonate e la vostra visione sulle persone e sul mondo intero è cambiata. Anche se il 2020 sta per uscire di scena, il vero cambiamento avverrà solamente per vostra volontà.

Niente piove dal cielo, perciò se volete vivere in un certo modo o amare una certa persona, dovrete darvi da fare. Risulteranno favorite le coppie innamorate che vivono sotto lo stesso tetto: cicogna in arrivo! Evitate di trascorrere troppo tempo seduti.

Le previsioni della settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Questa settimana sarà infuocata per le coppie forti che avranno modo di trascorrere dei momenti di passione profonda e attimi di pura complicità. I sogni fanno la muffa se vengono lasciati nel cassetto, perciò, prima che l'anno finisca cercate di tirarli fuori e di portarli avanti. Avrete modo, in questi prossimi giorni, di chiudere un affare, un acquisto o una qualsiasi situazione precaria.

Un membro della famiglia richiederà il vostro aiuto, inoltre, dovrete sistemare la casa. Finanze in ripresa, qualcosa si smuoverà per chi ha un'attività in proprio o lavora online.

Scorpione - Coloro che sono stati poco bene, in quest'ultima settimana di novembre cominceranno a ristabilirsi. Chi ha un'attività in proprio, ha subito un brusco calo di entrate, ma nei prossimi giorni un'idea geniale permetterà di invertire questa tendenza negativa. In famiglia ci sarà modo di affrontare un certo discorso riguardante un immobile o il patrimonio. Cercate solamente di non riaprire delle vecchie ferite. Sarete determinati a mettervi a dieta, ma siete troppo golosi!

Sagittario - Ripartirete con rinnovato carisma e tanta voglia di emergere.

I più giovani, ma anche coloro che hanno superato i 50 anni, dovranno smetterla di crogiolarsi nel pessimismo e darsi da fare. Il successo non ha età! Aspettatevi dei nuovi risvolti, avrete a che fare con delle giornate molto intense e altre piuttosto noiose in cui non farete altro che sbadigliare. Dovrete anche occuparvi della casa, della cucina e del bucato. Insomma, sarà una settimana affaccendata ma anche dispendiosa dato che vi ritroverete ad aprire il portafoglio per completare dei validi acquisti.

Capricorno - Quello che accadrà nei prossimi giorni rischierà di causarvi molta confusione e un gran mal di testa. Dovrete fare tanta attenzione a ciò che direte e farete. Si prevedono disguidi, ritardi, imprevisti ed anche litigi!

Qualcuno vi contatterà, specie se lavorate in proprio o se svolgete dei lavori su commissione. Avrete molto da fare e dovrete fare attenzione a non ammalarvi. Chi è in pensione, si annoia un po' e vorrebbe dare una svolta alla propria vita. Potreste appassionarvi ad una nuova serie tv.

Acquario - Settimana che parte normalmente, senza intoppi particolari. Le cose cominceranno a movimentarsi da venerdì quando vi ritroverete a fare compere, soprattutto acquisti natalizi. Chi è in coppia ed ha avuto una discussione, finalmente potrà voltare pagina e fare pace. In vista di dicembre sarà meglio chiudere ogni contenzioso. Rinviate al prossimo anno le nuove iniziative e rilassatevi un po' limitandovi a fare solamente lo stretto necessario.

I commercianti avranno molto lavoro!

Pesci - Le prime due giornate della settimana vi vedranno al centro dell'attenzione. Sarete impegnati nelle più disparate attività, magari insieme a qualcuno che amate molto. La famiglia vi saprà elogiare e ammirare, eventuali imprevisti avvenuti nel mese di novembre saranno sistemati ed ogni problema verrà estirpato definitivamente. Vi ritroverete a uscire, le stelle parlano di movimenti di denaro e di regali natalizi da ultimare. Non riducetevi all'ultimo minuto o rischierete di ritrovarvi con un pugno di mosche in mano.