L'oroscopo di sabato 21 novembre prevede un temperamento sempre più socievole per i nativi sotto il segno dell'Ariete, con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario, e Venere sempre meno negativa, mentre Cancro cercherà di essere più diretto quando parla di sentimenti. Per il Sagittario sarà una giornata impegnativa al lavoro, ma non per questo esente da soddisfazioni, mentre Acquario riuscirà ad essere più emotivo del solito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 21 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 21 novembre 2020 segno per segno

Ariete: finalmente una bella giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una configurazione astrale sempre in miglioramento.

Chiuderete quest'anno molto bene, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere da domani sarà in una posizione migliore, e con la Luna favorevole in questa giornata, inizierete a vivere più serenamente la vostra relazione. Se siete single potreste riuscire a mettere in chiaro alcune cose della vostra vita quotidiana. Nel lavoro le vostre decisioni avranno conseguenze durature, dunque riflettete bene prima di prendere una decisione. Voto - 7,5

Toro: cielo poco promettente al momento per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale siete alla ricerca di conforto emotivo, soprattutto da partner del partner, che però potrebbe mancare a causa di questa Luna quadrata. Se siete single potreste non sentirvi abbastanza a vostro agio quando si parla di determinati argomenti.

Sul fronte lavorativo programmate le vostre mansioni con una certa prudenza. Non è necessaria alcuna fretta per certe mansioni. Salute tutto sommato discreta. Voto - 6,5

Gemelli: previsioni astrali di sabato 21 novembre più che soddisfacenti per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorridono ancora per un giorno e avrete quello sprint che vi serve per rendere la vostra relazione d'amore movimentata e piacevole.

Se siete single vi piacerà essere diversi dagli altri, originali con le parole e con i gesti, soprattutto nei confronti della persona che amate, in maniera del tutto esotica. In ambito lavorativo sarete fin da subito operativi e vi darete da fare per concludere il prima possibile le vostre mansioni.

Salute in rapido e netto miglioramento. Voto - 8,5

Cancro: ultima giornata di sofferenza dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo da domani sarà tendenzialmente migliore, dunque cercate di essere più diretti quando parlate di sentimenti, soprattutto voi cuori solitari. Se avete una relazione stabile sarete più inclini a preoccuparvi della felicità della vostra anima gemella. In ambito lavorativo Mercurio vi darà la spinta necessaria per iniziare bene la giornata, con buone notizie o opportunità in arrivo fin da subito. Salute ancora così così, ma prima o poi migliorerà anche quella! Voto - 7,5

Leone: non siete concentrati abbastanza per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di sabato.

Questo non vi sosterrà affatto, e voi non sarete dell'umore giusto per darvi da fare. Prendetevi qualche momento di pausa per riprendervi del tutto, ma poi dovrete impegnarvi al massimo. Sfera sentimentale solamente discreta a causa della Luna opposta. Da domani inoltre Venere passa in quadratura, dunque meglio non essere pigri o poco attivi nei confronti del partner. Se siete single pensieri e opinioni di qualunque tipo faticheranno a rimanere dentro di voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6+

Vergine: previsioni astrali più che discrete per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale voi single sarete aperti, affettuosi e anche un po’ accattivanti, pronti a fare breccia nel cuore della persona che amate.

Se invece avete una relazione stabile il vostro rapporto prenderà il volo, lasciando emergere tutte le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete molti contatti in questo periodo e tanti clienti da soddisfare, e voi non potrete far altro che essere fieri dei progressi che avete fatto. In quanto a salute però meglio che facciate un po’ d'attenzione considerato che Marte è ancora opposto. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo di sabato molto tranquillo dal punto di vista sentimentale. Avrete tanti pianeti favorevoli al momento, ciò nonostante preferirete prendervi del tempo insieme al partner per rilassarvi e non pensare ad altro. I cuori solitari, specialmente quelli innamorati presto avranno tante parole dolci da condividere, bisogna avere solo un po’ di pazienza.

In ambito lavorativo purtroppo ci saranno tante faccende da sbrigare, e non potrete permettervi di rimandarne alcuni. Voto - 8-

Scorpione: preparatevi ad accogliere questa splendida Venere a partire da domani. Secondo l'oroscopo si aprirà per voi un periodo glorioso per quanto riguarda i sentimenti, alla quale potrebbe aggiungersi anche qualche cambiamento nella vostra relazione. Se siete single troverete nuovi modi per poter esprimere ciò che sentite. Nel lavoro Mercurio è stabile nel vostro cielo ancora per un po’, e sta portando risultati nel complesso soddisfacenti, utili anche per mettere da parte qualcosa. In quanto a salute al momento niente potrà fermarvi. Voto - 8

Sagittario: periodo piuttosto impegnativo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di sabato 21 novembre.

Non vi piace per il momento stare alle regole degli altri e preferirete agire a modo vostro. Attenzione però perché potrebbe rivelarsi controproducente. Se avete una relazione stabile il periodo non è male per prendersi una responsabilità in più insieme al partner. Se siete single inizierete ad essere più dolci e amorevoli con chi vi ha dato fiducia. Salute tutto sommato soddisfacente grazie a Marte positivo. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di sabato promettente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale troverete un partner più fiducioso e morbido nei vostri confronti, merito anche di una configurazione astrale in miglioramento. Se siete single potreste trovare una persona affascinante, ma attenzione a quel che promettete.

Nel lavoro qualche progetto potrebbe rallentare un po’, e forse sarebbe il caso di riprendere in mano la situazione. Salute nel complesso accettabile, anche se Marte in quadratura ogni tanto vi mette in crisi. Voto - 7+

Acquario: avrete modo di sentirvi al centro dell'attenzione all'interno della vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di sabato. Potreste aspettarvi dunque qualche sorpresa da parte del partner. Se siete single riuscirete ad essere più emotivi del solito con le parole. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio in quadratura ci saranno alcune cose da chiarire, inoltre potrebbe essere necessario un po’ di tempo in più se volete concludere bene un vostro progetto. Voto - 7+

Pesci: largo ai sentimenti in questo periodo secondo l'oroscopo.

La vostra relazione di coppia procede serenamente e porterete tante belle emozioni tutte da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single fascino e intraprendenza potrebbero portarvi dalla persona dei vostri sogni. Con Mercurio dalla vostra parte, il settore professionale si rivelerà piuttosto efficace in questa giornata, cercando di far emergere tutte le vostre abilità e concentrandole in un vostro ambizioso progetto. Voto - 8,5