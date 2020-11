L'oroscopo di sabato 21 novembre sarà caratterizzato da sentimenti intensi ma altalenanti. Nella volta celeste del 21 novembre, fra i transiti principali sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone, Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Mercurio, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 21 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 21/11: Ariete in sintonia, stress per i Gemelli

Ariete: sarà una giornata molto importante dal punto di vista sentimentale perché avrete modo di lavorare sul vostro rapporto di coppia.

Il feeling con il partner subirà un'impennata positiva e la sintonia, tra voi, diventerà sempre più profonda. Con il cuore colmo di gioia e di positività, sarete pronti ad affrontare il turno di lavoro. L'oroscopo consiglia di non farvi rovinare l'umore dalle opinioni di alcuni colleghi. Non date corda a inutili discussioni e andate dritti per la vostra strada.

Toro: il rapporto con gli amici potrebbe incontrare qualche piccola difficoltà. I recenti avvenimenti, infatti, non vi permetteranno di relazionarvi con serenità. L'oroscopo suggerisce di non farvi prendere dallo sconforto. Se riuscirete a parlarne a cuore aperto, tutto andrà per il verso giusto. Gli amici di sempre mostreranno comprensione e voglia di dare il loro supporto.

Vi basterà abbandonarvi al loro affetto e cercare di superare questo momento complicato.

Gemelli: il lavoro occuperà la maggior parte del vostro tempo. Sul momento, non vi sembrerà di rinunciare a qualcosa, ma nel corso della giornata vi renderete conto di aver bisogno di qualche ora da dedicare solo a voi stessi.

Le previsioni zodiacali del 21 novembre consigliano di non limitare la vostra efficienza, ma di non trascurare neanche il vostro benessere personale. Potreste dedicarvi a piccoli hobby: attività non troppo impegnative, ma che riescano a distrarvi e a divertirvi.

Cancro: l'ultima delusione amorosa ha lasciato delle ferite profonde nel vostro cuore.

Non sarà facile tornare a fidarvi delle persone. Il vostro istinto sarà quello di non salire più sulla barca dell'amore, ma l'oroscopo consiglia di analizzare la situazione con razionalità. La cosa migliore sarà provare a conoscere ogni sfaccettatura delle persone che avrete davanti. In questo modo, acquisirete sicurezza e vi sentirete più a vostro agio. Al contrario, chiudervi in voi stessi non vi porterà a niente.

L'oroscopo del 21 novembre: Leone libero, Bilancia riservata

Leone: non saprete bene come comportarvi in ambito sentimentale. La libertà sarà una delle vostre maggiori priorità, ma temerete di perdere per sempre la persona amata. L'oroscopo consiglia di non alterare la vostra personalità: mostratevi per come siete realmente, altrimenti non riuscirete a costruire una relazione basata sulla sincerità.

Il partner potrebbe sorprendervi! Potrebbero esserci anche delle novità in vista per quanto riguarda il lavoro, dovrete solo avere pazienza.

Vergine: la visione di alcune foto vi permetterà di fare un tuffo nel passato. Non sarà semplice affrontare determinati ricordi, ma vi renderete conto di quanto siete riusciti ad ottenere nel corso del tempo. Non potrete non sorridere davanti ai vostri successi. L'oroscopo suggerisce di non disperdere le energie positive conquistate. Potrete utilizzarle per realizzare i vostri sogni. In ambito sentimentale, la relazione con il partner proseguirà serenamente.

Bilancia: tenderete a non esporvi. Preferirete mantenere per voi le vostre emozioni più profonde perché vorrete evitare di essere giudicati dagli altri.

Manterrete un atteggiamento cordiale, ma chi vi conosce da tempo non potrà fare a meno di notare la differenza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una persona fidata. Confidarvi con lei vi consentirà di vivere la giornata più serenamente. Non dovrete rivelarle tutti i vostri segreti, ma qualche suggerimento in più potrebbe sempre far comodo.

Scorpione: la vostra tenacia non vi abbandonerà neanche nei momenti più difficili. Questo 21 novembre rappresenterà una giornata di grande riflessione per voi. Deciderete di rivoluzionare la vostra vita, con piccoli, ma significativi gesti. Per prima cosa, vorrete ottenere un lavoro diverso, più adatto alle vostre corde e compatibile con i sogni nel cassetto.

Inoltre, avrete bisogno di solidificare il rapporto con il partner. L'oroscopo consiglia di concentrarvi su una cosa alla volta.

Astrologia di sabato 21 novembre: Capricorno ironico, relax per i Pesci

Sagittario: non avrete molta voglia di dedicarvi agli impegni quotidiani. Preferirete concentrarvi sulla vostra relazione sentimentale. Sentirete il bisogno di chiarire alcuni aspetti del vostro legame, ma avrete paura di far scoppiare liti senza fine. Le previsioni zodiacali del 21 novembre suggeriscono di sondare prima il terreno. Le reazioni del partner vi consentiranno di capire in che direzione sia meglio andare. Ricordatevi di assumere un atteggiamento empatico e cordiale.

Capricorno: la vostra ironia vi aiuterà ad affrontare in modo giusto la giornata.

Una bella risata sarà la risposta a tutte le possibili difficoltà. La vostra travolgente simpatia non potrà fare a meno di contagiare anche le persone che vi saranno attorno. L'oroscopo suggerisce di provare a escogitare qualcosa di divertente da fare tutti insieme. La famiglia sarà fondamentale per voi. Adorerete passare del tempo insieme e donare consigli preziosi. Con il partner potreste avere qualche piccolo problema.

Acquario: il lavoro costituirà una delle vostre maggiori preoccupazioni. Si prospetteranno diverse novità in questo ambito, ma avrete bisogno di tempo per organizzarvi. Forse, penserete di non essere all'altezza, ma in realtà dovrete solo credere nelle vostre capacità. L'oroscopo del 21 novembre consiglia di non focalizzarvi solo su determinati pensieri: provate ad espandere la vostra mente e a rilassarvi.

Il partner sarà un ottimo ascoltatore, ma non accetterà di trascorrere una giornata monotona.

Pesci: avrete bisogno di dedicare tempo ai vostri hobby preferiti. Vi renderete conto che, per troppe settimane, avete trascurato le vostre passioni. Forse, non riuscirete a fare tutto, ma questa giornata non vi deluderà. L'affetto dei vostri cari sarà uno dei motori principali, vi spingerà a fare di più e a relazionarvi con dolcezza. Il partner, forse, non sarà molto incline all'ascolto. Verrà rapito dai suoi pensieri e preferirà rimanere da solo. L'oroscopo suggerisce di rispettare le sue necessità.