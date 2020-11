Si conclude la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare domenica 22 novembre con le stelle e l'Oroscopo su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale con il Sole favorevole potreste vivere un momento di ripresa. Non mancherà una nuova energia, potrete vivere delle belle emozioni. Per quel che riguarda il campo professionale non riuscite a concentrarvi, ma provate ad impegnarvi sui nuovi progetti.

Toro: in campo sentimentale i nati sotto questo particolare segno con Venere in opposizione è possibile che non siano particolarmente comprensivi.

Per quel che riguarda il lavoro, avete voglia di portare avanti i nuovi progetti, ma cercate di non esagerare a livello finanziario.

Gemelli: in amore è il momento di riflettere e comprendere quale strada prendere e di fare delle scelte importanti. La giornata inizierà sottotono in campo professionale e sarà meglio cercare delle soluzioni.

Cancro: a livello lavorativo è possibile che siano necessari alcuni cambiamenti, importanti per ripristinare un equilibrio. Con Luna e Venere dalla vostra parte, in campo amoroso vivrete delle belle emozioni.

Leone: nel lavoro non mancano opportunità, possibili crescite per chi ha un'azienda. A livello sentimentale giornata positiva, cercate di mantenere la tranquillità anche nel pomeriggio.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di domenica 22 novembre in campo sentimentale vedrà la Luna in opposizione, evitate pensieri negativi. Per quel che riguarda il lavoro, è un buon momento per iniziare nuovi progetti.

Astrologia per i segni zodiacali

Bilancia: non manca energia in questa domenica, cercate di concedervi però anche dei momenti di relax.

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che arrivino delle nuove idee.

Scorpione: a livello lavorativo, le tensioni sono superate; ora potete procedere e fare delle scelte importanti a livello progettuale. In amore con Venere e Luna favorevoli vivrete delle emozioni con il partner. Cercate di non cedere all'ansia.

Sagittario: Luna dissonante, è possibile che in amore risultiate nervosi. Non sottovalutate gli incontri e le nuove conoscenze di questo periodo. Nel lavoro è possibile che arrivino delle novità.

Capricorno: Venere torna favorevole, si recupera in amore, anche se in mattinata potreste sentire dei nervosismi. Non manca la produttività a livello lavorativo, potreste però non essere soddisfatti da alcuni collaboratori.

Acquario: se ci sono delle situazioni da affrontare, fatelo con coraggio. Possibili le opportunità in campo sentimentale per i single. A livello lavorativo si intravedono delle soluzioni.

Pesci: non sottovalutate gli incontri in questa domenica in cui la Luna sarà dalla vostra parte.

Con Giove in aspetto buono, bene anche le soluzioni che possono trovarsi in campo professionale.