L'oroscopo di domenica 22 novembre sarà ricca di novità per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata rilassante e frizzantina per alcuni, ma altri dovranno fare i conti con il loro partner. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di: Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura alla Luna, la Luna in trigono a Venere, Mercurio in trigono a Nettuno e Venere in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 22 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 22 novembre: Toro sereno e novità per Cancro

Ariete: non riuscirete a stare lontani dai vostri impegni lavorativi. Amici e partner vi chiederanno di rilassarvi, ma voi continuerete a concentrarvi sull'organizzazione della prossima settimana. L'oroscopo suggerisce di dare ascolto ai vostri affetti più cari. Infatti, se riuscirete a riposarvi, avrete modo anche di essere più produttivi durante i turni di lavoro. Una cenetta romantica e un bel film rilassante potrebbero davvero fare la differenza! Ricordatevi di donare le giuste attenzioni al partner!

Toro: sarà una domenica serena e rilassante. Avrete modo di rispolverare i vostri vecchi hobby e le interazioni con la vostra famiglia saranno cariche di dolcezza.

Purtroppo, durante tutto il tempo, avvertirete un'ansia latente, quasi nascosta, ma comunque presente. L'oroscopo di domani suggerisce di individuare la causa: solo così potrete liberarsene. Le persone che vi saranno accanto noteranno qualcosa di diverso in voi, forse, non avrete voglia di parlarne, ma ricordate di non essere bruschi con loro.

Gemelli: non riuscirete a godere pienamente di questa domenica. Le recenti discussioni con il partner, infatti, vi hanno turbato profondamente. Farete di tutto per non farlo notare, però, a un certo punto, dovrete esternare i vostri sentimenti. Tenere le emozioni nascoste potrebbe avere delle gravi ripercussioni sul vostro umore.

Il dialogo sarà una delle migliori strategie per risolvere i litigi. L'oroscopo consiglia di non insistere troppo: attendete che il partner sia pronto ad ascoltarvi e a fare pace.

Cancro: questa giornata potrebbe segnare un nuovo inizio. Vi sentirete carichi di energia e, finalmente, vorrete seguire le vostre passioni. Non tutti saranno d'accordo con voi, alcune persone vi diranno di tenere i piedi ben piantati a terra, ma voi sarete irremovibili. L'oroscopo consiglia di trovare un punto di equilibrio tra istinto e razionalità. Questo potrebbe costituire il modo migliore per agire. Il vostro nuovo stile di vita richiederà molte energie quindi ricordate di dare importanza a un buon riposo notturno!

Previsioni zodiacali di domani 22 novembre: Vergine determinata e Scorpione intraprendente

Leone: davanti alle richieste del partner, vi sentirete un po' in difficoltà. Da un parte vorrete soddisfarle per vedere il sorriso sul volto della persona amata, ma dall'altra vi renderete conto che non sarà possibile. L'oroscopo consiglia di non assecondare il suo atteggiamento da protagonista, prendetevi del tempo per voi e cercate di ritagliare i vostri spazi. Vedrete che, così facendo, la persona amata tornerà sui suoi passi. Questa giornata sarà caratterizzata dal confronto e dal dialogo.

Vergine: non sarete disposti ad arrendervi davanti alle difficoltà. In alcuni momenti, vi sentirete come dei leoni in gabbia, ma sarete pronti a lottare per i vostri sogni.

Il vostro impegno darà degli ottimi risultati, dovrete solo credere in voi stessi. Il rapporto con il partner sarà limpido e genuino. Amerete trascorrere del tempo insieme e organizzare attività spensierate. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non esagerare con i peccati di gola perchè successivi sensi di colpa potrebbero essere in agguato!

Bilancia: la dolcezza sarà una delle vostre caratteristiche determinanti. Vi rapporterete in modo generoso con gli altri e non sopporterete sotterfugi e meschinità. Purtroppo, la vostra bontà d'animo potrebbe mettervi in situazioni poco piacevoli. L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle persone che incontrerete. Non tutte, infatti, saranno mosse da buone intenzione.

Ci sarà chi cercherà di approfittarsi della vostra gentilezza. Il consiglio di un amico potrebbe essere determinante.

Scorpione: un pizzico d'intraprendenza non guasterà durante questo 22 novembre, soprattutto in ambito sociale. Avrete bisogno di mettere da parte i pensieri negativi a favori di azioni vivaci e propositive. L'oroscopo di domani consiglia di fare affidamento sulle persone che sono davvero importanti per voi. Potreste rimanere stupiti da determinate dimostrazioni d'affetto. Con il partner, potrebbero esserci delle piccole discussioni. Niente di grave, vi basterà venirvi incontro reciprocamente!

Astrologia di domenica 22 novembre: Sagittario precipitoso e Acquario amato

Sagittario: tenderete a saltare a conclusioni affrettate.

Non permetterete al prossimo di spiegarsi perché cercherete di far prevalere la vostra opinione. Questo comportamento sarà legato allo stress, soprattutto lavorativo. L'oroscopo suggerisce di provare a modulare questi atteggiamenti. Una buona idea potrebbe essere quella di dedicarvi a uno sport o a qualche attività artistica: sicuramente, vi sentirete meglio con gli altri e con voi stessi. Non sarà il momento giusto per pensare all'amore.

Capricorno: avrete voglia di rimanere da soli perché sentirete il bisogno di riflettere. Vi renderete conto di dover fare delle scelte importanti per migliorare la vostra vita, ma ancora non vi sentirete pronti. L'oroscopo consiglia di non bruciare le tappe: seguite i vostri ritmi e, prima o poi, potrete cogliere l'occasione tanto desiderata.

Il partner sarà un grande punto di riferimento per voi. Vi tirerà su il morale e vi aiuterà ad affrontare i momenti più difficili di questo 22 novembre.

Acquario: dal punto di vista economico, avrete bisogno di maggiori sicurezze. Cercherete di stabilizzare la vostra situazione, ma ci vorrà del tempo prima che questo accada. Il vostro impegno, però, verrà apprezzato, soprattutto in famiglia. Vi sentirete amati e coccolati e cercherete di ricambiare le attenzioni ricevute. Il rapporto con il partner diventerà più intenso, ma attenzione a non farlo arrabbiare perché qualche parola fuori posto potrebbe causare una reazione eccessiva.

Pesci: la libertà sarà uno dei valori più importanti per voi.

Non sopporterete di dipendere da qualcuno e vorrete mantenere le distanze tra voi e le altre persone. Forse, qualcuno cercherà di avvicinarsi un po' troppo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere un atteggiamento gentile e di provare a comprendere le sue intenzioni. Reazioni rabbiose e brusche, infatti, oltre che offendere l'interlocutore, potrebbe generare sensi di colpa e tristezza.