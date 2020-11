Cosa prevede l'Oroscopo del giorno sabato 28 novembre? Ci sarà un cielo astrale interessante con la Luna ancora in Toro, Sole in Sagittario, Venere e Mercurio in Scorpione, Marte in Ariete, Giove e Saturno in Capricorno.

Un contrasto del genere può generare un po' di confusione e malessere, ma anche portare amore, passione e voglia di fare. I nati del Cancro finalmente potranno mettere da parte l'ansia e la fatica dei giorni scorsi, mentre il Sagittario avrà ancora un po' di faccende da sistemare.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’immancabile classifica.

Previsioni astrologiche novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Ariete - 12° - Contrasti di coppia, dubbi emozionali e una situazione economica non proprio soddisfacente, queste problematiche vi daranno ancora del filo da torcere in giornata. Non riuscite a tranquillizzarvi quando c'è qualcosa che non quadra, infatti state avendo difficoltà a dormire e a concentrarvi. Prima di chiudere occhio alla sera, navigate in un mare di pensieri e questo contribuisce ad aggravare il mal di testa. Non pretendete troppo da voi stessi e lasciatevi andare.

Toro - 11° - Troppe situazioni spiacevoli vi stanno turbando, non si può dire che siate felici anzi è facile che vi stiate sforzando e fingendo. Cercate di ascoltare il vostro corpo e la vostra mente, non sottovalutate i segnali che vi mandano.

Dovete imparare a prendervi cura di voi stessi, perché se qualcosa non va, si vede e interferisce con tutto il resto. La situazione tra genitori e figli risulta poco stabile, dunque, correte ai ripari e ristabilite l’armonia.

Sagittario - 10° - Sabato affannante. Dovrete eseguire dei lavori, forse nelle vostre proprietà o in giro per gli uffici.

Occhio alla rabbia, evitate di stuzzicare il prossimo e di prendervela con la famiglia. Chiaramente state ricevendo troppa pressione e avete bisogno di una lunghissima vacanza. Chi è disoccupato vorrebbe tanto lavorare, ma in questo periodo ha paura di prendere delle strade sbagliate. Sfruttate questo weekend per dedicarvi ai vostri progetti o passioni.

Capricorno - 9° - Quando tutto va male, tendete a perdere le staffe. In questo sabato, che si prevede mediocre, avrete una bella gatta da pelare. Dopo una settimana colma di impegni e doveri, sarete estremamente stressati e provati tuttavia, dovrete stringere i denti almeno nella prima parte della giornata. Da metà pomeriggio in poi potrete allentare la presa e abbandonarvi al relax assoluto. Fate in modo che domenica siate liberi, perché avete un gran bisogno di oziare e ricaricare le pile.

Gemelli - 8° - La vostra vita è stata una continua lezione, avete imparato molte cose e non si può più dire che siate la stessa persona ingenua e calma di prima. Avete smesso di sottovalutare chi vi circonda, ma attenzione a non prendere delle nuove cantonate.

Prendetevi del tempo in queste 24 ore per concedervi un trattamento estetico fai-da-te e meditate di più. Avete bisogno di una persona onesta e amorevole al vostro fianco.

Cancro - 7° - Questa settimana è sfrecciata via come un treno ad alta velocità, ma finalmente potrete ritagliarvi del tempo per voi stessi e rimettervi in sesto. Il troppo stroppia e nuoce anche alla salute. A partire da questa giornata tornerete a dormire sonni tranquilli, ultimamente vi svegliate nel cuore della notte e siete soggetti agli attacchi di ansia e panico. Qualcosa non va, ma solo voi potete sapere cosa.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Scorpione - 6° - Non esiste un problema senza una soluzione, ma spetta esclusivamente a voi trovare una via di uscita.

Avete vissuto un novembre ricco di incertezze e timori. Non si può certo dire che da questo sabato ogni difficoltà sparirà magicamente, tuttavia, una tregua vi permetterà di rilassarvi. In casa avete proprio bisogno di una mano, non potete continuare ad accollarvi tutto voi. Dunque, delegate delle mansioni e sinceratevi che ogni membro della famiglia abbia un suo compito da svolgere: patti chiari, amicizia lunga.

Pesci - 5° - Finalmente la settimana può dirsi praticamente finita. Potrete tirare un respiro di sollievo e rilassarvi. Certo, non tutti i nativi di questo segno saranno liberi dai loro lavori ma con la buona volontà e l'elevato livello di concentrazione consentiranno di sbrigarsi il prima possibile.

Coloro che hanno subito una brusca caduta, si rialzeranno in piedi. Con tutti che vi remano conto non è facile vivere serenamente, ma queste battaglie vi rendono più forti e incrollabili.

Acquario - 4° - Con dicembre in dirittura d'arrivo, il vostro entusiasmo per le festività di Natale e Capodanno sarà maggiore del consueto. Siete degli eterni Peter Pan e va benissimo così. Godetevi questo positivo sabato per mettere in pratica tutte quelle cose che di solito non avete mai tempo di fare. Potreste anche recuperare un rapporto, soprattutto con i vostri parenti. Dovrete portarvi avanti con le faccende casalinghe, dunque, rivedete la disposizione dei mobili e fate gli opportuni adeguamenti. Presto dovrete fare l'albero di Natale, quindi assicuratevi che sia tutto in ordine.

La serata potrebbe svolgersi con una pizza e una bella trasmissione televisiva.

Bilancia - 3° - Ogni piccolo problema emozionale e interiore potrà essere risolto in queste 24 ore. L’energia vi pervaderà e gli astri vi illumineranno il cammino mettendo un punto a tutte quelle situazioni incerte. Un pizzico di pepe in più ravviverà la relazione di coppia, specialmente se la passione potrebbe essersi raffreddata. Chi è single, sta alimentando l’insicurezza e sta diventando un po’ asociale. Prendete il toro per le corna e sfidate le vostre paure, vincerete.

Vergine - 2° - Quante cose sono cambiate durante questo 2020. Quante persone sono sparite dalla vostra vita e quante occasioni gettate al vento.

Bandite queste forme di pensiero negative e fate in modo che il tempo trascorso vi abbia insegnato delle lezioni profonde altrimenti sarà come se aveste perso tempo. Aspettatevi un sabato ricco di sfaccettature, vi darete da fare in mattinata. In serata ingegnatevi dietro ai fornelli e cambiate un po’ il menù. Avete bisogno di scoprire nuove cose e di sentirvi vivi.

Leone - 1° - La vita è colma di magia e bellezza, ma alcune vicissitudini negative hanno spento la vostra fiducia nel mondo e nel prossimo. Seguite l’istinto, perché esso talvolta conta più della ragione. La felicità è vivere con la spensieratezza di un bambino, dunque siate più curiosi, giocate e non prendetevi troppo sul serio.

Un passo alla volta, verso questa strada di speranza e positività, e forse tornerete a condurre un'esistenza più soddisfacente.