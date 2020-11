L'oroscopo di sabato 28 novembre annuncia alcune novità per vari segni zodiacali. I nativi Toro godranno del beneficio della Luna in congiunzione, utile per provare quantomeno a risolvere alcuni problemi di coppia rimasti in sospeso, anche se al momento questo cielo non è dei migliori, mentre la vita sentimentale dei nativi Leone continua ad essere piuttosto confusionaria proprio a causa della Luna, ma anche di Venere in quadratura dal segno dello Scorpione. Giove sarà in quadratura rispetto al segno dell'Ariete, mettendo qualche imprevisto al lavoro, seppur per poco tempo, mentre Scorpione sarà magnetico ed intrigante, ma la Luna opposta potrebbe causare un po’ di nervosismo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 28 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 28 novembre 2020 segno per segno

Ariete: Giove si trova ancora in quadratura per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo dunque potreste ancora fare qualche piccola sbavatura nelle vostre mansioni, che con un po’ d'attenzione in più potreste evitare o correggere. In amore questo periodo è piuttosto splendente grazie al Sole favorevole dal segno del Sagittario, perfetto per accendere emozioni e sentimenti insieme al partner. Se siete single le vostre intenzioni saranno piuttosto chiare, e preferirete essere disponibili, ma cauti.

Voto - 7,5

Toro: fine settimana che comincia benino per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà in congiunzione, e avrete modo di fuggire momentaneamente dal trambusto della vostra vita quotidiana, in particolare della vostra relazione di coppia, preoccupandovi di più del benessere del vostro partner, magari cercando di risolvere alcune questioni in sospeso.

Se siete single potreste cercare delle garanzie in più. Nel lavoro potrebbero essere i presupposti adatti per cercare di sciogliere alcuni nodi e portare avanti le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Gemelli: per quanto riguarda il settore professionale, se ci sono delle dispute tra voi colleghi, meglio non essere prevenuti quando chiedete un favore per non causare altri problemi.

Non dovrete meravigliarvi, né tantomeno prendervela se poi la risposta non sarà quella che gradite. In amore questo cielo è piuttosto discreto per provare ad essere più comunicativi con il partner. Se siete single pensare in grade va bene, ma senza i mezzi non sarà facile arrivare alla metà. Voto - 6,5

Cancro: previsioni astrali di sabato 28 novembre ottime per voi nativi del segno. Per voi single questo periodo sarà accompagnato da chiacchiere interessanti con i vostri amici, e non necessariamente fine a sé stesse. Se invece avete una relazione stabile preferirete fare le cose con tranquillità insieme alla vostra anima gemella, senza troppa fretta. In ambito lavorativo avrete voglia di mettervi alla prova grazie a Mercurio positivo.

Cercate solo di non essere frettolosi o nervosi quando svolgete un incarico più pesante. Voto - 8

Leone: un po’ di confusione aleggerà nella vostra mente secondo l'oroscopo di sabato. Questo cielo non vi darà alcuna soddisfazione al momento, e per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentite trascurati dai vostri cari, e quando provate a fare qualcosa, non vi viene riconosciuta. I single per il momento troveranno rifugio in ciò che più piace loro fare. Un buon meccanismo per fuggire dai vostri problemi. Nel lavoro le cose continuano a non andare come previsto. Fortunatamente però Mercurio sta per spostarsi in una posizione migliore, e vi darà sicuramente una mano. Voto - 5

Vergine: tornerete in uno stato di energia positiva secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Questo cielo è molto promettente per voi, soprattutto in amore, dove la Luna in trigono dal segno del Toro vi aiuterà a stupire e rendere felice la vostra anima gemella senza troppa fatica. Se siete single potreste provare emozioni forti, concedetevi dunque di goderne appieno. Sul fronte lavorativo gli impegni da portare a termine saranno tanti, ma con un po’ di impegno vi porterete avanti. Voto - 8

Bilancia: previsioni astrali molto soddisfacenti per voi nativi del segno. Soprattutto voi single in questa giornata riuscirete ad essere dolci con le persone che apprezzate molto, magari ottenendo qualche consenso. Se avete una relazione stabile sarete in grado di tenere un'intesa di coppia su livelli molto alti.

Per quanto riguarda il settore professionale evitando di farvi trascinare in discussioni inutili, e mantenendo la concentrazione alta, potreste ottenere risultati molto soddisfacenti. Voto - 7,5

Scorpione: Luna un po’ nervosa per questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Meglio dunque non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. I cuori solitari saranno piuttosto magnetici ed intriganti, anche se potrebbero mostrare un po’ di insicurezza in questa giornata, ma potrebbe essere solamente qualcosa di passeggero. Nel lavoro agite pure sulle vostre mansioni. Mercurio si trova in congiunzione al vostro cielo e vi sostiene, ciò nonostante meglio non spendere troppi soldi.

Voto - 7+

Sagittario: oroscopo di sabato 28 novembre che lascia spazio ad un'intesa di coppia molto soddisfacente per voi nativi del segno. Se siete single qualcuno potrebbe continuamente cercare il vostro sguardo. Se invece avete una relazione stabile rimarrete sicuramente stupiti dalla vostra anima gemella, grazie soprattutto al Sole in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda il lavoro Marte si trova ancora in posizione favorevole, e concentrarsi sugli affari sarà un'impresa alla vostra portata. Voto - 8+

Capricorno: oroscopo di sabato che vede una bella Luna in trigono dal segno del Toro. Sul fronte sentimentale i vostri pensieri saranno molto accesi e godrete di bellissimi momenti insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single farete un po’ di chiarezza in più nella vostra vita quotidiana, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete praticamente instancabili grazie a Giove favorevole, facendo passi in avanti con i vostri progetti. Voto - 8

Acquario: periodo piuttosto sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Oltre a Venere e Mercurio in posizione sfavorevole si aggiunge anche la Luna, che dal punto di vista sentimentale vi renderà piuttosto polemici nei confronti del partner. Se siete single al momento l'amore non sarà una priorità. Sul fronte lavorativo non potrete permettervi di rilassarvi quando le cose non funzionano per come si deve, dunque datevi da fare.

Voto - 6

Pesci: un inizio di fine settimana discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale la Luna vi assisterà per tutto il weekend, rendendo questo periodo più che magico insieme alla vostra anima gemella. Se siete single Venere in buona posizione vi rende affascinanti e vogliosi di intraprendere una nuova storia sentimentale. Nel lavoro le idee saranno quelle giuste per mettere in pratica alcune idee per un nuovo progetto. Voto - 8,5