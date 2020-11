L'Oroscopo del giorno 5 novembre è pronto a dare una valutazione a questo nuovo giovedì. Curiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Partiamo subito con il togliere dubbi o incertezze a riguardo iniziando ad anticipare qualche chicca in merito al periodo indicato. Partiamo con il segno preventivato al "top del giorno": a questo giro di boa di metà settimana a non avere quasi alcun tipo di problema saranno coloro nativi della Bilancia, inseriti al primo posto nella classifica stelline. Ottimamente ben classificati, pertanto in giornata a cinque stelle, anche gli amici appartenenti allo Scorpione e all'Acquario.

Non tanto buona la giornata sotto analisi in questo contesto, purtroppo, per il Capricorno ed il Sagittario: a questi due segni si prospetta un periodo rispettivamente indicato con il "sottotono" e l'ancor peggio "ko". Convinti? Vediamo di togliere eventuali dubbi andando a svelare completamente la scaletta con le stelle e, subito dopo, iniziare a svelare le previsioni zodiacali di giovedì su sentimenti e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 5 novembre

La nuova classifica stelline quotidiana è arrivata al solito appuntamento con voi lettori, appassionati della buona Astrologia. Quest'oggi la scaletta interessa la giornata di giovedì 5 novembre. A fare la differenza in questa parte della settimana sarà di certo la presenza della Luna in Cancro.

La posizione al "top del giorno", intanto, come già anticipato, appartiene al segno della Bilancia meritatamente posizionata al 1° posto. A dare buona compagnia al vertice della classifica, altri due segni che andremo subito a svelare.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali 5 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'. Il prossimo giovedì sarà probabilmente "esplosivo" per voi nativi.

Infatti, l'avvenuto ingresso nel comparto del Cancro da parte della Luna favorirà alla grande i rapporti d'amore. In coppia il partner tesserà le vostre lodi e vi crogiolerete nella gioia passando dei bellissimi momenti insieme. La passione poi, si sa, tende a stemperare una calda complicità, senza dubbio più efficace di mille parole. Tenere attenzioni da e verso la persona amata serviranno ad alimentare l’intesa presente e futura. Per i single, in questa splendida giornata, tutto sarà possibile. In caso di dubbi o incertezze, in molti troverete facilmente buone soluzioni a vantaggio dell'eventuale rapporto. Sintonia e buoni dialoghi, invece, per chi avesse già in caldo situazioni ammiccanti o in via di positivo sviluppo: auguri!

Nel lavoro intanto è previsto che si rafforzi la vostra posizione finanziaria. Riuscirete a guadagnare qualcosa di consistente per vie inaspettate: non perdete di vista una situazione in via di sviluppo. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano questa parte della settimana all'altezza di ogni situazione. Diciamo che sarete degni protagonisti del momento: vi sentirete in ottima forma ed anche abbastanza curiosi; soprattutto sarete ben disposti verso nuove esperienze. In amore, potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con molta calma. Innanzitutto il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito, ma ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner.

Single, date una stretta decisiva a quell'amicizia per voi un molto speciale: sappiamo le vostre intenzioni, cosa aspettate a farvi avanti? Potrebbe allungarsi ancora di più l'attesa per ciò che sapete: un positivo indizio è già in cammino verso di voi. Nel lavoro, siete abbastanza equipaggiati per cavarvela alla grande, malgrado alcune situazione lievemente instabili. E se dovesse essere l’invidia a ostacolarvi, rispeditela pure al mittente. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del 5 novembre al Sagittario indica un periodo abbastanza pesante con situazioni decisamente da prendere con massima concentrazione. In amore, alcune cose inizialmente "molto interessanti" potrebbero virare decisamente verso un'insoddisfazione generale.

In coppia, se aveste qualcosa da chiarire con il partner, non dovrete più attendere: si presenterà l'occasione giusta per recuperare. Parlando in generale, di certo non cambierete idea rispetto a scelte già fatte ma chiederete rassicurazioni e/o coerenza su alcune problematiche sorte in seguito. Single, anche se siete tra coloro sempre attenti al massimo rispetto alle regole, questo giovedì potreste addirittura arrivare ad infrangerne qualcuna. Tenete sotto controllo la troppa (sempre molto facile) esuberanza. Una conoscenza in arrivo prossimamente potrebbe rimettere in sesto umore e voglia di vivere... Nel lavoro, inutile tirarla per le lunghe, se una trattativa non dovesse andare in porto, vi converrà mollare l’osso.

Nel periodo molto meglio puntare sulla creatività che non sulle cose scontate. Voto 6.

Oroscopo di giovedì 5 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. Questa parte della settimana non sarà troppo positiva, questo è da mettere in conto. Infatti quasi tutto il periodo avrà i contorni grigi del sottotono: cosa fare allora? Poco, molto meglio non fare nulla evitando inutili esposizioni ad eventuali rischi. A tal proposito l'oroscopo del 5 novembre, parlando d'amore, indica che andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni. In coppia, una battuta o una "uscita" poco felice da parte del partner potrebbe lasciarvi sgomenti, semplicemente senza parole!

Avrete giusto il tempo di preparare un'adeguata controffensiva, così, giusto per rispondere per le rime. Single, cercate di inventarvi qualcosa in grado di favorire eventuali approcci amorosi. Comunque sappiate che la giornata potrebbe materializzare situazioni non all'altezza delle attese, pertanto non fatevi trovare impreparati. Nel lavoro, un buon intuito ed una pianificazione accorta vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate ad operare. Inutile quindi darsi troppo da fare: la scelta giusta, sempre che ne abbiate disponibilità, è quella di delegare ad altri i compiti più delicati. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche sul segno indicano una giornata da vivere senza alcun problema o freno, partendo dal presupposto che avrete a favore quasi l'intero universo astrologico.

Infatti, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto riuscendo in molti casi a placare eventuali tensioni. In amore, visto il momento a favore, le stelle invitano ad approfittare per mettere in sicurezza quella situazione un po' dubbia che ben sapete. Con il partner cercate di essere più allegri, dolci e se possibile sforzatevi di risultare un tantino imprevedibili: l'essere troppo scontati non favorisce di certo la curiosità di chi si ha al proprio fianco. Single, dovete assolutamente lasciarvi alle spalle il passato, lo capite o no? Dice il proverbio: "Acqua passata non macina più!". Dunque, aprire il cuore a nuove emozioni tagliando subito quell'odiosa catena che non vi permette più di volare...

Nel lavoro, oltre che gradevoli sensazioni "a pelle", le stelle vi regaleranno quel pizzico di genialità necessaria da spendere nelle attività oppure nello studio. Nonostante qualche bega familiare vi sottragga energie, sarete in grado di ottenere ottimi risultati per ciò che concerne gli affari. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 5 novembre, preannuncia un periodo discreto, al limite della buona sufficienza. Sebbene la giornata di metà settimana si preannunci positiva, occhio, non sarà certamente da prendere tutta alla leggera: l'intoppo (o il problema) sarà dietro l'angolo ad attendervi, sappiatelo. In amore, poco o nulla di interessante ma tutto rientrante nella solita routine.

In coppia dovete impegnare più tempo in direzione del rapporto sentimentale e non perché l'avete poco a cuore, intendiamoci. Sappiate che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriranno la rimessa in auge di alcune buone abitudini ultimamente (forse) un po' perse. Single, dovete avere più fiducia in voi stessi e saper essere speciali nell'abito e nel portamento e delle intenzioni. Solo così la giornata potrebbe favorire qualcosa di interessante su cui puntare. Comunque sappiate che molti pianeti saranno dalla vostra parte: potreste finalmente fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro, per chiudere, avete le carte in regola per concludere affari prima del weekend o per avviare trattative da portare a termine al massimo entro la fine di quest'anno.

Anche se dovesse mancare un po’ di sana diplomazia, determinazione e fortuna giocheranno dalla vostra parte, sappiatelo. Voto 8.